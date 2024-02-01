СКА, «Сочи», «Лада» и «Торпедо» проголосовали против увеличения лимита на легионеров в КХЛ
СКА проголосовал против увеличения лимита на легионеров в КХЛ.
Ранее появилась информация, что 15 из 20 российских клубов КХЛ проголосовали за увеличение лимита на легионеров до пяти хоккеистов.
СКА, «Сочи», «Лада» и «Торпедо» вошли в число команд, которые высказались против увеличения лимита, об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
В сезоне-2023/24 российские команды Фонбет Чемпионата КХЛ могут вносить в заявку на матчи не более трех иностранцев.
А так другие смогут тоже каких нибудь легионеров заявить!!!
СКА тоже ясно, там вроде бы со следующего сезона один пушкинист легионером считаться не будет. Сочи фарм, хозяина не ослушаешься. Лада не знаю. Пятый кто?
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Ко
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