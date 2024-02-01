«Мерседес» официально объявил о расставании с Хэмилтоном по окончании сезона-2024 – Льюис продолжит карьеру в «Феррари»

Хэмилтон перейдет из «Мерседеса» в «Феррари».

В немецкой команде подтвердили, что Льюис Хэмилтон активировал опцию досрочного расторжения в своем контракте – что позволит ему перейти в «Феррари» в 2025 году.

Напарником семикратного чемпиона в «Феррари» будет .

Хэмилтон проведет за «Мерседес» в общей сложности 12 сезонов. В составе « » Хэмилтон на данный момент шесть раз становился чемпионом «Формулы-1».

Хэмилтон переходит в «Феррари». Что-о-о?!