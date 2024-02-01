«Реал» будет получать 70 млн евро в год по соглашению с HP. Общий доход клуба от трех лого на футболке – почти 260 млн евро в год

«Реал» будет получать 70 миллионов евро в год по соглашению с HP.

Ранее стало известно, что мадридский клуб и американский поставщик аппаратного и программного обеспечения подписали спонсорское соглашение.

Логотип HP появится на рукавах футболок мадридского клуба. По данным As, данный договор будет приносить футбольному клубу около 70 миллионов евро в год.

«Реал» также имеет спонсорские соглашения с компанией adidas (технический партнер), по которому получает 117,6 миллионов в год, а также авиакомпанией Fly Emirates (логотип на груди) – 70 миллионов в год.

Таким образом, доход от главных спонсоров клуба будет достигать почти 260 миллионов евро в год.