Ротенберг о критике: «Успешных людей не любят в России, такая у нас культура. Собаки лают, караван идет. Как мне сказал один человек: «Черный пиар – тоже хороший пиар»
Роман Ротенберг высказался о критике в свой адрес.
– С самого раннего детства вы прошли огромный хоккейный путь и все равно сталкиваетесь с необоснованной критикой часто. Пресса пишет заголовки: Роман Ротенберг выигрывает 11 матчей подряд, СКА снова фаворит сезона. При этом достаточно много неадекватных комментариев. Как вы справляетесь с токсичностью, как проживать это психологически?
– Я вообще внимания не обращаю. Это же информационные технологии, современный мир. Раньше можно было выйти во двор, друг с другом ребята могли поговорить по-настоящему, а сейчас это все происходит в интернете.
Оплачиваются статьи, оплачиваются боты в комментариях, информационные технологии. Сейчас все в интернете.
Собаки лают, караван идет. Доказываем своим делом, результатом, развиваем хоккей.
Думаю, что люди, которые это пишут, даже не понимают, что такое развитие хоккея. А может, это вообще не люди, а какие-то боты пишут.
– Диванные критики были всегда, но где баланс адекватности и критики?
– Не критикуют тех, кто ничего не делает. Всю жизнь так было. Такая у нас культура в России. И в Советском Союзе, и сейчас. Успешных людей не любят в России.
Надо держать удар, делать свое дело, развиваться. Значит, идем в правильном направлении. Раз люди об этом говорят, это уже большой плюс. Когда ничего не говорят и человек незаметен, и никому это не интересно. Как мне сказал один человек: «Черный пиар – тоже хороший пиар», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
А успешных, которые добились всего сами вполне себе чтут, если они не творят дичь.
А в другой ипостаси существуют личности вроде Собчак, Прохора Шаляпина или того же Ротенберга. Вот к ним относишься только с презрением и брезгливостью.
да, Рома, ты прав. Все мы помним статью на спортсе про накрутку плюсов одному менеджеру КХЛ
Авраам Линкольн
Не любят выскочек, болтунов, мажоров, блатных и всяких хитро.опых, а нормальных, успешных, умных, талантливых, порядочных, скромных, трудолюбивых людей всегда уважают, ставят в пример, восхищаются, любят и тд.
И первые при этом обычно обижаются и завидуют вторым)))