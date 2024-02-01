Фанаты «Хетафе» кричали «Винисиус – обезьяна» перед началом матча с «Реалом»

Теги Реал Мадрид Хетафе Ла Лига болельщики Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус Жуниор вновь подвергся расистским оскорблениям.

Сегодня «Реал» сыграет с «Хетафе» на выезде в рамках 20-го тура Ла Лиги

Перед началом игры фанаты хозяев скандировали расистские оскорбления в адрес бразильского вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора, пишет Marca. 

В соцсетях появилось видео, на котором собравшиеся у стадиона «Хетафе» болельщики встречают автобус «Реала» выкриками «Винисиус – обезьяна». 

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129 комментариев
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как я понимаю, оскорбление на расовой почве в нашем обществе стало героизмом, а оскорбляющие стали красавчиками?

неплохо, ребята, неплохо
+138
-30
+108
Ответ Сергей Ефимов
Он сам до этого довел…
Звучит так же нелепо, как "жертва изнасилования сама виновата, ибо побудила насильника". Отмазка за свое слабоумие шикарная у этих дегенератов
+86
-23
+63
Ответ LattieXRK
как я понимаю, оскорбление на расовой почве в нашем обществе стало героизмом, а оскорбляющие стали красавчиками? неплохо, ребята, неплохо
Особенно забавно звучит это в стране, которая героически пытается победить фашизм и нацизм в некогда братской стране. Сюр
+82
-30
+52
Беседуют две подруги.
-Знаешь, я тут в отпуске залетела, боюсь как бы ребенок темнокожим не родился.
-А что, твой Серега расист, что ли?
+31
-1
+30
Это уже слишком
Идея технического поражения не кажется уже такой безумной
+35
-16
+19
Хетафе и Атлетико любят делать это ещё до того как матч начинается.
+16
-1
+15
Ответ teto
Давно уже ясно что хейт к обращён к самому Винисиусу, а не к его цвету кожи.
Именно поэтому акцент всякий раз делается именно на цвете кожи?
+26
-12
+14
Надеюсь Реал поставит на место жалкий пригород на футбольном поле😎
+32
-19
+13
Ответ иц а мен
если ты не учишь их дополнительно дать сдачи, то они вырастут куколдами, запомни
Личный опыт?))
+7
-1
+6
Ответ Глыба
Комментарий удален модератором
С какой силой головой в детстве ударился?
+7
-2
+5
Ждем дубль от Вини, чтобы подорвать пердаки этим фрикам
+9
-4
+5
Ответ real19024ver
Особенно забавно звучит это в стране, которая героически пытается победить фашизм и нацизм в некогда братской стране. Сюр
А то, что оскорбляют Винисиуса на расовой почве вот прямо сейчас в либеральной Европе, где ни фашизму, ни расизму, ни нацизму, ни какому другому "изму", как нас уверяют, вообще нет места, тебе не так забавно звучит?
+10
-6
+4
Ответ Глыба
Комментарий скрыт
друг, ты уже оподливился, не добивай себя, пожалуйста, гений троллинга
+7
-4
+3
Ответ Твори добро
Мне винисиуса абсолютно не жалко, полностью виноват сам этот провокатор! Сколько темнокожих играют в ла лиге, но только его обзывают * обезьяной *
Только его? :)) А ты совсем из инфополя выпал? Рюдигер, Араухо, Бальде, ещё раньше Алвес и т. д.
+5
-2
+3
Питона Каа нет на этих бандерлогов.
+3
-1
+2
Технарь Хетафе и орать не будут
+9
-7
+2
Ответ Глыба
Комментарий удален модератором
«в случае с чернисиусом» ну, тут всё понятно
+9
-7
+2
Ответ Arok
Просто ответьте адекватно, разве не сам винисиус начал все это, он что единственный темнокожий в футболе? Или единственный темнокожий бразилец? Или единственный темнокожий бразилец Реала? Не понимаю людей защищающих его, ты сам провоцируешь и ждешь что люди будут молчать? Неадекваты везде есть, всегда будут критики хейтеры придурки, ты же футболист, спортсмен защищаешь одну из великих команд, закрывай рты своим профессионализмом, игрой, результатом, и после всего этого орет на весь мир что он жертва, помню Алвеса, бросили в него банан, а он взял его и съел, хотя ни кого он не провоцировал вроде как наш главный герой, (а на счет судебных разбирательств его, это уже другая история, не имеющих ничего общего с расизмом)
Чтобы Винисиус не говорил, кричать обезьяна из-за цвета кожи, это свинство и отсутствие элементарной культуры.
+3
-1
+2
Ответ LattieXRK
как я понимаю, оскорбление на расовой почве в нашем обществе стало героизмом, а оскорбляющие стали красавчиками? неплохо, ребята, неплохо
ему б кричали обезьяна, даже если бы он был белым, вести себя надо нормально
+3
-1
+2
Ответ Игорь Новиков
Именно поэтому акцент всякий раз делается именно на цвете кожи?
Акцент делается на том, что выводит жертву из себя.
+12
-10
+2
Ответ Tne Gold
Я считаю что он на поле должен выйти в маске роналду, чтобы не обзывали обезьяной
ахах 😁 зачёт
+3
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+1
Любое оскорбление личности неприемлемо, нигде. Но надо признать что испанские болельщики ещё те тролли. Чем больше эскалируется вся эта история с бразильцем, тем больше они заводятся.
+2
-1
+1
Ответ S2Pac
Я, конечно, все понимаю и не могу, как нормальный человек, такое одобрять. Да я даже смысл этого не понимаю, но да ладно. Но, простите, я уж сколько новостей именно про Винисиуса прочитал, почему именно он? Почему не Менди, не Тчуамени, не Рюдигер, кто там еще есть, Каваминга? Да это не может быть как будто просто так, будто бы этот Вини настолько ведомый что ли. Неужели он настолько глупый, что не может пропустить через себя некоторые время, не давая реакции. Ну если да, то пока этим фанам нет управы, то они и будут продолжать. Ну да, тяжело такое терпеть, вероятно. Ну он же не один черный. Да тот же капитан Хетафе не особо белее, но ничего, играет себе спокойненько.
а зачем ему это терпеть? пусть наказывают - болельщиков, клубы, кого угодно
на него это особо не влияет
+2
-1
+1
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Я учу своих детей - когда вам говорят что-то, что вам не нравится, подкалывают вас и вы на это ведётесь, нервничаете, то эти люди победили. Если же вы улыбнетесь и поддержите их подколы, то им это станет неинтересно, надоест и больше они не будут это говорить в ваш адрес. Ни в коем случае не оправдываю эти выкрики и оскорбления, но Винисиус сам виноват в этой ситуации. мне кажется, если бы он улыбался кричащим в его адрес, он бы победил, а так...
Очередной пацифист. На самом деле, ваших детей просто загнобят и всего делов. Если кого-то начинают гнобить и он не отвечает (а еще не дай бог лыбиться будет как дурак и сам это одобрять), то это будет продолжаться бесконечно. Лучше отведите детей на бокс, не ломайте им жизнь)
+4
-3
+1
Я, конечно, все понимаю и не могу, как нормальный человек, такое одобрять. Да я даже смысл этого не понимаю, но да ладно.
Но, простите, я уж сколько новостей именно про Винисиуса прочитал, почему именно он? Почему не Менди, не Тчуамени, не Рюдигер, кто там еще есть, Каваминга? Да это не может быть как будто просто так, будто бы этот Вини настолько ведомый что ли. Неужели он настолько глупый, что не может пропустить через себя некоторые время, не давая реакции. Ну если да, то пока этим фанам нет управы, то они и будут продолжать.
Ну да, тяжело такое терпеть, вероятно. Ну он же не один черный. Да тот же капитан Хетафе не особо белее, но ничего, играет себе спокойненько.
+5
-4
+1
Ответ Денис Ширинов
Технарь Хетафе и орать не будут
а если это подстава от других фанатов или вообще не приближенных к футболу людей?
+3
-2
+1
Ответ Петр Кифоренко
Очередной пацифист. На самом деле, ваших детей просто загнобят и всего делов. Если кого-то начинают гнобить и он не отвечает (а еще не дай бог лыбиться будет как дурак и сам это одобрять), то это будет продолжаться бесконечно. Лучше отведите детей на бокс, не ломайте им жизнь)
Пётр, читайте внимательнее. Я написал, когда моих детей подкалывают, не оскорбляют, а подкалывают. Подкалывать могут друзья, товарищи, родственники. Это могут быть легкие шуточки, за которые, как говорится, по морде не дашь, но если начнешь нервничать по этому поводу, шутник продолжит так шутить, видя, что ты на это ведешься, а если ты улыбнешься и сам пошутишь , ему уже будет неинтересно. Но! Если оскорбляют, мои дети дают сдачи, будьте спокойны. в этом плане я учу ни в коем случае не позволять себя оскорблять кому бы то ни было. На бокс не вожу, у них потом часто "папаха стреляет". Они ходят на боевое самбо
+2
-1
+1
и кто-то будет говорить про провокации от Вини?
+7
-6
+1
Ответ bombardirovocnaaa
Оливер Кан??? А он разве - негр?
Выходит что необязательно быть чёрным, чтобы тебе бросили банан.
+1
0
+1
Я считаю что он на поле должен выйти в маске роналду, чтобы не обзывали обезьяной
+5
-4
+1
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