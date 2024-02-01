Карпин о переезде семьи в Эстонию: «У нас там родители, родственники, друзья. Мы всю жизнь знали, что дети будут учиться в Таллинне»
Валерий Карпин высказался о переезде своей семьи в Эстонию.
— Вы рассказывали, что ваша дочь пойдет в школу в Таллине. Почему приняли такое решение?
— Потому что я и Даша (супруга Карпина – прим. Sports.ru) из Эстонии. У нас родители в Эстонии, все друзья и родственники — тоже там. Вот вы из какого города?
— Из Москвы.
— Допустим, вы работаете в Ростове. Где бы жила ваша семья на постоянке — в Ростове или в Москве?
— В Москве.
— Ну вот. Все очень просто. У меня все в Эстонии. Мы всю жизнь знали, что наши дети будут учиться там. Решение было принято уже давно, просто сейчас оно было озвучено.
— Ваша жена рассказывала, что будет вместе с дочками приезжать к вам в Ростов. Жить в долгую в таком графике — реально?
— Но пока ведь как-то живем. Последние полтора года, как минимум. Что будет дальше — посмотрим, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.
мне интересно, есть ещё страна, где за это будут поливать дерьмом и ненавидеть? лишь ещё одна причина увезти детей подальше.
Звать топ тренера? И на кой черт топ тренеру ехать тренировать сборную Россию? Если Россия не принимает участие в турнирах, только если прям сильно закидывать деньгами и платить млн 20-30 в год. Но даже допустим Конте очень любит деньги и согласится подписать с РФС контракт года на 2 с зарплатой млн в 30 в год, но на кой хрен России платить 60 млн раз футболисты нигде не участвуют.
Типа тренер сборной России должен бить себя в грудь и говорить что всё русское лучшее, так наймите Сигала или Я Узкий пусть тренирует.
Умудриться вычитать тут меж строк, что клал я на рашку - ну такое себе.
Мир глазами мухи vs мир глазами пчелы, чо.
Ну где, вы думаете, будут жить его дети.
перевести на русский?
я буду здесь бабки зарабатывать, так как у меня тут имя, наследия, связи. Но жёнушка, детки и т.д. не будут связанны с такой РашкOй. Клал я на это образование, такое общество на всё что связанно с РашкOй. Будем жить в нормальной европейской стране.
По этому то что в любом случае будет совмещение это очевидно. Но тот же Семак не хочет совмещать.
Раньше хоть отборы и периодически турниры были, а теперь на сборную Россию выкидываются десятки млн долларов в год в пустоту. Соперники не бесплатно с нами играют. Раньше товарняки по обоюдному согласию проводились кроме какой нибудь Бразилии, которая только за деньги приезжала, а сейчас даже братьям африканцам приходится платить + игрокам платят за приезд в сборную оплачивают дорогу, страховку и т.д. + зп тренерскому штабу и себе в РФС.
И ради чего ?
"Отношения с высокопоставленными российскими футбольными должностными лицами сегодня неприемлемы" (с).
Вот такие вопросы будут задавать как поступит команда.
А мне все равно
Как раз зондирует почву )
Там родственников Главы Администрации гражданства не лишают )
Правда Валера русский , но тут уж он ничего поделать не сможет )
Попомните мое слово :
Уедут на родину в Эстонию , а жить будут в Испании )
Он единственный иностранный специалист в стране?
Когда таджики везут своих детей учиться сюда - такие как ты кричат "пусть едут к себе на родину". Когда Карпин своих отправляет на родину - ты кричишь "должен был оставить тут". Это либо шизофрения, либо одно из двух
Мы не должны проливать братскую кровь. Мы не должны ни какую кровь проливать.