В Махачкале убит воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова

Теги происшествия MMA AMC Fight Nights Абдулманап Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

В Дагестане убит боец ММА Магомедрасул Мутаев.

Как сообщает пресс-служба дагестанского управления СК РФ, убийство произошло 31 января в Махачкале. Преступник несколько раз выстрелил в Мутаева, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Мутаеву был 21 год. В профессиональных ММА он провел один бой, победив Элгуна Юсибова в ноябре-2023 под эгидой AMC Fight Nights. Мутаев был воспитанником школы Абдулманапа Нурмагомедова.

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9 комментариев
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Ответ Владимири Йолкиннен
Пишут, что этот Мутаев издевался над убийцей , унижал его. Естественно, в толпе.
Знаменитая культурная традиция тех гостеприимных регионов, ярко описываемая фразой "Ты приходи один, и мы придем одни"
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Пишут, что этот Мутаев издевался над убийцей , унижал его. Естественно, в толпе.
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Ответ Донован хозяин НБА
"Преступник несколько раз выстрелил в Мутаева, после чего скрылся." Значит было за что. Человек с таким именем обязательно должен быть замешан в каком-либо криминале
«Было за что»?!?! А за что это принято убивать ?!
+2
-1
+1
Ответ Донован хозяин НБА
Знаменитая культурная традиция тех гостеприимных регионов, ярко описываемая фразой "Ты приходи один, и мы придем одни"
Судя по минусам, любители приносить ножи на дружеские встречи 31vs1 обиделись на правду)
+1
0
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"Преступник несколько раз выстрелил в Мутаева, после чего скрылся."
Значит было за что. Человек с таким именем обязательно должен быть замешан в каком-либо криминале
+7
-7
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" В профессиональных ММА он провел один бой, победив Элгуна Юсибова в ноябре-2023 под эгидой AMC Fight Nights. "

Настоящий боец ММА, да. Прям даже странно что тега нет на спортсе.
Уровень новости типичный для Легконогого
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На кожу ставил, железо прогревал, окурки тушил,
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Хорошо что сейчас не девяностые
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Ответ Владимири Йолкиннен
Пишут, что этот Мутаев издевался над убийцей , унижал его. Естественно, в толпе.
Видать сильно достали, а тот не стал терпеть и хедшот выписал
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