«Спартак» не станет предлагать Джикии новый контракт до лета («РБ Спорт»)

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Гильермо Абаскаль Футбол

Контракт с Георгием Джикией продлен в ближайшие месяцы не будет.

По сведениям «РБ Спорт», «Спартак» до лета не собирается предлагать защитнику новый договор.

Нынешнее соглашение рассчитано до конца сезона, и автоматическое его продление возможно лишь в том случае, если футболист примет участие в 60% матчей чемпионата.

Отмечается, что решение о продлении будет приниматься на основании мнения главного тренера Гильермо Абаскаля и того, как Джикия проведет вторую часть сезона.

Пока на счету 30-летнего игрока 6 матчей в текущем розыгрыше Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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48 комментариев
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По-хорошему надо расставаться, совершено не тянет последние сезоны, сплошной регрес.
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Ответ Sodad
А не легче просто не мучать себя и людей и просто не сказать «спасибо тебе кэп, но дальше мы без тебя, омолаживаем состав и разгружаем зп ведомость»?
Как его мучают? Сидит на офигенной ЗП,у него контракт, он должен его доработать до конца. Для подмены он вполне сгодится.
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Я вообще удивляюсь, как его подпускали к составу, там пузо хачапурное свисает у человека, о каком спартаке может идти речь, максимум спартак зугдиди
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Правильно, место Джи увы у мангала
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Ответ Spartakus1984
Как его мучают? Сидит на офигенной ЗП,у него контракт, он должен его доработать до конца. Для подмены он вполне сгодится.
Какой подмены? Негоже конечно говорить так, но когда он выходит у Спартака - игрок, сплошной "пожар" в его действиях. И ведь это не первый сезон уже. Если Спартак собирается бороться за чемпионство, с ним нужно прощаться.
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Ответ Dark.Babysitter
Комментарий удален пользователем
этому столику больше не наливать
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А не легче просто не мучать себя и людей и просто не сказать «спасибо тебе кэп, но дальше мы без тебя, омолаживаем состав и разгружаем зп ведомость»?
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Ответ Artem Piatkov
Самый слабый капитан в истории Спартака ))
как был игроком амкара так им и остался
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Очень прошу, не надо новостей про интерес к защитнику со стороны Зенита.
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Ответ Artem Piatkov
Самый слабый капитан в истории Спартака ))
Самый полный капитан в истории Спартака)
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Вот условие , тренируйся , доказывал тренеру . Если 60 % отыграешь, автомат продление . Всё в его руках .
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Горе-то какое ))) Как же без столпа ., без капитана , без жикии ?! Авось рассыпетесь , в конце концов )
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Не так уж и давно был слух, что Георгием Джикия интересуется неаполитанский "Наполи".
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Ответ voka25
Очень прошу, не надо новостей про интерес к защитнику со стороны Зенита.
Вот Вы и подкинули идею Карпову для очередного его "инсайда"... ;)
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60% матчей это если он выйдет в каждом из оставшихся матчей. Такого, не будет очевидно.

Предложить значительное понижение зп за выслугу лет или спасибо-до свидания.
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Ответ Hitgoe Himgob
Ковалевски и Штранцль на 2м и 3м месте, Кариока где то рядом) Ну остальные все легенды
Моцарта забыл)
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Георгию респект и уважение за его труд и игру за КБ однозначно. Имхо он начал распыляться на медиа футбольные темы в самый неподходящий момент. В моём понимании кэп должен быть основательно погружён в клуб, а не в бизнес. И всё же Жора топ по меркам нашего чемпионата. И в сборной его гол через себя зажёг множество сердец. Желаю ему добра, но успехи клуба на первом месте всегда!
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Ответ No.7
Что-то между ними произошло…((
Точно между ними? Позиции тренера далеко не 100%, если не продлевают, то точно не из-за Абаскаля.
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Ответ Виталик Украинский
Позорное поведение клуба, будем откровенны. Игрок - легенда, многолетний капитан и клуба и сборной. А его, как бездомного кота... "Ну, не хочешь ты водку - не пей! Но зачем...в ведро?" (с).
почему позорное? может, ему прощальное мероприятие сделают.
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Ответ Виталик Украинский
Позорное поведение клуба, будем откровенны. Игрок - легенда, многолетний капитан и клуба и сборной. А его, как бездомного кота... "Ну, не хочешь ты водку - не пей! Но зачем...в ведро?" (с).
в каком месте легенда?
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Ответ Виталик Украинский
Позорное поведение клуба, будем откровенны. Игрок - легенда, многолетний капитан и клуба и сборной. А его, как бездомного кота... "Ну, не хочешь ты водку - не пей! Но зачем...в ведро?" (с).
Во-первых, в чем его легендарность?
Во-вторых, чем он лучше других, которые покидали команду раньше?
В-третьих, разве не от него самого всё зависит?
P.S. С капитана и спрос должен быть больше.
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Ответ Виталик Украинский
Позорное поведение клуба, будем откровенны. Игрок - легенда, многолетний капитан и клуба и сборной. А его, как бездомного кота... "Ну, не хочешь ты водку - не пей! Но зачем...в ведро?" (с).
Помнишь как легенда ДК Владек Ващук поехал в Спартак?
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Люди вспомните как Спартак поступает со своими лучшими игроками со временем, это же не первый раз.
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И всего то Спартаку нужно было найти спорт дира с головой.
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60% матчей это если он выйдет в каждом из оставшихся матчей. Такого, не будет очевидно.

Предложить значительное понижение зп за выслугу лет или спасибо-до свидания.
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60% матчей это если он выйдет в каждом из оставшихся матчей. Такого, не будет очевидно.

Предложить значительное понижение зп за выслугу лет или спасибо-до свидания.
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А почему бы не обменять или продать, пока можно?
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Ради всего святого, пусть его больше не будет в сборной.
Как и прочих игроков обороны из кб-середняка
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Слили мужика(((
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Всё логично.Я поступил бы также.За былые заслуги никто содержать не собирается.Свадебные генералы только в цска и зените сидят на лавках.
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