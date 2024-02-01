Карпин о пожелании мирного неба в 2024-м: «Надеюсь, оно будет очень скоро»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Футбол

Валерий Карпин высказался о том, что пожелал себе мирного неба в 2024 году.

Летом 2023-го Карпина спросили, что он пожелал бы себе через год. «Сына и мирного неба над головой», – ответил тренер «Ростова» и сборной России.

– Какая черта вашего характера мешает в жизни?

– Наверное, вспыльчивость. Можно иногда и промолчать. Но если честно, я бы не хотел ничего менять. Просто я буду себя чувствовать плохо и неуютно, если буду молчать, когда я с чем-то несогласен.

– Полгода назад вы пожелали себе на 2024-й сына и мирного неба над головой. Сбудется?

– У меня было уже много «беременностей» (смеется) – все это сложно, непросто и до последнего момента непонятно. Буду близок к сыну, когда он родится.

А про мирное небо… Надеюсь, что оно будет очень скоро, – сказал Карпин.

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78 комментариев
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все надеются на это
+131
-1
+130
Ответ Любезный Коссутий
все надеются на это
Добавлю: адекватные☝️
+85
-5
+80
Сейчас депутаты опять накинутся на Карпина за желание жить в мире
+90
-14
+76
Ответ Aleksey Yashin
Сейчас депутаты опять накинутся на Карпина за желание жить в мире
Отнимут всё за фейковые пожелания о небе
+34
-3
+31
Не, это надолго
+29
-6
+23
Все надеятся на мир, скорее бы уже, людей жаль сколько гибнут с обеих сторон...
+18
-1
+17
Ответ BillShen
Знаете в чем фишка этой войны? Одни хотят мира, вторые просят оружие. Одни выслушивали всю чушь про складание тiл и гиляку, вторые тиктоки клепали про батькобандеру. Одни в нато со своей ненавистической риторикой шли и ядерное оружие захотели, вторые это останавливали переговорами. Одни предлагали мир в Стамбуле, ко вторым приехал один британец и сказал - "воюйте" и те воюют. Мир будет тогда, когда обе стороны будут на него согласны, либо сторона, которая его не хочет будет уничтожена.
Одни хотят мира, поэтому начали широкомасштабные боевые действия. Такая вот диалектика.
+24
-7
+17
Мы все на это надеемся 🕊
+14
0
+14
Ответ BillShen
Знаете в чем фишка этой войны? Одни хотят мира, вторые просят оружие. Одни выслушивали всю чушь про складание тiл и гиляку, вторые тиктоки клепали про батькобандеру. Одни в нато со своей ненавистической риторикой шли и ядерное оружие захотели, вторые это останавливали переговорами. Одни предлагали мир в Стамбуле, ко вторым приехал один британец и сказал - "воюйте" и те воюют. Мир будет тогда, когда обе стороны будут на него согласны, либо сторона, которая его не хочет будет уничтожена.
СССР просил оружия во вторую мировую, если что

Вы совсем уже того со своими нелогичными методичками
+17
-3
+14
Ответ BVB 09
Комментарий скрыт
Навсегда не бывает никогда! Длиною в жизнь одного или нескольких поколений бывает запросто.
+11
0
+11
Ответ diversant
Ну конечно скоро наступит для Валеры мирное небо. Эстония дальше от конфликта, чем Ростов
Уверены? Родную Нарву Карпина и Россию разделяют мост и речка. Даже не 200 км. И до Таллина от границы с Россией те же 200 км.
+20
-9
+11
Ответ D-eisler@yandex.ru
Комментарий скрыт
Очень жду, когда уже нам покажут настоящую декоммунцизацию, полную денацификацию и демилитаризацию. Осталось выяснить, сколько еще жизней русских солдат на это понадобится, сколько разрушений трудов предыдущих поколений и поломанных судеб ни в чем невиновных людей
+14
-5
+9
Ответ Виктор Войнов
Валера что то знает ?))
Знает, что чемоданы в Эстонию уже собраны. Контракт с РФС истекает в конце июля. Полгода осталось поимитировать бурную деятельность, и кэш в кармане.
+7
-2
+5
Ответ Замкнул в пустые
Комментарий удален модератором
так иди, помогай) чего тут сидишь?
+5
-1
+4
Ответ diversant
Так в Россию летит не из Эстонии
Заканчиваю разговор. Очевидно - бесполезно.
+4
0
+4
Ответ BillShen
Знаете в чем фишка этой войны? Одни хотят мира, вторые просят оружие. Одни выслушивали всю чушь про складание тiл и гиляку, вторые тиктоки клепали про батькобандеру. Одни в нато со своей ненавистической риторикой шли и ядерное оружие захотели, вторые это останавливали переговорами. Одни предлагали мир в Стамбуле, ко вторым приехал один британец и сказал - "воюйте" и те воюют. Мир будет тогда, когда обе стороны будут на него согласны, либо сторона, которая его не хочет будет уничтожена.
Очередной набор популистского бреда, рассчитанного на глубинариев.

Элементарно даже про ядерку: Зеленский о ядерке заикнулся за пару недель до 24 февраля. Что, боевые действия спланировали за пару дней и подготовили базу для этого в одно мгновение?

«Останавливали переговорами» - это когда делегации РФ требовали границы НАТО вернуть на границы 1997 года? Это конструктивные переговоры для мира?

Думается, что даже на эти вопросы внятного ответа не будет)
+6
-2
+4
Ответ D-eisler@yandex.ru
Комментарий скрыт
Цели СВО за два года уже столько менялись, что не понятно, что нужно для их реализации
+7
-4
+3
Ответ NickN
Это маловероятно, Валера. Пока все свои амбиции не удовлетворят - все будет продолжаться
Скорее: пока все бюджеты не попилят. А денег там много.
+4
-1
+3
Ответ Baltika
Отнимут всё за фейковые пожелания о небе
уже не желания отнимут, а согласно новому закону отнимут имущество
+6
-3
+3
Ответ quznez
в Нарве ему точно не спрятаться.
О том и речь. Но ему и прятаться не нужно. От кого?
+3
0
+3
Ответ diversant
У меня нет вопросов. У меня есть четкое мнение по поводу будущего отъезда Карпина. И кстати я уверен, что расстояние если не основная причина, то одна из многих
Уверен, что особо не играет роли (иначе уже уехали бы). Его жена говорила про переезд очень давно, кажется, до всего того, что сейчас происходит.
+3
0
+3
Ответ diversant
Ну наверно надо, мы на разных языках говорим. Вы на Московском, а я на белгородском наречии. Друг друга нам не понять
Я к Москве не имею никакого отношения. Но меня радует, что у вас есть вопросы. Пусть, вероятно, и не совсем в ту сторону ориентированные.
+3
0
+3
Ответ Zubi
Вам уже стыдно от этого??
Нет, с чего бы должно?
+3
0
+3
Ответ Игорь Новиков
Ммм, а какая разница? Эстония граничит с Россией.
Вам уже стыдно от этого??
+2
-1
+1
Ответ BillShen
Я правильно понял, что ядерная держава должна была спокойно смотреть, как страна, обладающая ненавистическим к России обществом, получает ядерное оружие? И переговоров было полно, в 21 веке живем - в гугле никто никого не забанил. Посмотрите переговоры России и Украины в 19, 20, 21 году, посмотрите монолог Зеленского в Мюнхене в 22 году до 24 февраля. Посмотрите какие законы были изданы в 20-21 году в Украине. Просто все в Украине думали что за эти все действия Россия будет просто смотреть и обтекать (ну потому что у олигархов активы на западе). Но ребятки чутка просчитались. Молодцы че, убили страну "Украина". Как там? Народ виноват в своих правителях, ну поэтому все вопросы к украинцам.
Кто получал ядерное оружие?
+2
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Надеюсь, что уже 20 марта....
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Ответ JENNINGS
Добавлю: адекватные☝️
Все.
Просто у всех разное представление о том, каким должно быть мирное небо.
+3
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Ответ Aleksey Yashin
Сейчас депутаты опять накинутся на Карпина за желание жить в мире
Пока что на него накидываются только эстонские депутаты🤣
+3
-2
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Ответ Aleksey Yashin
Сейчас депутаты опять накинутся на Карпина за желание жить в мире
А если не накинутся, что придумаешь ещё?)))
+2
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Ответ Aleksey Yashin
Сейчас депутаты опять накинутся на Карпина за желание жить в мире
Он ничем не отличается от депутатов. Человек системы на 100%. А такие интервью - развод лохов. чтобы схавали его переезд в Эстонию.
+4
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