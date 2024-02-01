Захарова о запрете Латвии соревноваться с командами России и Беларуси: «Нацизм в чистом виде»
Мария Захарова назвала нацизмом запрет Латвии играть с командами РФ и Беларуси.
Сегодня Сейм Латвии внес поправки в закон о спорте и запретил сборным своей страны соревноваться с российскими и белорусскими командами, даже если те выступают в нейтральном статусе.
«Это проявление расизма – ненависть на национальной почве. Нацизм в чистом виде», – сказала официальный представитель МИД РФ Захарова.
Какую конкретно нацию ненавидят Латвия, учитывая данное решение?
Национальность - это этническое происхождение.
Нация - это гражданская принадлежность, принадлежность к стране (вне зависимости от этнического происхождения).
Национальность - русский, татарин, латыш, белорус, казах. Нация (как пример) - россияне, латвийцы, казахстанцы.
Но 175 тыс. человек за 30 лет так и не способны были выучить язык страны на уровне сдачи простых экзаменов.
Как же московские таджики за полгода умудряются выучить русский на уровне upper intermediate
Ладно то что комментируют всё подряд. Но вот КАК это делают наши, порой офигиваешь. Перебор.
Это хорошо, хочу после мартовской поездки во Францию вернуться проездом через Ригу и Таллин.