«МЮ» не проигрывает 4 матча подряд – впервые в сезоне. У команды тен Хага 3 победы и 1 ничья
«Манчестер Юнайтед» не проигрывает 4 матча подряд.
Сегодня команда Эрика тен Хага обыграла «Вулверхэмптон» в 22-м туре АПЛ (4:3).
Это третья победа манкунианцев в четырех последних матчах. Также на этом отрезке они один раз сыграли вничью – с «Тоттенхэмом» (2:2).
«Юнайтед» впервые в этом сезоне провел серию из 4 матчей без поражений. Клуб занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 35 очков.
Еще вопрос, зачем на 95 минуте, ведя в счете с разницей в 1 мяч, идти всем стадом в чужую штрафную на угловой ?
В чем логика этого идиотского действия, мистер Тен Хаг ?
Хейлунд - игрок месяца
Магваер - лучший
Онана - домой
Решфорд - по барам
С победой!!!
Premier League @premierleague 7 ч
💪 @ManUtd have not lost any of their last 22 Premier League matches in February!
уже в 23-х
Но Антони с каждой игрой все хуже и хуже.
На этой смешной ноте можно идти спать)