«МЮ» не проигрывает 4 матча подряд – впервые в сезоне. У команды тен Хага 3 победы и 1 ничья

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает 4 матча подряд.

Сегодня команда Эрика тен обыграла « » в 22-м туре (4:3).

Это третья победа манкунианцев в четырех последних матчах. Также на этом отрезке они один раз сыграли вничью – с «Тоттенхэмом» (2:2).

« » впервые в этом сезоне провел серию из 4 матчей без поражений. Клуб занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 35 очков.