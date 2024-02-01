Захарова о запрете Латвии соревноваться с командами России и Беларуси: «Нацизм в чистом виде»

Мария Захарова назвала нацизмом запрет Латвии играть с командами РФ и Беларуси.

Сегодня Сейм Латвии внес поправки в закон о спорте и запретил сборным своей страны соревноваться с российскими и белорусскими командами, даже если те выступают в нейтральном статусе.

«Это проявление расизма – ненависть на национальной почве. Нацизм в чистом виде», – сказала официальный представитель МИД РФ Захарова.