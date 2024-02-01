«Локомотив» купил защитника «Страсбура» Ньямси за 3,5 млн евро и бонусы
Защитник «Страсбура» Жерзино Ньямси стал игроком «Локомотива».
Железнодорожники объявили о подписании контракта с французом на 3,5 года. Он будет играть под пятым номером.
Ранее сообщалось, что «Локо» и «Страсбур» согласовали трансфер 27-летнего игрока за 3,5 миллиона евро и бонусы.
В текущем сезоне Лиги 1 центральный защитник «Страсбура» провел 13 матчей. Подробную статистику Ньямси можно найти здесь.
Не подведи здоровячок!) без травм!
Добро пожаловать и удачи!