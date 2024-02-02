🔥 «МЮ» вырвал победу у «Вулвс» на выезде – 4:3! Хозяева отыгрались с 1:3 в концовке, но Майну забил победный на 97-й
«Манчестер Юнайтед» в гостях одолел «Вулверхэмптон» (4:3) в 22-м туре АПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 1 февраля, 23.15, «Молинью Стэдиум»
- Голы:
- 0:1 – 5 Рэшфорд, 0:2 – 22 Хейлунд, 1:2 – 71, пенальти Сарабия, 1:3 – 75 Мактоминей, 2:3 – 85 Килмен, 3:3 – 90 Нету, 3:4 – 90 Майну.
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Вулверхэмптон –
Жозе Са, Семеду, Доусон, Килмен, Гомеш (Фрейзер, 82), Доэрти (Аит-Нури, 54), Лемина, Дойл (Гомес, 82), Белльгард (Сарабия, 63), Нету, Матеус Кунья.
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Манчестер Юнайтед –
Онана, Диогу Далот, Варан, Мартинес (Магуайр, 86), Шоу, Каземиро (Мактоминей, 73), Бруну Фернандеш, Майну, Гарначо (Эванс, 90), Рэшфорд (Антони, 73), Хейлунд (Форсон, 86).
Можно на банку плиз?
И кореша по Аяксу - Антони туда же. Прямолинейнее бревна тяжело найти.
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В общем, два разных тайма. В первом все получалось, но из-за Бруно не досчитались 1-2 голов. Второй тайм почти все решения тренера были ужасные. Ну и противно уже смотреть на Онана. Дайте шанс турку в АПЛ. Онана не заслужил выхода в основе в след матче.
Майну бриллиант. Пишу уже не в первый раз. Отдельное спасибо за то, что порадовали Деда на трибуне.