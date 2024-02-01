Роман Ротенберг: «Путин – наш лидер. Полностью его поддерживаю. Дай Бог, чтобы все задуманное реализовалось. Голосую за него!»

Роман Ротенберг заявил о полной поддержке Владимира Путина.

Главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России высказался о том, что стал доверенным лицом президента России.

«Владимир Владимирович – наш лидер. Я его полностью поддерживаю.

Дай Бог ему здоровья. Дай Бог, чтобы все задуманное реализовалось. Я голосую за него!» – сказал Роман Ротенберг.

Ротенберг о Путине: «Благодаря ему Россия сохраняет суверенитет и пользуется уважением во всем мире. Один из лучших лидеров нашего государства за всю историю»