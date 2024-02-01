Карпин о переезде семьи в Эстонию: «У нас там родители, родственники, друзья. Мы всю жизнь знали, что дети будут учиться в Таллинне»

Валерий Карпин высказался о переезде своей семьи в Эстонию.

— Вы рассказывали, что ваша дочь пойдет в школу в Таллине. Почему приняли такое решение?

— Потому что я и Даша (супруга – прим. Sports.ru) из Эстонии. У нас родители в Эстонии, все друзья и родственники — тоже там. Вот вы из какого города?

— Из Москвы.

— Допустим, вы работаете в . Где бы жила ваша семья на постоянке — в Ростове или в Москве?

— В Москве.

— Ну вот. Все очень просто. У меня все в Эстонии. Мы всю жизнь знали, что наши дети будут учиться там. Решение было принято уже давно, просто сейчас оно было озвучено.

— Ваша жена рассказывала, что будет вместе с дочками приезжать к вам в Ростов. Жить в долгую в таком графике — реально?

— Но пока ведь как-то живем. Последние полтора года, как минимум. Что будет дальше — посмотрим, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.