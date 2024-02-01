В Махачкале убит воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова
В Дагестане убит боец ММА Магомедрасул Мутаев.
Как сообщает пресс-служба дагестанского управления СК РФ, убийство произошло 31 января в Махачкале. Преступник несколько раз выстрелил в Мутаева, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».
Мутаеву был 21 год. В профессиональных ММА он провел один бой, победив Элгуна Юсибова в ноябре-2023 под эгидой AMC Fight Nights. Мутаев был воспитанником школы Абдулманапа Нурмагомедова.
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Значит было за что. Человек с таким именем обязательно должен быть замешан в каком-либо криминале
Настоящий боец ММА, да. Прям даже странно что тега нет на спортсе.
Уровень новости типичный для Легконогого
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