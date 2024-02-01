Роман Ротенберг: «Путин – наш лидер. Полностью его поддерживаю. Дай Бог, чтобы все задуманное реализовалось. Голосую за него!»
Роман Ротенберг заявил о полной поддержке Владимира Путина.
Главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России высказался о том, что стал доверенным лицом президента России.
«Владимир Владимирович – наш лидер. Я его полностью поддерживаю.
Дай Бог ему здоровья. Дай Бог, чтобы все задуманное реализовалось. Я голосую за него!» – сказал Роман Ротенберг.
Ротенберг о Путине: «Благодаря ему Россия сохраняет суверенитет и пользуется уважением во всем мире. Один из лучших лидеров нашего государства за всю историю»
Другая - рост инфляции, цен и тарифов, бабуля у дверей сетевого магазина для малоимущих считающие сотенные бумажки в потëртом портмоне, сотни наших солдатиков в украинском плену.
Ну вы поняли..
Но нет, Роман не подводит, держит марку!
Ты реально сегодня достал