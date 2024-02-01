«Реал» будет получать 70 млн евро в год по соглашению с HP. Общий доход клуба от трех лого на футболке – почти 260 млн евро в год

Теги Реал Мадрид Ла Лига бизнес adidas игровая форма деньги Футбол

«Реал» будет получать 70 миллионов евро в год по соглашению с HP.

Ранее стало известно, что мадридский клуб и американский поставщик аппаратного и программного обеспечения подписали спонсорское соглашение.

Логотип HP появится на рукавах футболок мадридского клуба. По данным As, данный договор будет приносить футбольному клубу около 70 миллионов евро в год.

«Реал» также имеет спонсорские соглашения с компанией adidas (технический партнер), по которому получает 117,6 миллионов в год, а также авиакомпанией Fly Emirates (логотип на груди) – 70 миллионов в год.

Таким образом, доход от главных спонсоров клуба будет достигать почти 260 миллионов евро в год.

38 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользуясь случаем - никому б/у ноутбук hp не нужен? Приобщись к королевскому клубу, так сказать.
+107
-3
+104
70 за рукав это сильно, с учетом титульного за ту же сумму.
+59
-3
+56
Ответ Pushkin_CR7
70 за рукав это сильно, с учетом титульного за ту же сумму.
Мадрид - это высшая точка в клубном футболе. Имеют право рассчитывать на такие суммы.
+43
-12
+31
Ответ Unknown Noname
Пользуясь случаем - никому б/у ноутбук hp не нужен? Приобщись к королевскому клубу, так сказать.
ты гений продаж, чел)
+32
-1
+31
Фига себе Реал поднимает 😎
+35
-5
+30
Просто браво Флорентино!Пока он у руля можно быть спокойным за финансы клуба.
Кстати заделку так же помогал оформить технический директор Мадрида,Майкл Сазерленд.Он экс-директор отдела дополненной реальности в компании HP.С 2020 отвечает в «Мадриде» за стратегию коммерческого роста нового «Бернабеу».
+15
-2
+13
Ответ Pushkin_CR7
70 за рукав это сильно, с учетом титульного за ту же сумму.
с Эмирэйтс давно заключали контракт, продление намного дороже будет
+12
-1
+11
Ответ Greg Jackson
Фига себе Реал поднимает 😎
реал это Перес)
+13
-4
+9
Ответ Krauvec Cool
Fly Emirates чья компания?
Калужская
+6
0
+6
250 норм, можно криро возвращать
+8
-4
+4
Крутой менеджмент. В этом Перес - глыба.
+9
-5
+4
И все это не переименовывая стадион. Помню был слух что Бернабеу могут переименовать в Майкрософт Бернабеу и секта от одного лишь слуха как только не высмеивали Реал. Время прошло, Сантьяго Бернабеу так и называется Сантьяго Бернабеу, а секте уже не до шуток, ведь Камп Ноу уже Спотифай Камп Ноу
+9
-5
+4
Ответ Unknown Noname
Пользуясь случаем - никому б/у ноутбук hp не нужен? Приобщись к королевскому клубу, так сказать.
Если в Спб - можно подумать)) Приобщиться, так сказать)))
+4
0
+4
Ответ Krauvec Cool
Fly Emirates чья компания?
Объединенные арабские эмираты
+2
0
+2
Ответ Pushkin_CR7
70 за рукав это сильно, с учетом титульного за ту же сумму.
Рукава два, за каждый по 35))))
+3
-1
+2
как раз 70, для Мбаппе:)
+3
-1
+2
Отличная сделка. За год такую сумму за логотип на рукавах- топ.
+4
-2
+2
бчк бы научится менеджменту у лучшего испанского клуба, а не закладывать всё подряд.
+8
-7
+1
Твой ход Лапорта.
+1
0
+1
Ответ Greg Jackson
Фига себе Реал поднимает 😎
Согласен 😎
+2
-1
+1
Ответ Unknown Noname
Пользуясь случаем - никому б/у ноутбук hp не нужен? Приобщись к королевскому клубу, так сказать.
Фаны Барселоны могут купить настоящий НР и разбить его, став немного Пике !!!
Не упустите шанс
0
0
0
Ответ Krauvec Cool
Fly Emirates чья компания?
ОАЭ, с названия ж можно понять))
0
0
0
Ответ Нефанатик
И все это не переименовывая стадион. Помню был слух что Бернабеу могут переименовать в Майкрософт Бернабеу и секта от одного лишь слуха как только не высмеивали Реал. Время прошло, Сантьяго Бернабеу так и называется Сантьяго Бернабеу, а секте уже не до шуток, ведь Камп Ноу уже Спотифай Камп Ноу
Я помню во времена,когда у ФК Рычаг было лого Ubicef,президент ФК Рычаг говорил в интервью,что у них свой путь и что они не будут продаваться за рекламу!👌
+2
-2
0
Ответ Пацанчик реальный
Я помню во времена,когда у ФК Рычаг было лого Ubicef,президент ФК Рычаг говорил в интервью,что у них свой путь и что они не будут продаваться за рекламу!👌
За unicef им Моуриньо зарядил тогда
0
0
0
Ответ vcaireac
Просто браво Флорентино!Пока он у руля можно быть спокойным за финансы клуба. Кстати заделку так же помогал оформить технический директор Мадрида,Майкл Сазерленд.Он экс-директор отдела дополненной реальности в компании HP.С 2020 отвечает в «Мадриде» за стратегию коммерческого роста нового «Бернабеу».
раскрутил бывших получается?
0
0
0
Ответ Иван Баланар
Мадрид - это высшая точка в клубном футболе. Имеют право рассчитывать на такие суммы.
У Мадрида столько привилегий =)
+1
-1
0
Очень круто, а НР очень красивый логотип кстати 👍
0
0
0
Нужен жёсткий ффп и типа того.
С ними невозможно конкурировать.
0
0
0
Переход Мбаппе в Реал, как никогда реален
0
0
0
Ожидание МP, реальность HP
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий