Карпин о переезде семьи в Эстонию: «У нас там родители, родственники, друзья. Мы всю жизнь знали, что дети будут учиться в Таллинне»

Теги Ростов Сборная России по футболу Валерий Карпин Дарья Карпина Футбол

Валерий Карпин высказался о переезде своей семьи в Эстонию.

— Вы рассказывали, что ваша дочь пойдет в школу в Таллине. Почему приняли такое решение?

— Потому что я и Даша (супруга Карпина – прим. Sports.ru) из Эстонии. У нас родители в Эстонии, все друзья и родственники — тоже там. Вот вы из какого города?

— Из Москвы.

— Допустим, вы работаете в Ростове. Где бы жила ваша семья на постоянке — в Ростове или в Москве?

— В Москве.

— Ну вот. Все очень просто. У меня все в Эстонии. Мы всю жизнь знали, что наши дети будут учиться там. Решение было принято уже давно, просто сейчас оно было озвучено.

— Ваша жена рассказывала, что будет вместе с дочками приезжать к вам в Ростов. Жить в долгую в таком графике — реально?

— Но пока ведь как-то живем. Последние полтора года, как минимум. Что будет дальше — посмотрим, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

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77 комментариев
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Чего не сделаешь, чтобы дети не попали на уроки разговоров о важном
+202
-32
+170
Ответ OSHO
Только идиот не понимает что это всё отговорки. перевести на русский? я буду здесь бабки зарабатывать, так как у меня тут имя, наследия, связи. Но жёнушка, детки и т.д. не будут связанны с такой РашкOй. Клал я на это образование, такое общество на всё что связанно с РашкOй. Будем жить в нормальной европейской стране.
Во-первых, нет ничего неимоверного в том, что Советский Эстонец Карпин хочет держать семью поближе к исторической родине и родителям. Думаю, вы сам понимаете, как важны в семье с обоими работающими родителями бабушки и дедушки. Это с чисто человеческой точки зрения. А с профессиональной - Валера в жизни не был замечен в том, что сидит на пятой чакре и "рубит бабки с лохов" - всегда отдается процессу с огнем и жаром... чем же он заслужил Ваш хейт?
+116
-10
+106
Ответ OSHO
Только идиот не понимает что это всё отговорки. перевести на русский? я буду здесь бабки зарабатывать, так как у меня тут имя, наследия, связи. Но жёнушка, детки и т.д. не будут связанны с такой РашкOй. Клал я на это образование, такое общество на всё что связанно с РашкOй. Будем жить в нормальной европейской стране.
Смешно написал. Особенно про нормальную европейскую страну, Эстонию))
+114
-38
+76
Ответ Родион Низаев
Комментарий скрыт
Оправдать? Он ничего плохого и противозаконного не сделал, чтобы его оправдывать.
+63
-5
+58
человек никому ничего плохого не сделал. всё логично объяснил: родители там, родились и выросли с женой там, друзья там. работа самая перспективная - в России, потому что уровень футбола и зарплата в России выше. в думу, правительство, чинуши и распилы Карпин не лезет. это не Исинбаева.
мне интересно, есть ещё страна, где за это будут поливать дерьмом и ненавидеть? лишь ещё одна причина увезти детей подальше.
+53
-13
+40
Ответ Tiligulfan7
Комментарий скрыт
Я бы конечно сборную вообще расформировал, но чем в данный момент не устраивает Карпин не понятно.
Звать топ тренера? И на кой черт топ тренеру ехать тренировать сборную Россию? Если Россия не принимает участие в турнирах, только если прям сильно закидывать деньгами и платить млн 20-30 в год. Но даже допустим Конте очень любит деньги и согласится подписать с РФС контракт года на 2 с зарплатой млн в 30 в год, но на кой хрен России платить 60 млн раз футболисты нигде не участвуют.
Типа тренер сборной России должен бить себя в грудь и говорить что всё русское лучшее, так наймите Сигала или Я Узкий пусть тренирует.
+42
-15
+27
Ответ Ярик01
Комментарий скрыт
нашел до кого докопаться, иди сравни со своей политической элитой, Карпин окажется больше патриотом
+31
-8
+23
Ответ OSHO
Только идиот не понимает что это всё отговорки. перевести на русский? я буду здесь бабки зарабатывать, так как у меня тут имя, наследия, связи. Но жёнушка, детки и т.д. не будут связанны с такой РашкOй. Клал я на это образование, такое общество на всё что связанно с РашкOй. Будем жить в нормальной европейской стране.
Человек имеет равные возможности жить в двух странах. На своём веку повидал - дай бог, чтоб на десятерых хватило. Теперь для учёбы детей / оседлой жизни / пенсии выбрал ту страну и город, где тише, спокойнее, понятнее. Где родители и друзья детства.
Умудриться вычитать тут меж строк, что клал я на рашку - ну такое себе.
Мир глазами мухи vs мир глазами пчелы, чо.
+24
-3
+21
Че там валерка ещё не в списке иноагентов?
+15
-6
+9
Ответ OSHO
Только идиот не понимает что это всё отговорки. перевести на русский? я буду здесь бабки зарабатывать, так как у меня тут имя, наследия, связи. Но жёнушка, детки и т.д. не будут связанны с такой РашкOй. Клал я на это образование, такое общество на всё что связанно с РашкOй. Будем жить в нормальной европейской стране.
странно, а чего наши власти вкупе с падриодами так рьяно борются за права русских в Прибалтике, раз сами же орут, что нечего русским в Прибалтику (к себе на Родину, кстати) ехать жить, учиться, видеться с родственниками? Карпин же не виноват, что ты дальше пивного ларька боишься свой нос сунуть... он и в Испании работал и зарабатывал, испанцам тоже обидеться, что он детей не к ним везет на учебу?...
+13
-6
+7
У Валеры три гражданства. Два в ЕС.
Ну где, вы думаете, будут жить его дети.
+10
-3
+7
Только идиот не понимает что это всё отговорки.

перевести на русский?

я буду здесь бабки зарабатывать, так как у меня тут имя, наследия, связи. Но жёнушка, детки и т.д. не будут связанны с такой РашкOй. Клал я на это образование, такое общество на всё что связанно с РашкOй. Будем жить в нормальной европейской стране.
+93
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+6
Ответ Tollie
вы только вдумайтесь. гл. тренер сборной России и его семья на постоянку в Эстонии. это все равно что министр обороны сейчас переехал бы с семьёй жить во Львов...
Хочешь Саламыча вернуть, у которого семья в Австрии?
+4
-1
+3
Ответ qwaza
Комментарий скрыт
А что по твоему должен делать тренер сборной? Готовиться к матчам и турнирам, а их блин нет.
По этому то что в любом случае будет совмещение это очевидно. Но тот же Семак не хочет совмещать.
Раньше хоть отборы и периодически турниры были, а теперь на сборную Россию выкидываются десятки млн долларов в год в пустоту. Соперники не бесплатно с нами играют. Раньше товарняки по обоюдному согласию проводились кроме какой нибудь Бразилии, которая только за деньги приезжала, а сейчас даже братьям африканцам приходится платить + игрокам платят за приезд в сборную оплачивают дорогу, страховку и т.д. + зп тренерскому штабу и себе в РФС.
И ради чего ?
+4
-1
+3
Ответ Tiligulfan7
Комментарий скрыт
А, за кого тогда цепляться?
+2
0
+2
Я напомню, как "эстонца" Карпина недавно встретили в Эстонии, устроив скандал из-за его встречи с местными футболистами - https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/3106114.html?ysclid=ls2pkypblk867571056

"Отношения с высокопоставленными российскими футбольными должностными лицами сегодня неприемлемы" (с).
+6
-4
+2
Ответ OSHO
Комментарий удален модератором
Ход мыслей отдаёт шизой. Бывает.
+14
-12
+2
Валера, верим
+5
-3
+2
А русофобия в странах Балтии, про которую из каждого утюга говорят? А дети пойдут в школу с туалетами для всех?
Вот такие вопросы будут задавать как поступит команда.
А мне все равно
+1
0
+1
Ответ OSHO
Только идиот не понимает что это всё отговорки. перевести на русский? я буду здесь бабки зарабатывать, так как у меня тут имя, наследия, связи. Но жёнушка, детки и т.д. не будут связанны с такой РашкOй. Клал я на это образование, такое общество на всё что связанно с РашкOй. Будем жить в нормальной европейской стране.
Про Эстонию улыбнуло)))
+2
-1
+1
Ответ Почтенный эльф
Я напомню, как "эстонца" Карпина недавно встретили в Эстонии, устроив скандал из-за его встречи с местными футболистами - https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/3106114.html?ysclid=ls2pkypblk867571056 "Отношения с высокопоставленными российскими футбольными должностными лицами сегодня неприемлемы" (с).
И где же здесь противоречие ?
Как раз зондирует почву )
Там родственников Главы Администрации гражданства не лишают )
Правда Валера русский , но тут уж он ничего поделать не сможет )
Попомните мое слово :
Уедут на родину в Эстонию , а жить будут в Испании )
+1
-1
0
Ответ baytygan
а потом дети на фразу "я зарабатывал для вас бабки", скажут: а нам папа нужен был рядом!
Неблагодарные
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Ответ Dmitry__HiLL
Читаю тут про узурпатора, закрытую тоталитарную страну, из которой ни один мужик не имеет права выехать без взятки, и думаю - когда это я пропустил, что Карпин возглавил сборную Украины?
новости почитай, глаза разуй. пообщайся с теми россиянами которые уже сбежали потом поговорим.
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Ответ Barcelona Forever
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Barcelona Forever
Ну если он так хочет быть ближе к своей исторической родине то пусть и деньги там "зарабатывает" или это другое?!
не "он", а его семья и дети.
Он единственный иностранный специалист в стране?
Когда таджики везут своих детей учиться сюда - такие как ты кричат "пусть едут к себе на родину". Когда Карпин своих отправляет на родину - ты кричишь "должен был оставить тут". Это либо шизофрения, либо одно из двух
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Ответ Snag
Что вы так распереживались? Скоро Эстония станет Россией)
А Россия распределена между США, Китаем, Японией и Германией. В любом случае, хуже чем сейчас не будет
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Ответ OSHO
Комментарий скрыт
"размовляй" "державной", а то неубедительно получается
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Ответ Uef@
Смешно написал. Особенно про нормальную европейскую страну, Эстонию))
Комментарий удален модератором
Ответ qwaza
Как скажешь. Главное не нервничай и не забывай принимать таблетки.
Я за то что бы каждый жил в своей стране, и мы все в одном краю живём, мы славяне, и говорим на одном языке.

Мы не должны проливать братскую кровь. Мы не должны ни какую кровь проливать.
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Ответ qwaza
Там вполне справляются. По спутниковым фото прироста окраинских кладбищ можешь оценить. А Валеру в Эстонии ждут. Жена, дети, родители, родственники и все друзья. Незачем страдать - вперёд к счастью.
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