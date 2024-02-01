Яровинский провел на СВО несколько месяцев перед отъездом в Китай со Слуцким. Экс-директор «Рубина» был инструктором («Мутко против»)

Теги Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Олег Яровинский Футбол

Олег Яровинский несколько месяцев провел на СВО.

Как пишет телеграм-канал «Мутко против», бывший спортивный директор «Рубина», который сейчас работает с Леонидом Слуцким в «Шанхай Шеньхуа», вскоре после увольнения из казанского клуба отправился в зону СВО в качестве инструктора – ранее он учился в университете спецназа в Чечне. 

В зоне СВО он пробыл пару месяцев, после чего вернулся в Москву. Еще через некоторое время он принял предложение Слуцкого отправиться с ним в Китай.

До «Рубина» Яровинский работал в «Витессе», «Халле», ЦСКА, «Крыльях Советов» и «Москве».

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41 комментарий
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Ответ MikhaL
Инструктор кого/чего?
Если тренировал чеченский спецназ, то по Тиктоку.
+45
-3
+42
Инструктор кого/чего?
+22
-2
+20
Сейчас спортс выпустит в комменты стадо дифичентов с трибуны..
+47
-39
+8
Интересно, кто в эту дичь поверит!?
+17
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+8
Да откуда они все берут двухмесячные контракты с МинОбр, после которых либо спокойно увольняются или в вечный отпуск уезжают?
Люди даже по выслуге лет не могут уволиться сейчас, приходится через госпиталь и комиссию уходить.
+8
-1
+7
университет спецназа в чечне 😂🤣
+16
-11
+5
Ответ Zenith forever
А почему только "пару месяцев"? Даже с СВО выгнали?
для инструктажа более чем достаточно
+7
-2
+5
Ответ KadyrovDog
Это те спецназовцы которых вагнера в ямах держали ?
Ну сами понимаете, как этим без инструктажа заниматься? Нужен в обязательном порядке, чтобы не напутали ничего!
+7
-2
+5
А Леонид на морского котика не выучился случайно?
+5
-2
+3
Ответ Дмитрий Иванов
университет спецназа в чечне 😂🤣
Учат вставлять слова Дон и отращивать задницу как у главного Дона .
+6
-5
+1
Ответ nugoboss
Пару месяцев в безопасную зону СВО и государственная служба пойдёт в гору, можете министром станет дальше! тема для особенных людей, короче для своих.
да у него в биографии много белых пятен,родственники у него влиятельные видимо
+1
0
+1
Ответ Unknown Noname
А Леонид на морского котика не выучился случайно?
Наел только если :))
+3
-2
+1
Крайне сомнительно, поскольку известно, что у Слуцкого резко отрицательно мнение об этих событиях.
+3
-3
0
Ответ MikhaL
Инструктор кого/чего?
родительный падеж
0
0
0
да у него в биографии много белых пятен,родственники у него влиятельные видимо.кто то на передке долгосрочно ,а кто то через месяц домой в москву
0
0
0
Ответ Дмитрий Иванов
университет спецназа в чечне 😂🤣
А что смешного? Просто объясни. Слово "Университет" или связка "университет-спецназ"?
Смотри, так лучше будет - Университет Специального Назначения? В СССР, например, существовал институт КГБ - сейчас это Академия внешней разведки.
+4
-4
0
Ответ НеПотерплю!
А что смешного? Просто объясни. Слово "Университет" или связка "университет-спецназ"? Смотри, так лучше будет - Университет Специального Назначения? В СССР, например, существовал институт КГБ - сейчас это Академия внешней разведки.
Фантасмагория какая-то, вот и смешно
+1
-1
0
Ответ dr. cage
Сейчас спортс выпустит в комменты стадо дифичентов с трибуны..
Судя по минусам к твоему комменту - уже выпустил
+6
-6
0
Ответ nugoboss
Пару месяцев в безопасную зону СВО и государственная служба пойдёт в гору, можете министром станет дальше! тема для особенных людей, короче для своих.
Безопасная зона СВО?
+2
-2
0
Ответ kulakoffigor
Крайне сомнительно, поскольку известно, что у Слуцкого резко отрицательно мнение об этих событиях.
Смешной комментарий. Слуцкий его отец или опекун, что Яровинский должен обо всех своих действиях отчитываться?
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Ответ kulakoffigor
Крайне сомнительно, поскольку известно, что у Слуцкого резко отрицательно мнение об этих событиях.
А какая связь? Мнение мнением, а работа работой. Я вот, например, с человеком, у которого «мнение об этих событиях», диаметрально противоположно моему, пиво в баре пить, может и не стану, но вставать в позу, и отказываться работать с человеком, если это полезно, точно не стану.
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