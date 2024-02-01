Роман Ротенберг: «Путин – наш лидер. Полностью его поддерживаю. Дай Бог, чтобы все задуманное реализовалось. Голосую за него!»

Теги СКА Владимир Путин КХЛ Роман Ротенберг Политика Спорт-Экспресс Хоккей

Роман Ротенберг заявил о полной поддержке Владимира Путина.

Главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России высказался о том, что стал доверенным лицом президента России.

«Владимир Владимирович – наш лидер. Я его полностью поддерживаю.

Дай Бог ему здоровья. Дай Бог, чтобы все задуманное реализовалось. Я голосую за него!» – сказал Роман Ротенберг.

Ротенберг о Путине: «Благодаря ему Россия сохраняет суверенитет и пользуется уважением во всем мире. Один из лучших лидеров нашего государства за всю историю»

36 комментариев
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Да не дай бог, чтобы случилось всё то, что задумал этот человек
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лучшей антирекламы пыпе, чем эта смесь александра невского и нейросети, сложно придумать
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А почему не пожелал, чтоб Святой Георгий сопутствовал во всех начинаниях? Заставят перелизывать
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Надеждин-2024!
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А где почитать про цели Путина? Цели СВО нам через два года объявили - борьба с сортирами в Донецке. Про спорт тоже ясно - полная изоляция пока сами не приползут. А что про экономику образование и здравоохранения? У попов спросить?
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🤮🤮🤮
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Ответ pit4er
А почему не пожелал, чтоб Святой Георгий сопутствовал во всех начинаниях? Заставят перелизывать
Так может он этого и ждёт
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"Наш" - Ротенбергов?
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Ротенберги—— они конечно ЗА—— из грязи в князи——- и еще этот сопляк нас учит всему …….
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Если Ротенберг против колхозов, то я - за
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Живëм двойной жизнью. Одна на экране зомбоящика, где уже 1/4 века наш лидер обещает райские кущи, победы российского оружия, стремительный рост благосостояния.
Другая - рост инфляции, цен и тарифов, бабуля у дверей сетевого магазина для малоимущих считающие сотенные бумажки в потëртом портмоне, сотни наших солдатиков в украинском плену.
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Ответ Dm_Tomson
Так это ж не его фишка, её правообладатель вполне возможно ещё даст о себе знать)
Пёс вылизывал, как глава объединённого футбольного чемпионата России и Украины☝️
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как будто никто не знал почему у него нос в коричневом цвете. без путина сейчас бы стоял у окошка финского макдональдс и спрашивал "вам картошку посолить"?
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Старое задуманное никак не разгребем, а он еще чего-то там задумал.
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Роман, а можно ещё глубже?
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"Ротенберг или проиграешь!" (с)
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Зашел почитать пожелания Роману, а тут пока пусто..
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Ответ Святослав Федорович
Да не дай бог, чтобы случилось всё то, что задумал этот человек
Да , что эти бесы задумали и когда озвучат
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Рома - (все равно удалят по z-доносам этот комментарий)
Ну вы поняли..
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я скажу, что не хочу смертей - модератор удалит. Так что, давай Путин, убивай людей - все это любят тут
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Так семейка Ротенбергов так приподнялась при Путине, что удивительно было бы если бы Рома не назвал его их лидером.
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Хватит постить как он предан мы давно уже поняли
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Рома, ты финн
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Рома, у тебя в слове хозяин 6 ошибок
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А я уж думал, сегодня без ежедневной хвалебной оды царю.
Но нет, Роман не подводит, держит марку!
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Удачи
Ты реально сегодня достал
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Давай , давай ещё! Не останавливайся!
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Мне вот интересно одно… а если был бы другой президент в России, он бы такое высказал? Или он так крепко теперь держится за своё тренерское кресло, что готов подрабатывать проктологом, работающим языком?
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Балбес похлеще Губерниева будет
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Ротенберг каждый день обновляет свой же рекорд по глубине вылизывания.
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