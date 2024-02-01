Фанаты «Хетафе» кричали «Винисиус – обезьяна» перед началом матча с «Реалом»

Винисиус Жуниор вновь подвергся расистским оскорблениям.

Сегодня «Реал» сыграет с «Хетафе» на выезде в рамках 20-го тура .

Перед началом игры фанаты хозяев скандировали расистские оскорбления в адрес бразильского вингера «сливочных» , пишет Marca.

В соцсетях появилось видео, на котором собравшиеся у стадиона « » болельщики встречают автобус « » выкриками «Винисиус – обезьяна».