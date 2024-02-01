Ротенберг о критике: «Успешных людей не любят в России, такая у нас культура. Собаки лают, караван идет. Как мне сказал один человек: «Черный пиар – тоже хороший пиар»

Теги СКА болельщики КХЛ интернет Роман Ротенберг соцсети Хоккей

Роман Ротенберг высказался о критике в свой адрес.

– С самого раннего детства вы прошли огромный хоккейный путь и все равно сталкиваетесь с необоснованной критикой часто. Пресса пишет заголовки: Роман Ротенберг выигрывает 11 матчей подряд, СКА снова фаворит сезона. При этом достаточно много неадекватных комментариев. Как вы справляетесь с токсичностью, как проживать это психологически?

– Я вообще внимания не обращаю. Это же информационные технологии, современный мир. Раньше можно было выйти во двор, друг с другом ребята могли поговорить по-настоящему, а сейчас это все происходит в интернете.

Оплачиваются статьи, оплачиваются боты в комментариях, информационные технологии. Сейчас все в интернете.

Собаки лают, караван идет. Доказываем своим делом, результатом, развиваем хоккей.

Думаю, что люди, которые это пишут, даже не понимают, что такое развитие хоккея. А может, это вообще не люди, а какие-то боты пишут.

– Диванные критики были всегда, но где баланс адекватности и критики?

– Не критикуют тех, кто ничего не делает. Всю жизнь так было. Такая у нас культура в России. И в Советском Союзе, и сейчас. Успешных людей не любят в России.

Надо держать удар, делать свое дело, развиваться. Значит, идем в правильном направлении. Раз люди об этом говорят, это уже большой плюс. Когда ничего не говорят и человек незаметен, и никому это не интересно. Как мне сказал один человек: «Черный пиар – тоже хороший пиар», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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80 комментариев
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Еще не любят блатных, проходимцев, мошенников и всяких инфоцыган, которые рассказывают об успехе, умудряясь обсераться, работая в идеальных условиях.
+186
0
+186
Успех, это родиться в "правильной" семье?
+129
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+128
Между прочим, часто караван идёт только потому что на него лают собаки погонщика. Их за это и кормят.
+67
0
+67
Мальчик - мажор.
+50
0
+50
Ответ Максим Семин
Успех, это родиться в "правильной" семье?
Кстати, на 99.99% да😁
+35
0
+35
Ответ MikhaL
Мальчик - мажор.
Раскройте рты, сорвите уборы, по улице чешут мальчики-мажоры (с)
+26
0
+26
Человек который ничего в жизни не достиг, который родился в богатой семье (которая всю жизнь ворует) рассказывает об "успешности"...
+27
-1
+26
Не любят блатных у кого папы дяди дружат с кем надо. А если сам всего добился - то уважуха. Но куда ему понять.
+26
-3
+23
Ответ Владддд
Еще не любят блатных, проходимцев, мошенников и всяких инфоцыган, которые рассказывают об успехе, умудряясь обсераться, работая в идеальных условиях.
нет, таких у нас любят) сколько лет Жириновского вылизывал электорат)
+24
-3
+21
Он до рождения уже все игры НХЛ просмотрел и давал установки Бобби Ору . За это его и не любят россияне . Зависть даже свела с ума Троцкого когда он узнал о будущей славы ротена .
+20
0
+20
Ой дурааак, ой дурааак...Не любят кумовство, тупых, блатных и бездарей, которые учат других. И тут у Ротенберга комбо!
А успешных, которые добились всего сами вполне себе чтут, если они не творят дичь.
+20
0
+20
Ага был бы ты успешен, ислиб не состоял в банде одного кооператива
+18
0
+18
Смотря в чем их успешность. Есть такие личности как Гагарин, Яшин или Ландау. Таким людям действительно по-хорошему завидуют и признают их вклад в историю страны.
А в другой ипостаси существуют личности вроде Собчак, Прохора Шаляпина или того же Ротенберга. Вот к ним относишься только с презрением и брезгливостью.
+12
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+12
Ответ Adeen
Кстати, на 99.99% да😁
Тогда не любим, если вместо компетентного человека должность занимают бездари "из семьи". Я про хоккей, если что.
+9
0
+9
Интересно какой это огромный хоккейный путь прошел ротенберг, то что он во дворе играл(с его слов) это уже за стаж считается или это про 700 просмотренных матчей нхл?
+7
0
+7
рома герой дворовых разборок, киноэксперт, гуру хоккея. пишет тебе очередной проплаченный бот. так вот, ты нуль без палочки. спасибо за внимание.
+6
0
+6
Ответ Вадим Рязанский
Казалось бы, при чём тут Газзаев...
Газзаев хотя бы был хорошим футболистом и даже за сборную СССР играл, хотя и не так много. И на тренерском поприще кое-чего добился. А этот...
+6
0
+6
Казалось бы, при чём тут Газзаев...
+7
-1
+6
оплачиваются статьи, боты...
да, Рома, ты прав. Все мы помним статью на спортсе про накрутку плюсов одному менеджеру КХЛ
+5
0
+5
Успешных действительно не любят, если единственное в чем они успешны - это то что они успешно родились у правильных родителей.
+4
0
+4
Оплачиваются статьи, оплачиваются боты в комментариях, информационные технологии. Сейчас все в интернете. - человек реально верит, что кто то будет платить, чтобы про него что то писали плохое. ЭТО все делается совершенно бесплатно-)
+4
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+4
Я не знаю, кем считать тут Ротенберга, но явно не караваном.
+4
0
+4
Если ты про себя, то ты никакой не успешный, а просто мажорик, которому фартануло и которому дали с хоккеем поиграться. Не любят блатных и тупых, которые учат других жизн
+5
-1
+4
Человеку без опыта работы доверили большой клуб, он нам рассказывает про успех
+3
0
+3
Слова настоящего self made man, добившегося всего собственным трудом. Браво, легенда👏👏👏
+3
0
+3
Ответ Владддд
Еще не любят блатных, проходимцев, мошенников и всяких инфоцыган, которые рассказывают об успехе, умудряясь обсераться, работая в идеальных условиях.
Ооо Блатных у нас как раз еще как любят. В остальном согласен.
+4
-1
+3
Можно все время дурачить некоторых, можно некоторое время дурачить всех, но нельзя все время дурачить всех.
Авраам Линкольн
+3
0
+3
Что за поклеп на нашу культуру?
Не любят выскочек, болтунов, мажоров, блатных и всяких хитро.опых, а нормальных, успешных, умных, талантливых, порядочных, скромных, трудолюбивых людей всегда уважают, ставят в пример, восхищаются, любят и тд.
И первые при этом обычно обижаются и завидуют вторым)))
+3
0
+3
Самое интересное он в это искренне верит
+2
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+2
Вот радуюсь за таких людей. Никаких сомнений, никакой самокритики, максимальный эгоцентризм и отсутствие совести. У самого так не получается.
+2
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+2
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