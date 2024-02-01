«Мерседес» официально объявил о расставании с Хэмилтоном по окончании сезона-2024 – Льюис продолжит карьеру в «Феррари»

Теги переходы Феррари Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Шарль Леклер Авто

Хэмилтон перейдет из «Мерседеса» в «Феррари».

В немецкой команде подтвердили, что Льюис Хэмилтон активировал опцию досрочного расторжения в своем контракте – что позволит ему перейти в «Феррари» в 2025 году.

Напарником семикратного чемпиона в «Феррари» будет Шарль Леклер.

Хэмилтон проведет за «Мерседес» в общей сложности 12 сезонов. В составе «Мерседеса» Хэмилтон на данный момент шесть раз становился чемпионом «Формулы-1».

Хэмилтон переходит в «Феррари». Что-о-о?!

65 комментариев
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А можно просто скипнуть сезон 2024 и сразу начать сезон 2025? Ну пожалуйста))
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Ну что, кто еще ждёт деда в Мерседес?
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Очень тяжело болеть за фур, при этом- не любить Хэма. Что ж, в свое время пришлось полюбить Феттеля, похоже придется и Сэра..
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Кто бы что бы не говорил, это будет великая попытка завершить большую карьеру.
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Льюис в Феррари – один из главных переходов в истории Формулы-1! Если не главный. Обалдеть, конечно
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всё равно как то странно объявлять об этом за год. какая атмосфера будет в мерседесе, зная, что их гонщик уже мыслями у конкурентов? все конечно будут прикрываться профессионализмом, но всё же. как себя будет чувствовать Сайнс? хотя здесь в его интересах провести сильный год, чтобы попасть в тот же мерседес или рб. будет очень интересно наблюдать за этим.
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Ответ PredatorMax
А можно просто скипнуть сезон 2024 и сразу начать сезон 2025? Ну пожалуйста))
Я заметил, что из таких ничего не обещающих сезонов иногда выходят крутые, надеюсь, так и будет
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Всегда признавал огромнейший талант Хэма и при этом никогда не питал к нему особой симпатии, особенно после ухода из Макларена и длительного периода доминации. Но это решение вызывает только уважение! В 2025 ему будет уже сорокет, в таком возрасте выйти из зоны комфорта и прийти в команду, где тебя ненавидели за бесконечные победы последнее десятилетие, где тебя поджидает молодой голодный до побед пилот - огромнейший респект за такое! Удачи, Льюис!
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Ответ Мария Голденштерн
В 25м сИру будет 40 лет. Только Шумахер в Ф1 выиграл 7й титул в 41й год. Больше история примеров не знает. Сильно сомневаюсь, что Феррари как-то сможет конкурировать с РБ.
Всё бы хорошо, только Шуми выигрывал 7-й в 35-й год) Хэм 7-й взял в 36--й) В 40 лет Шуми был в задних зеркалах Росберга.
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Вот и всё… Неплохая получилась история. Интересная, весёлая, порой немного грустная, а главное – поучительная…Она научила нас быть смелыми и не бояться вызовов, которые готовит нам жизнь. Помогала нам добиваться поставленных целей несмотря ни на что. И самое важное – она научила нас по-настоящему любить и не сходить с пути, следуя за своей мечтой.
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Но Хэм многократно сказал что завершит карьеру в мерсе когда они побеждали
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Не зря у Феррари чёрный жеребец на эмблеме. Надо было и в своей конюшне такого заиметь
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Ответ Максим Макеев
ну с Алонсо ничего нельзя отвергать)) но скорее РБ на 25 год чем Мерс
По мне, так тут фифти-фифти.
Все зависит от того, с кем из руководства Нандо успел меньше покусаться за карьеру)
Если брать пилотов, то ни Макс, ни Джорж против не будут. Первый такой же гоночный маньяк и похоже что на одной волне, а со вторым «тусят»второй нг вместе.😁
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Умеет Льюис зажечь! Раз в десятилетие переходит, но так, что все на ушах.
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Ответ jeHbka(BLR)
Очень тяжело болеть за фур, при этом- не любить Хэма. Что ж, в свое время пришлось полюбить Феттеля, похоже придется и Сэра..
Жиза, 1в1😂
Сомнительная затея (особенно как этот сезон с Льюисом и Карлосом будут команды вести себя, интересно),
Но надежда на интуицию Льюиса, он всегда удачно переходил. Мож и Фуры топовую машину сделают

А так, оч красивый финальный аккорд у Хэма, решится на такое - тож сильный ход
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Ответ jeHbka(BLR)
Очень тяжело болеть за фур, при этом- не любить Хэма. Что ж, в свое время пришлось полюбить Феттеля, похоже придется и Сэра..
Если он поедет так же, как ехал в Мерселесе после перехода из Макларена, то полюбим еще как!) Хотя у меня такие же точно мысли) Каково Сайнсу теперь будет..
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Ответ TOX
Фанство Хэма Хэйт к Феррари Что сильнее? Хэйт к Феррари.
Да ладно какой хейт к фурам, вот фиабулл хочется хейтить, а Феррари то что, их скорее жалеть хочется, все эти мемы с клоунами и прочим, хотя нынешний мерс примерно так же лажает.
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Уже жду 2025
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Тото Вольфф: Коллеги, у меня для вас 2 новости, одна хорошая другая плохая.
Тото Вольфф: Начну с хорошей, Льюис Хэмилтон уйдет из нашей команды.
А плохая какая?
Тото Вольфф: Только после этого сезона.
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Семикратный в Феррари, что знакомое.. Ну что же))
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Ответ ibra207
95% аудитории не верили что он вообще вернется в Ф1, после того как ушел из Макларена на «отдых»
ну с Алонсо ничего нельзя отвергать)) но скорее РБ на 25 год чем Мерс
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Ответ alex8895
Тото Вольфф: Коллеги, у меня для вас 2 новости, одна хорошая другая плохая. Тото Вольфф: Начну с хорошей, Льюис Хэмилтон уйдет из нашей команды. А плохая какая? Тото Вольфф: Только после этого сезона.
😆
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Не люблю Хэма, но удачи.
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Ответ TOX
Пыльные кубки конечно легендарны, но в последние лет 15 легендарны только сенасы "горе от ума" у Фур)))
И как это отменяет легендарность Фур ?
Макларен тоже легендарная команда,как и Вильямс
У Вилок последний титул 1997 у Мака 2008 у Фур 2007
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Ответ mrMassi
Ну что, кто еще ждёт деда в Мерседес?
Мне кажется Мерседес позовёт Албона.
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Ответ Максим Макеев
сомневаюсь 95% останется с Астоном который ускоренно развивается либо 5% что пойдет в РБ в РБ все зависит от его общения с Максом которое щас видимо на теплом уровне и от выступлений Переса с Риккардо если те провалятся (а это оч вероятно) то РБ может и обратиться к матадору
95% аудитории не верили что он вообще вернется в Ф1, после того как ушел из Макларена на «отдых»
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Ответ mrMassi
Ну что, кто еще ждёт деда в Мерседес?
сомневаюсь
95% останется с Астоном который ускоренно развивается либо 5% что пойдет в РБ
в РБ все зависит от его общения с Максом которое щас видимо на теплом уровне и от выступлений Переса с Риккардо
если те провалятся (а это оч вероятно) то РБ может и обратиться к матадору
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Люису огромное уважение за смелость
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Нежданчик
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Тото Вольфф (об уходе Хэмилтона): Как будто петлю с шеи снял.
Расселл: Тото, с этого года я первый пилот?Льюиса пропускать теперь не надо?
Тото Вольфф: Какого Льюиса? Конечно ты первый пилот. И болид теперь под тебя будем делать и стратегии будут лучше.
Расселл: Тото, а давай на место Льюиса нашего финского друга возьмем?
Тото Вольфф: Посмотрим, там уже и так очередь стоит. Мик, Фернандо например.
Расселл: Вот Фернандо нам нежелательно.
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