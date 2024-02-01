«Мерседес» официально объявил о расставании с Хэмилтоном по окончании сезона-2024 – Льюис продолжит карьеру в «Феррари»
Хэмилтон перейдет из «Мерседеса» в «Феррари».
В немецкой команде подтвердили, что Льюис Хэмилтон активировал опцию досрочного расторжения в своем контракте – что позволит ему перейти в «Феррари» в 2025 году.
Напарником семикратного чемпиона в «Феррари» будет Шарль Леклер.
Хэмилтон проведет за «Мерседес» в общей сложности 12 сезонов. В составе «Мерседеса» Хэмилтон на данный момент шесть раз становился чемпионом «Формулы-1».
Все зависит от того, с кем из руководства Нандо успел меньше покусаться за карьеру)
Если брать пилотов, то ни Макс, ни Джорж против не будут. Первый такой же гоночный маньяк и похоже что на одной волне, а со вторым «тусят»второй нг вместе.😁
Сомнительная затея (особенно как этот сезон с Льюисом и Карлосом будут команды вести себя, интересно),
Но надежда на интуицию Льюиса, он всегда удачно переходил. Мож и Фуры топовую машину сделают
А так, оч красивый финальный аккорд у Хэма, решится на такое - тож сильный ход
Тото Вольфф: Начну с хорошей, Льюис Хэмилтон уйдет из нашей команды.
А плохая какая?
Тото Вольфф: Только после этого сезона.
Макларен тоже легендарная команда,как и Вильямс
У Вилок последний титул 1997 у Мака 2008 у Фур 2007
95% останется с Астоном который ускоренно развивается либо 5% что пойдет в РБ
в РБ все зависит от его общения с Максом которое щас видимо на теплом уровне и от выступлений Переса с Риккардо
если те провалятся (а это оч вероятно) то РБ может и обратиться к матадору
Расселл: Тото, с этого года я первый пилот?Льюиса пропускать теперь не надо?
Тото Вольфф: Какого Льюиса? Конечно ты первый пилот. И болид теперь под тебя будем делать и стратегии будут лучше.
Расселл: Тото, а давай на место Льюиса нашего финского друга возьмем?
Тото Вольфф: Посмотрим, там уже и так очередь стоит. Мик, Фернандо например.
Расселл: Вот Фернандо нам нежелательно.