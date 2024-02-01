Карпин о пожелании мирного неба в 2024-м: «Надеюсь, оно будет очень скоро»

Валерий Карпин высказался о том, что пожелал себе мирного неба в 2024 году.

Летом 2023-го спросили, что он пожелал бы себе через год. «Сына и мирного неба над головой», – ответил тренер « » и сборной России.

– Какая черта вашего характера мешает в жизни?

– Наверное, вспыльчивость. Можно иногда и промолчать. Но если честно, я бы не хотел ничего менять. Просто я буду себя чувствовать плохо и неуютно, если буду молчать, когда я с чем-то несогласен.

– Полгода назад вы пожелали себе на 2024-й сына и мирного неба над головой. Сбудется?

– У меня было уже много «беременностей» (смеется) – все это сложно, непросто и до последнего момента непонятно. Буду близок к сыну, когда он родится.

А про мирное небо… Надеюсь, что оно будет очень скоро, – сказал Карпин.