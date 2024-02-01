«Спартак» не станет предлагать Джикии новый контракт до лета («РБ Спорт»)

Контракт с Георгием Джикией продлен в ближайшие месяцы не будет.

По сведениям «РБ Спорт», « » до лета не собирается предлагать защитнику новый договор.

Нынешнее соглашение рассчитано до конца сезона, и автоматическое его продление возможно лишь в том случае, если футболист примет участие в 60% матчей чемпионата.

Отмечается, что решение о продлении будет приниматься на основании мнения главного тренера и того, как проведет вторую часть сезона.

Пока на счету 30-летнего игрока 6 матчей в текущем розыгрыше Мир . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.