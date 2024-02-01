Фанаты «Хетафе» кричали «Винисиус – обезьяна» перед началом матча с «Реалом»
Винисиус Жуниор вновь подвергся расистским оскорблениям.
Сегодня «Реал» сыграет с «Хетафе» на выезде в рамках 20-го тура Ла Лиги.
Перед началом игры фанаты хозяев скандировали расистские оскорбления в адрес бразильского вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора, пишет Marca.
В соцсетях появилось видео, на котором собравшиеся у стадиона «Хетафе» болельщики встречают автобус «Реала» выкриками «Винисиус – обезьяна».
неплохо, ребята, неплохо
-Знаешь, я тут в отпуске залетела, боюсь как бы ребенок темнокожим не родился.
-А что, твой Серега расист, что ли?
Идея технического поражения не кажется уже такой безумной
на него это особо не влияет
Но, простите, я уж сколько новостей именно про Винисиуса прочитал, почему именно он? Почему не Менди, не Тчуамени, не Рюдигер, кто там еще есть, Каваминга? Да это не может быть как будто просто так, будто бы этот Вини настолько ведомый что ли. Неужели он настолько глупый, что не может пропустить через себя некоторые время, не давая реакции. Ну если да, то пока этим фанам нет управы, то они и будут продолжать.
Ну да, тяжело такое терпеть, вероятно. Ну он же не один черный. Да тот же капитан Хетафе не особо белее, но ничего, играет себе спокойненько.