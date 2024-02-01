Ротенберг о критике: «Успешных людей не любят в России, такая у нас культура. Собаки лают, караван идет. Как мне сказал один человек: «Черный пиар – тоже хороший пиар»

Роман Ротенберг высказался о критике в свой адрес.

– С самого раннего детства вы прошли огромный хоккейный путь и все равно сталкиваетесь с необоснованной критикой часто. Пресса пишет заголовки: Роман Ротенберг выигрывает 11 матчей подряд, СКА снова фаворит сезона. При этом достаточно много неадекватных комментариев. Как вы справляетесь с токсичностью, как проживать это психологически?

– Я вообще внимания не обращаю. Это же информационные технологии, современный мир. Раньше можно было выйти во двор, друг с другом ребята могли поговорить по-настоящему, а сейчас это все происходит в интернете.

Оплачиваются статьи, оплачиваются боты в комментариях, информационные технологии. Сейчас все в интернете.

Собаки лают, караван идет. Доказываем своим делом, результатом, развиваем хоккей.

Думаю, что люди, которые это пишут, даже не понимают, что такое развитие хоккея. А может, это вообще не люди, а какие-то боты пишут.

– Диванные критики были всегда, но где баланс адекватности и критики?

– Не критикуют тех, кто ничего не делает. Всю жизнь так было. Такая у нас культура в России. И в Советском Союзе, и сейчас. Успешных людей не любят в России.

Надо держать удар, делать свое дело, развиваться. Значит, идем в правильном направлении. Раз люди об этом говорят, это уже большой плюс. Когда ничего не говорят и человек незаметен, и никому это не интересно. Как мне сказал один человек: «Черный пиар – тоже хороший пиар», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.