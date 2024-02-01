«Локомотив» купил защитника «Страсбура» Ньямси за 3,5 млн евро и бонусы

Теги Локомотив премьер-лига Россия лига 1 Франция трансферы Страсбур Жерзино Ньямси Футбол

Защитник «Страсбура» Жерзино Ньямси стал игроком «Локомотива».

Железнодорожники объявили о подписании контракта с французом на 3,5 года. Он будет играть под пятым номером.

Ранее сообщалось, что «Локо» и «Страсбур» согласовали трансфер 27-летнего игрока за 3,5 миллиона евро и бонусы. 

В текущем сезоне Лиги 1 центральный защитник «Страсбура» провел 13 матчей. Подробную статистику Ньямси можно найти здесь.

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33 комментария
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Удачи! Мощный, габаритный защитник - то, чего не хватало Локо
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С таким дзюба шутить не захочет.
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Уважаемое руководство ФК Локомотив!Подскажите пожалуйста мальчику Роме Бабаеву-как переводить деньги за игроков?)))
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Отлично, успехов в клубе, богатырь 💪
+15
-1
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Ответ MstAndreev
А зачем они фотку Эдди Мерфи подклеили?)
Это Бубба Смит.
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Ответ Чётко_как_чечётка
Погостнов с Морозовым тоже немаленькие и что дальше?
Они высокие, но сложно назвать их мощными.
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Выглядит мощно,удачи!
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добро пожаловать!
Не подведи здоровячок!) без травм!
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Хороший трансфер
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Ответ Евгений Цыбулин
Уважаемое руководство ФК Локомотив!Подскажите пожалуйста мальчику Роме Бабаеву-как переводить деньги за игроков?)))
Было бы что переводить
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Крутой трансфер, осталось кузьмичева слить и защита в ажуре
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Легионеры делают РПЛ сильнее. Здорово, что клубы совершают трансферы.
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Добро пожаловать и удачи !
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Мнямс
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Интересный трансфер.
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Велкам
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Удачи и без травм!
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Фотку посмотрел - точно, француз.
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рука лицо)))
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Здоровяк, надеюсь Угальде прокинет ему между ног и убежит 1на1)
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Удачи, чтобы все получилось!
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27 лет и несколько сезонов в Лиге 1 внушают оптимизм, особенно на фоне наших юнцов в защите.
Добро пожаловать и удачи!
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Здоровенный какой парень.
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Ответ Евгений Цыбулин
Уважаемое руководство ФК Локомотив!Подскажите пожалуйста мальчику Роме Бабаеву-как переводить деньги за игроков?)))
Странно, что Рома Бабаян не знает, что можно например через Армению это делать)
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