«Реал» будет получать 70 млн евро в год по соглашению с HP. Общий доход клуба от трех лого на футболке – почти 260 млн евро в год
«Реал» будет получать 70 миллионов евро в год по соглашению с HP.
Ранее стало известно, что мадридский клуб и американский поставщик аппаратного и программного обеспечения подписали спонсорское соглашение.
Логотип HP появится на рукавах футболок мадридского клуба. По данным As, данный договор будет приносить футбольному клубу около 70 миллионов евро в год.
«Реал» также имеет спонсорские соглашения с компанией adidas (технический партнер), по которому получает 117,6 миллионов в год, а также авиакомпанией Fly Emirates (логотип на груди) – 70 миллионов в год.
Таким образом, доход от главных спонсоров клуба будет достигать почти 260 миллионов евро в год.
Кстати заделку так же помогал оформить технический директор Мадрида,Майкл Сазерленд.Он экс-директор отдела дополненной реальности в компании HP.С 2020 отвечает в «Мадриде» за стратегию коммерческого роста нового «Бернабеу».
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С ними невозможно конкурировать.