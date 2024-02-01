«Локомотив» купил защитника «Страсбура» Ньямси за 3,5 млн евро и бонусы

Защитник «Страсбура» Жерзино Ньямси стал игроком «Локомотива».

Железнодорожники объявили о подписании контракта с французом на 3,5 года. Он будет играть под пятым номером.

Ранее сообщалось, что « » и «Страсбур» согласовали трансфер 27-летнего игрока за 3,5 миллиона евро и бонусы.

В текущем сезоне Лиги 1 центральный защитник « » провел 13 матчей. Подробную статистику можно найти здесь.