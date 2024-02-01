Захарова о запрете Латвии соревноваться с командами России и Беларуси: «Нацизм в чистом виде»

Теги Политика Спорт-Экспресс Мария Захарова Волейбол

Мария Захарова назвала нацизмом запрет Латвии играть с командами РФ и Беларуси.

Сегодня Сейм Латвии внес поправки в закон о спорте и запретил сборным своей страны соревноваться с российскими и белорусскими командами, даже если те выступают в нейтральном статусе.

«Это проявление расизма – ненависть на национальной почве. Нацизм в чистом виде», – сказала официальный представитель МИД РФ Захарова.

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106 комментариев
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В РФ проживает 190 различных национальностей, включая латышей.
Какую конкретно нацию ненавидят Латвия, учитывая данное решение?
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Вопрос к Захаровой - а зачем тогда России вообще нужны дипотношения с нацистами? Что там делает посольство РФ? Чем сотрудники занимаются и за что получают немалую зарплату? Почему торговля не закрыта?
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Кругом нацизм, одни мы Д’Артаньяны.
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МИД РФ у нас что ещё не прокомментировал? Она скоро начнёт сериалы и рилсы в инстаграме обсуждать.
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Большинство жителей России настроены против мигрантов, они тоже нацисты?
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Ответ Антон Фалафель
Комментарий удален модератором
наркоМИДа
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Проявление расизма - это когда Маша запивает водку тёмным пивом
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Отбирать имущество за инакомыслие, это слово на букву Ф.
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это алкоголизм в чистом виде
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Расизм, нацизм и ненависть на национальной почве (ксенофобия) - это три разных термина, имеющие весьма отдаленное отношение к данной ситуации, но у Захаровой почему-то идут как синонимы. Надо проверить, как она МГИМО закончила, видимо там мама с папой из МИДа активно помогали
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Ответ Донован хозяин НБА
В РФ проживает 190 различных национальностей, включая латышей. Какую конкретно нацию ненавидят Латвия, учитывая данное решение?
Не путайте понятия национальность и нация. В русском языке и в российской терминологии - это два разных понятия.
Национальность - это этническое происхождение.
Нация - это гражданская принадлежность, принадлежность к стране (вне зависимости от этнического происхождения).
Национальность - русский, татарин, латыш, белорус, казах. Нация (как пример) - россияне, латвийцы, казахстанцы.
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Ответ Delirium
Комментарий скрыт
Может быть ты и прав, но обычно МИД занимается вопросами на государственном уровне, а вопросы спорта - к министерству спорта.
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Ответ Боевой Бурят Путина
Расизм, нацизм и ненависть на национальной почве (ксенофобия) - это три разных термина, имеющие весьма отдаленное отношение к данной ситуации, но у Захаровой почему-то идут как синонимы. Надо проверить, как она МГИМО закончила, видимо там мама с папой из МИДа активно помогали
так там папа важный советский посол, она же из типичной советской "золотой молодежи"
+9
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Нет, это гигиена
+24
-16
+8
Манька своим комментом напомнила, что завтра пятница.
+9
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Ответ Олег Кузнецов
Комментарий скрыт
Там давно проблем с натурализацией нет.
Но 175 тыс. человек за 30 лет так и не способны были выучить язык страны на уровне сдачи простых экзаменов.

Как же московские таджики за полгода умудряются выучить русский на уровне upper intermediate
+11
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+6
Ответ Донован хозяин НБА
В РФ проживает 190 различных национальностей, включая латышей. Какую конкретно нацию ненавидят Латвия, учитывая данное решение?
Смешат такие умники в попытках оправдать нацистские высказывания и действия балтийских тигров. А в Белоруссии сколько наций проживает? Вроде бы только белорусы, и на них запрет тоже распространяется. Значит, латыши ненавидят как минимум белорусов, а по факту ещё и всех в России
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Ответ Russ Ivan
Вопрос к Захаровой - а зачем тогда России вообще нужны дипотношения с нацистами? Что там делает посольство РФ? Чем сотрудники занимаются и за что получают немалую зарплату? Почему торговля не закрыта?
Потому что крики - криками, оскорбления - оскорблениями, но деньги зарабатывать тоже нужно.
+6
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Не на национальном, а государственном.
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Ответ sintenced
Манька своим комментом напомнила, что завтра пятница.
я вздрогнул и подумал, что уже сегодня (-;
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Ответ Пикачу82
Ну значит Латвия следующая в очереди на денацификацию!
следующая после Авдеевки?)
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Сказала Захарова и показала там где солнце
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комментарий что это нацизм в прошлой ветке держится на первом месте в топе, а здесь за это же обсмеяли, никогда не пойму логику комментариев спортс
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Ответ Фанат Сан-Марино
Проявление расизма - это когда Маша запивает водку тёмным пивом
вроде interaccial называлось)
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Ответ Владимир Владимир
Я пока что склоняюсь к твоему варианту, но в целом поведение нашего МИДа вызывает вопросы, они лезут во все проблемы, а хабальско-базарный тон этой алкоголички - уже фирменный знак МИД России
Ну то что наш МИД наверное в топ-5 мировых МИДов по уровню быдлоты входит, я и сам в это верю.
Ладно то что комментируют всё подряд. Но вот КАК это делают наши, порой офигиваешь. Перебор.
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Ответ Dinamik1
Вот латвия конкретные дела делает а мы что?Только как захарова языком молотим.
Конкретные дела, это когда глухонемые пенсионеры не могут сдать аудио экзамен по латвийскому языку и их за это депортируют из страны??
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Ответ Dizzod
а причем тут МИД, спорт же вне политики.
потому что это не решение спортивного органа, а госоргана другого государства, нправленное на нарушение прав граждан РФ.
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Ответ Garre Garre
Как ты все перевернул! Какую нацию? Русских и Белоруссов разве непонятно из текста? Остальных может быть любят
К нам, к мордвам и татарам, то есть претензий нет?
Это хорошо, хочу после мартовской поездки во Францию вернуться проездом через Ригу и Таллин.
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Отказ сборной СССР по баскетболу играть со сборной Тайваня тогда был тоже расизмом? Я уже молчу про отказ поехать на Олимпиаду и пр пр пр
+3
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а причем тут МИД, спорт же вне политики.
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