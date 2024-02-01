Валерий Ангелопол: «Я вернулся оттуда, откуда люди обычно не возвращаются. Я не стал закомплексованным говном, которое пишет ненавистные комментарии»

Теги сборная России танцы на льду соцсети брань Валерий Ангелопол контент Фигурное катание

Фигурист Валерий Ангелопол эмоционально ответил своим критикам.

«Я вернулся оттуда, откуда люди обычно не возвращаются, и еще многое мне нужно пройти, чтобы вернуться на прежний уровень, но прежде чем осуждать, пройди мой путь, и я посмотрю, как ты запоешь.

Несмотря на все, что случилось, я не стал закомплексованным говном, которое то и дело пишет ненавистные комментарии, а наоборот, самовыражаюсь, пробую и экспериментирую, всю жизнь мне пишут, что я выезжаю за счет дяди и еще кого-то, так вот нет, всю жизнь я выезжал за счет себя самого, сутками проводил на льду, и требовали с меня гораздо больше, чем с других…

Я что хочу делать в свободное от работы и тренировок время, то и делаю. Не нравится? Я тебя не звал… Вы скажете, что «я просто выражаю свое мнение, раз ты выложил», выражают мнение – это когда спрашивают, а все остальное – это уже навязывание. Если ничего хорошего сказать не можешь, займись собой. У меня все», – написал фигурист в своем телеграм-канале.

Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2023 в танцах на льду. В августе распался его дуэт с Василисой Кагановской, а позже спортсмен ушел из группы Анжелики Крыловой и приступил к тренировкам в академии «Ангелы Плющенко».

Слово главного пацана фигурки: контракт партнерше, подстава от тренера, рука помощи от Плющенко и Рудковской

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88 комментариев
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Сведите Валерку к психологу. Он похоже не до конца вернулся оттуда, откуда не возвращаются))
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"Я вернулся оттуда, откуда люди обычно не возвращаются...", - мальчик всего лишь поругался с партнершей, а говорит об этом так, как будто клиническую смерть пережил)))
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Тут комментировать - только портить.
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Господи, да откуда ты вернулся? Из Шоушенка что ли сбежал
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Валер, щас вообще не до твоих страданий :/ Поверь на слово, есть фигуристы, пострадавшие поболее твоего.
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Ответ Kareglazaya
"Я вернулся оттуда, откуда люди обычно не возвращаются...", - мальчик всего лишь поругался с партнершей, а говорит об этом так, как будто клиническую смерть пережил)))
Да он говорит так как будто минимум героиновую зависимость поборол
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Очередная порция бредней от Забыковавшего
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Ответ Призрачный триксель
Да он говорит так как будто минимум героиновую зависимость поборол
Вот-вот. Он слишком высокого мнения о своей персоне.
Кто-то ему, видите ли, пишет о его дяде, причем пишет ВСЮ ЖИЗНЬ. По-моему, до скандала с Кагановской большинство людей вообще не знали, что у Ангелопола есть дядя, связанный с фигурным катанием. Тем более что Овсянников - человек не публичный, интервью почти не дает.
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очередная графоманская простыня от Валерика
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Сил и мужества его партнерше
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Валера ,не до тебя!
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Откуда это он вернулся? Так пишет будто слетал в космос в составе спасательной группы чтобы угрожающий земле астероид сбить 😆
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Я уж подумал,что обратно к Крыловой вернулся.
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Ответ shermi
Господи, да откуда ты вернулся? Из Шоушенка что ли сбежал
Из Алькатраса))
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Король кринжа вернулся
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Зачем этот поток юношеского сознания хрен знает о чем тащить на сайт спортивных новостей?
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Ахахха, он такой нелепый и орный, пусть продолжает)
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Откуда ж он вернулся - с СВО?
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С того света, что ли?
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Валера, астанавись, все уже давно поняли, какое ты г....о.
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Ответ Инна1945
Сведите Валерку к психологу. Он похоже не до конца вернулся оттуда, откуда не возвращаются))
незаконнорожденный брат Кличко;)) не вме могут вернутся оттуда, откуда не возвращаются, вернее не только лишь все, мало кто может это делать;)
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Неизвестно, что лучше - закомплексованное говно или говно без комплексов.
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Валерик без драмы не может.)) Может ну ее нафиг, эту фигурку, и гоу в театральный! Такой талант пропадает!
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Хоспаде, Валера, ну ты то куда? Ну не до тебя сейчас!
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Ответ Sky Smoker
Валер, щас вообще не до твоих страданий :/ Поверь на слово, есть фигуристы, пострадавшие поболее твоего.
Да ладно, он своей нелепой простынёй хоть народ повеселил.
Возвращенец откуда нельзя, блин))
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Хорошо, что хоть Валера веселит
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А какой такой путь Валера прошел, о чем он, откуда вернулся? Он пока просто избалованный, эмоционирующий мальчик. Талантливый, подающий надежды спорстмен. А вот оправдаются ли эти надежды - будем посмотреть. Поскольку его путь только начинается
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Валера такой Валера:)) Вася наверное выдохнула, когда этот чёткий пацан с кучей цитат из ВК от неё ушёл. Как она его столько лет терпела?
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Спасибо, Валера, за неожиданную порцию искреннего и здорового смеха в фигурнокатательном разделе последних дней! Не, ну правда! Это такая прелесть на фоне последних новостей ленты!
А комментарии - отдельный вид искусства! Спасибо всем, ребята!))
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Это он так пытается разрядить атмосферу? 😅

Ну забавно, конечно, ничего не скажешь))
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