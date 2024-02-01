«Спартак» не станет предлагать Джикии новый контракт до лета («РБ Спорт»)
Контракт с Георгием Джикией продлен в ближайшие месяцы не будет.
По сведениям «РБ Спорт», «Спартак» до лета не собирается предлагать защитнику новый договор.
Нынешнее соглашение рассчитано до конца сезона, и автоматическое его продление возможно лишь в том случае, если футболист примет участие в 60% матчей чемпионата.
Отмечается, что решение о продлении будет приниматься на основании мнения главного тренера Гильермо Абаскаля и того, как Джикия проведет вторую часть сезона.
Пока на счету 30-летнего игрока 6 матчей в текущем розыгрыше Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Предложить значительное понижение зп за выслугу лет или спасибо-до свидания.
Во-вторых, чем он лучше других, которые покидали команду раньше?
В-третьих, разве не от него самого всё зависит?
P.S. С капитана и спрос должен быть больше.
Предложить значительное понижение зп за выслугу лет или спасибо-до свидания.
Предложить значительное понижение зп за выслугу лет или спасибо-до свидания.
Как и прочих игроков обороны из кб-середняка