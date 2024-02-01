Карпин о пожелании мирного неба в 2024-м: «Надеюсь, оно будет очень скоро»
Валерий Карпин высказался о том, что пожелал себе мирного неба в 2024 году.
Летом 2023-го Карпина спросили, что он пожелал бы себе через год. «Сына и мирного неба над головой», – ответил тренер «Ростова» и сборной России.
– Какая черта вашего характера мешает в жизни?
– Наверное, вспыльчивость. Можно иногда и промолчать. Но если честно, я бы не хотел ничего менять. Просто я буду себя чувствовать плохо и неуютно, если буду молчать, когда я с чем-то несогласен.
– Полгода назад вы пожелали себе на 2024-й сына и мирного неба над головой. Сбудется?
– У меня было уже много «беременностей» (смеется) – все это сложно, непросто и до последнего момента непонятно. Буду близок к сыну, когда он родится.
А про мирное небо… Надеюсь, что оно будет очень скоро, – сказал Карпин.
Вы совсем уже того со своими нелогичными методичками
Элементарно даже про ядерку: Зеленский о ядерке заикнулся за пару недель до 24 февраля. Что, боевые действия спланировали за пару дней и подготовили базу для этого в одно мгновение?
«Останавливали переговорами» - это когда делегации РФ требовали границы НАТО вернуть на границы 1997 года? Это конструктивные переговоры для мира?
Думается, что даже на эти вопросы внятного ответа не будет)
Просто у всех разное представление о том, каким должно быть мирное небо.