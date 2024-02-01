СКА, «Сочи», «Лада» и «Торпедо» проголосовали против увеличения лимита на легионеров в КХЛ

Теги Лада СКА Торпедо КХЛ лимит на легионеров Сочи Спорт-Экспресс Хоккей

СКА проголосовал против увеличения лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее появилась информация, что 15 из 20 российских клубов КХЛ проголосовали за увеличение лимита на легионеров до пяти хоккеистов.

СКА, «Сочи», «Лада» и «Торпедо» вошли в число команд, которые высказались против увеличения лимита, об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2023/24 российские команды Фонбет Чемпионата КХЛ могут вносить в заявку на матчи не более трех иностранцев.

24 комментария
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Ответ pochanik
для Торпедо, Лады вполне логично.
Ещё более логично для СКА..
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Ответ eld_14
Только фарм-клубы СКА и наше позорное руководство
Это когда Торпедо руководством стало?
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для Торпедо, Лады вполне логично.
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А кто пятый.
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Ответ pchela79
По Торпедо понятно, Ларионов изначально сказал, что ему леги побоку. СКА тоже ясно, там вроде бы со следующего сезона один пушкинист легионером считаться не будет. Сочи фарм, хозяина не ослушаешься. Лада не знаю. Пятый кто?
У других команд нет Ларионова, чтобы учить молодых. Смотрят на легов и учаться, как не бухать и правильно подходить к делу!
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Ска, ска, ска и Торпедо. А пятым был, видимо, Витязь.
+4
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Торпедо не вписывается, логичнее было бы увидеть Витязь
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Ответ Сергей Лепехин
СКА и так скупит кого надо. Кто не подойдет в Сочи
У ска на этот случай указ президента. Потом Пушкина процитируют и дело в шляпе.
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Проще паспорт выдать канадцу и сделать его россиянином!!!
А так другие смогут тоже каких нибудь легионеров заявить!!!
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По Торпедо понятно, Ларионов изначально сказал, что ему леги побоку.
СКА тоже ясно, там вроде бы со следующего сезона один пушкинист легионером считаться не будет. Сочи фарм, хозяина не ослушаешься. Лада не знаю. Пятый кто?
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Ответ Bolela_02
У других команд нет Ларионова, чтобы учить молодых. Смотрят на легов и учаться, как не бухать и правильно подходить к делу!
локо в сезоне без легов играл, в этом 1. Ларионова у нас нет.
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Ответ Booligan
Ло тарампампампампам Ко тарампампампампам
Вряд ли. Локо воздержится.
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Ответ Эдуард Судницын
А кто пятый.
Ло
тарампампампампам
Ко
тарампампампампам
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скоро пятеро молодых канадца подъедут
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Как в ООН времён СССР отдельные голоса были у БССР и УкрСССР
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сочи, как удивительно!
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5 было бы оптимально, но в связи с политикой, как бы вообще не остаться без легионеров, жёсткий лимит может сказаться на уровне наших хоккеистов, вроде пример наглядный есть.
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Ставлю, что меньшинство победит)
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СКА и так скупит кого надо. Кто не подойдет в Сочи
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-4
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Только фарм-клубы СКА и наше позорное руководство
+7
-7
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