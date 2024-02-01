Валерий Ангелопол: «Я вернулся оттуда, откуда люди обычно не возвращаются. Я не стал закомплексованным говном, которое пишет ненавистные комментарии»

Фигурист Валерий Ангелопол эмоционально ответил своим критикам.

«Я вернулся оттуда, откуда люди обычно не возвращаются, и еще многое мне нужно пройти, чтобы вернуться на прежний уровень, но прежде чем осуждать, пройди мой путь, и я посмотрю, как ты запоешь.

Несмотря на все, что случилось, я не стал закомплексованным говном, которое то и дело пишет ненавистные комментарии, а наоборот, самовыражаюсь, пробую и экспериментирую, всю жизнь мне пишут, что я выезжаю за счет дяди и еще кого-то, так вот нет, всю жизнь я выезжал за счет себя самого, сутками проводил на льду, и требовали с меня гораздо больше, чем с других…

Я что хочу делать в свободное от работы и тренировок время, то и делаю. Не нравится? Я тебя не звал… Вы скажете, что «я просто выражаю свое мнение, раз ты выложил», выражают мнение – это когда спрашивают, а все остальное – это уже навязывание. Если ничего хорошего сказать не можешь, займись собой. У меня все», – написал фигурист в своем телеграм-канале.

Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2023 в танцах на льду. В августе распался его дуэт с Василисой Кагановской, а позже спортсмен ушел из группы Анжелики Крыловой и приступил к тренировкам в академии «Ангелы Плющенко».

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