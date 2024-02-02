«МЮ» не проигрывает 4 матча подряд – впервые в сезоне. У команды тен Хага 3 победы и 1 ничья

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Вулверхэмптон Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает 4 матча подряд.

Сегодня команда Эрика тен Хага обыграла «Вулверхэмптон» в 22-м туре АПЛ (4:3).

Это третья победа манкунианцев в четырех последних матчах. Также на этом отрезке они один раз сыграли вничью – с «Тоттенхэмом» (2:2). 

«Юнайтед» впервые в этом сезоне провел серию из 4 матчей без поражений. Клуб занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 35 очков. 

 

Материалы по теме

48 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Из Аякса должен остаться только один и это Лисандро Мартинес
+21
0
+21
Какой же Антони мешок, это просто …
Еще вопрос, зачем на 95 минуте, ведя в счете с разницей в 1 мяч, идти всем стадом в чужую штрафную на угловой ?
В чем логика этого идиотского действия, мистер Тен Хаг ?
+26
-6
+20
Кто то не понимает почему играет Ибсон и Кариока, а я не понимаю почему играет Антони и Онана. 18и летний шкет из центра поля показал бразильцу как нужно обводить и забивать
+20
0
+20
Матч который можно было выиграть 5-0, юнайтед чуть не закончил в ничью. Вообще не умеют доводить матчи до уверенных побед. Даже ньюпорт умудрился отыграться
+10
0
+10
Ответ vaniaEee
Хаг - тренер месяца Хейлунд - игрок месяца Магваер - лучший Онана - домой Решфорд - по барам
Антони - на xyi
+8
0
+8
Хаг - тренер месяца
Хейлунд - игрок месяца
Магваер - лучший
Онана - домой
Решфорд - по барам
+8
0
+8
Ответ LIv93
Какой же Антони мешок, это просто … Еще вопрос, зачем на 95 минуте, ведя в счете с разницей в 1 мяч, идти всем стадом в чужую штрафную на угловой ? В чем логика этого идиотского действия, мистер Тен Хаг ?
Ставит автобус, ведя в счете — плохо; все идут в атаку, ведя в счете — тоже плохо… Мда
+11
-4
+7
Антони это не игрок. Это недоразумение.
+6
0
+6
Дайте Сэру Алексу тряхнуть стариной и закидать каждого футболиста МЮ бутсами за такой второй тайм. Они этого заслуживают. Майну за победный гол можно просто щлепанцем нагреть.
+5
0
+5
Хуже Антони играющего справа- Антони вышедший играть слева.
С победой!!!
+3
0
+3
Антони манекен ходячий привез 3-ий гол. Благо его спас 18 летний игрок.
+3
0
+3
напомню сегодняшнюю твит от Премьер Лиги:

Premier League @premierleague 7 ч
💪 @ManUtd have not lost any of their last 22 Premier League matches in February!

уже в 23-х
+2
0
+2
Ответ dimamak10
Кто то не понимает почему играет Ибсон и Кариока, а я не понимаю почему играет Антони и Онана. 18и летний шкет из центра поля показал бразильцу как нужно обводить и забивать
«Кариока, Кариока сегодня лучшим был».
+1
0
+1
Ответ Elik1989
Думаю, лучший вариант - это не садиться глубоко и имея такой лёгкий перевес, пятую точку нужно прикрывать и не одним игроком.
Ну «с дивана» уж легче рассуждать какой вариант «лучший», естественно
+1
0
+1
Ответ Алан Кайтуков
Антони - на xyi
по-другому не объяснить
+1
0
+1
Ответ Street Fighter
Ставит автобус, ведя в счете — плохо; все идут в атаку, ведя в счете — тоже плохо… Мда
Думаю, лучший вариант - это не садиться глубоко и имея такой лёгкий перевес, пятую точку нужно прикрывать и не одним игроком.
+2
-1
+1
Ответ dimamak10
Да вообще слов нет, дважды с его потерь голевая контра, убежать не может обвести не может, ждал Диалло, но понимал что не выйдет ведь его другой тренер покупал.
Хаг не хочет признавать свой провал за 100 млн.
Но Антони с каждой игрой все хуже и хуже.
+1
0
+1
С победой.. Вроде выиграли.. но огромной радости нет.. Шлакотренер с безрукой пантерой добивают каждый раз..
+1
0
+1
Кстати, впервые с мая 2023 года забили 4 гола в рамках АПЛ
+1
0
+1
Дайте Майну 7.
+1
0
+1
Аномальный матч
+1
0
+1
Про фарт пишут фанаты Реала😂
На этой смешной ноте можно идти спать)
+4
-3
+1
Ну и матч! Валидол, корвалол, все успокаивающие на свете были использованы по ходу игры! Жара
+1
0
+1
Ответ Muni Klar
по-другому не объяснить
первый раз вижу чтобы за такого идиота столько заплатили .. вообще надо если игрок которого привёл тренер не заиграл, пол зарплаты пусть с зп тренера платят ему..
0
0
0
Ответ Алан Кайтуков
согласен.. Мы сегодня точно наиграли на победу... волки какие то бредовые голы забили.. в принципе как нам чаще и забивают.. Онана вообще не наш вратарь.. менять надо... Облак говорят уходить из Атлетико собирается. странно что на последней минуте руки ни у кого в штрафной не было..
у Облака личка серьёзная и плюс он сдал последнее время на вряд-ли подпишут))
0
0
0
Ответ Real_v_dushe
Чего это непонятные? С таким манекеном на воротах любой удар может быть голом.
Так или иначе, голы волков — и есть везение. Они вообще не наиграли сегодня на 3 гола
0
0
0
Ответ Street Fighter
В ворота МЮ поставили странный пенальти, у волков залетели непонятные удары. Вот им повезло, а не нам
согласен.. Мы сегодня точно наиграли на победу... волки какие то бредовые голы забили.. в принципе как нам чаще и забивают.. Онана вообще не наш вратарь.. менять надо... Облак говорят уходить из Атлетико собирается. странно что на последней минуте руки ни у кого в штрафной не было..
0
0
0
Ответ Street Fighter
В ворота МЮ поставили странный пенальти, у волков залетели непонятные удары. Вот им повезло, а не нам
Чего это непонятные? С таким манекеном на воротах любой удар может быть голом.
+1
-1
0
Ответ madaev
Нереальная фартовая команда
В ворота МЮ поставили странный пенальти, у волков залетели непонятные удары. Вот им повезло, а не нам
+2
-2
0
Так то и шпор могли бы и обыграть по-хорошему. Но что есть, то есть
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий