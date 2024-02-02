🔥 «МЮ» вырвал победу у «Вулвс» на выезде – 4:3! Хозяева отыгрались с 1:3 в концовке, но Майну забил победный на 97-й

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Вулверхэмптон онлайны Футбол

«Манчестер Юнайтед» в гостях одолел «Вулверхэмптон» (4:3) в 22-м туре АПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 3:4 (0:2, 3:2)
Дата проведения
1 февраля, 23.15, «Молинью Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Рэшфорд, 0:2 – 22 Хейлунд, 1:2 – 71, пенальти Сарабия, 1:3 – 75 Мактоминей, 2:3 – 85 Килмен, 3:3 – 90 Нету, 3:4 – 90 Майну.
ВулверхэмптонЖозе Са, Семеду, Доусон, Килмен, Гомеш (Фрейзер, 82), Доэрти (Аит-Нури, 54), Лемина, Дойл (Гомес, 82), Белльгард (Сарабия, 63), Нету, Матеус Кунья.
Манчестер ЮнайтедОнана, Диогу Далот, Варан, Мартинес (Магуайр, 86), Шоу, Каземиро (Мактоминей, 73), Бруну Фернандеш, Майну, Гарначо (Эванс, 90), Рэшфорд (Антони, 73), Хейлунд (Форсон, 86).
Предупреждения:
Каземиро (3), Доусон (45), Мартинес (48), Онана (78), Матеус Кунья (89), Шоу (90), Гарначо (90).

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131 комментарий
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Так вот, что надо было, чтобы его прорвало. Всего лишь нажраться текилы в Белфасте)
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Все равно хоть и 3:4 в пользу нас Ман Ю , но увольте уже тренера и его вратаря и его Антони
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Онана вернулся, сразу трëху дежурную пустил)
Можно на банку плиз?
И кореша по Аяксу - Антони туда же. Прямолинейнее бревна тяжело найти.
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Вчера Ван Дейк сзади срубает Нкунку в максимально железном пенальти, но его не ставят, ВАР даже не вмешивается. Здесь пересматривали 15 раз повтор с мизерным касанием по касательной и пенальти.
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Какое же Онана днище, такой контраст в сравнении с Де Хеа. Худший вариант Де Хеа много лучше этого многомиллионного негра
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Майну спасибо, выдал голище, аж Ферги улыбнулся ☺
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Блин, если за такое пенальти давать…
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Онана конечно легендарно съездил на кубок Африки
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Уберите Онану пожалуйста, как же он достал с Антони
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Ответ Real_v_dushe
Какое же Онана днище, такой контраст в сравнении с Де Хеа. Худший вариант Де Хеа много лучше этого многомиллионного негра
Давид хотя бы спасал и играл руками отлично,а тут профи в игре ногами и все….
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Срочно гнать Тен Хана...Тренер бездарен...даже если и выиграют...Она на не вратарь, а дырявая кастрюля...
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Какой же Тен Хаг трус, просто ужас... Бруно и Антони 2 неотёсанных бруска. Благодаря 18-летнему щеглу отскочили.
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Типичный МЮ, иметь такое преимущество и с трудом утаскивать 3 очка. Спасибо Кобби Майну, хорош сегодня.
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Майнууууу
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Ответ Mekanych Red Devil
Так вот, что надо было, чтобы его прорвало. Всего лишь нажраться текилы в Белфасте)
Стресс снял)))
🤝
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+5
Будущий Зидан играет в МЮ. Как же хорош Майну.
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+5
Ответ sintenced
Онана - лучший!
Лучше бы он там остался на кубке Африке…зачем Камерун вылетел
+5
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Гол со стандарта. В первом тайме был еще отмененный со стандарта и одна классная домашняя заготовка, где Каземиро чуть не забил. Что случилось с ними? Они поняли, что стандарты можно тоже тренировать? Кто-то им все-таки сказал об этом?
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Сколько еще нужно пропустить Онанасу чтобы сесть на лавку, ну серьезно?
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Просто ужасные замены от ЭТХ. Да, Мактомини забил. Но выпускать надо было раньше, а не ждать когда Каземиро снова не напортачит. Другой судья мог дать вторую желтую, хоть там и касание минимальное было и тогда в меньшинстве точно проиграли бы. Ужасный выход Антони. Просто бездарь, который привез третий гол и в целом разрушил всю атакующую игру. Ладно замена Магуайра на Мартинеса вынужденная, но зачем было выпускать Эванса? Чтобы он на угловые ходил к чужим воротам и не успевал бежать обратно? А почему Бруно, который проводил свой худший матч не был заменен минуте на 60? Было очевидно, что не его день, столько брака было. Ну есть Эриксен, на полчаса уж точно его бы хватило.

В общем, два разных тайма. В первом все получалось, но из-за Бруно не досчитались 1-2 голов. Второй тайм почти все решения тренера были ужасные. Ну и противно уже смотреть на Онана. Дайте шанс турку в АПЛ. Онана не заслужил выхода в основе в след матче.

Майну бриллиант. Пишу уже не в первый раз. Отдельное спасибо за то, что порадовали Деда на трибуне.
+4
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Вот эта концовка, фантастика! Вот за это я и люблю футбол!
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Удачи МЮ!
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У команды нет настоящего, но есть будущее. Надеюсь, руководство не подкачает на летней ярмарке.
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Хейтеры лицо к осмотру
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Когда мы проводим взглядом Онану?с бутсами и в другой клуб?
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С победой дьяволы.. тен Хага с Онаной гнать из команды!
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Во время вышел Мак
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Ответ Mekanych Red Devil
Вчера Ван Дейк сзади срубает Нкунку в максимально железном пенальти, но его не ставят, ВАР даже не вмешивается. Здесь пересматривали 15 раз повтор с мизерным касанием по касательной и пенальти.
Судейка вчера 2 стопроцентных пенальти не дал. И даже ни разу к монитору не подошел.
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По игре должны были забивать вообще 7-8 мячей, но привезли пару голов на ровном месте.
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Горначо снимает и выпускает Антони браво тен хаг
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