СКА, «Сочи», «Лада» и «Торпедо» проголосовали против увеличения лимита на легионеров в КХЛ

СКА проголосовал против увеличения лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее появилась информация, что 15 из 20 российских клубов проголосовали за увеличение лимита на легионеров до пяти хоккеистов.

, « », « » и « » вошли в число команд, которые высказались против увеличения лимита, об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2023/24 российские команды Фонбет Чемпионата КХЛ могут вносить в заявку на матчи не более трех иностранцев.