Лапорт забил «Интер Майами» со своей половины поля, «Аль-Наср» повел 3:0 на 12-й минуте. Роналду улыбался на трибуне

Теги Криштиану Роналду МЛС товарищеские матчи (клубы) высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эмерик Лапорт Интер Майами Дрейк Кэллендер Футбол

Эмерик Лапорт забил гол со своей половины поля.

«Аль-Наср» проводит товарищеский матч с «Интер Майами».  К 12-й минуте саудовская команда ведет со счетом 3:0. 

Третий гол в этом матче забил защитник Эмерик Лапорт – он поразил ворота соперника, пробив со своей половины поля и перебросив вратаря Дрейка Кэллендера, который вышел за пределы штрафной. 

Ход матча вызвал улыбку у форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, наблюдавшего за игрой с трибун. Португалец не играет из-за травмы.

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91 комментарий
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Наглядная разница между верблюжьей лигой и бургер лигой.
+182
-19
+163
Если бы Роналду играл в МЛС и всяких Кубках Лиги США, то забивал бы по 100+ голов каждый год

Очередное доказательство, что МЛС - театральная лига, как и вся карьерка Месси с Эвребе, Айтекинами и Марчиняками, левыми пенками и купленными ЗМ

Разница между КриРо и Месси:

🤟Криш в 37 поехал в АПЛ и оформил 24+3 за сезон, при этом отдав 2 пенальти Бруну, которые тот промазал (с Арсеналом и Астон Виллой)

🙄Мессе же в 35 едет в МЛС, где кроме 10 голов на полу-товарищеском Кубке Лиги ничем не запомнился
+174
-99
+75
Ну и "уровень" у Майами. Это даже не ФНЛ.
+70
-4
+66
Ответ Висита Эльмурзаев
Наглядная разница между верблюжьей лигой и бургер лигой.
Страшно представить, сколько бы отгрузил великий Роналду.
+63
-10
+53
Большое счастье для Интера что Роналду травмирован, страшно подумать какую бы грязь совершил бы с ними лучший бомбардир
+60
-23
+37
Фанаты бургер лиги лица к осмотру пожалуйста.
+45
-8
+37
Смешная команда клоунов из МаЙами
+28
-4
+24
мопси и его команда позорище)
+25
-5
+20
Ответ Ришад Хайруллин
Комментарий скрыт
Не, это разница между командой, которую "испортил" Роналду и командой с великим зе бестом в составе.
+24
-5
+19
Ну, саудовская лига все же ближе к профессиональным, МЛС это лига любительская, на уровне 4-5 дивизионов в Англии, только без борьбы, причем думаю это специально делается, для зрелищности, потому они всегда будут огребать от крепких клубов с европейскими средними футболистами.
+23
-5
+18
Это просто аргентинского Адамчика на поле нет!
С ним бы летели не 3, а 4:0 :)
+24
-9
+15
вторым составом трешку накидали самой дорогой тиме штатов
+18
-3
+15
3шт за 12 мин, ахахаха, понятно, почему они в плей-офф не попали) За что только Месси ЗМ дали, за игру в этом америконском "Шиннике"?)
+11
-1
+10
Ответ Ришад Хайруллин
Комментарий скрыт
Там сейчас половина барсы играет, че ж они не могут улучшить положение?
+18
-9
+9
Ёлы палы! Вот это положил!
+9
0
+9
Ответ Штаны Габора Кирая
Это просто аргентинского Адамчика на поле нет! С ним бы летели не 3, а 4:0 :)
А может 8)
+11
-3
+8
Ответ axe93
Комментарий удален модератором
это Ригоберка 2.0 есть подозрения что это один и тот же человек который крутит спортсу комменты
+7
-1
+6
Вратарь походу думал что он играет за Аль-Наср🤣
+6
0
+6
Ответ Эркинбек Апаканов
Фанаты бургер лиги лица к осмотру пожалуйста.
Барби лига всё-таки больше подходит под цвет их формы
+9
-3
+6
Месси же специально слился, чтобы потом не говорили, что и он причастен к такому позору.
+13
-7
+6
Ответ lakers
Играет топ команда СА и дно США. Чего еще ожидать
В смысле дно? То есть половина Барсы в составе официально дно?
+6
-1
+5
Ответ космонавт на дереве
Саудовская лига дно даже по сравнению с МЛС. 20 топовых легионеров на всю лигу не сильно поднимают её уровень. Остальные легионеры там возрастные шабашники около 30%, и 70% процентов местные арабы из которых человек 30 можно назвать профессиональными футболистами
только что один араб обыграл 2игрок Интера и сделал роскошный пас на 40метров и вывел теллеса 1на1.
+5
-1
+4
Гол конечно хорош)
+5
-1
+4
Ответ Artem Piatkov
Если бы Роналду играл в МЛС и всяких Кубках Лиги США, то забивал бы по 100+ голов каждый год Очередное доказательство, что МЛС - театральная лига, как и вся карьерка Месси с Эвребе, Айтекинами и Марчиняками, левыми пенками и купленными ЗМ Разница между КриРо и Месси: 🤟Криш в 37 поехал в АПЛ и оформил 24+3 за сезон, при этом отдав 2 пенальти Бруну, которые тот промазал (с Арсеналом и Астон Виллой) 🙄Мессе же в 35 едет в МЛС, где кроме 10 голов на полу-товарищеском Кубке Лиги ничем не запомнился
а что не 1000? игра показывает что Аль Наср спокойно играет без замыкальщика раналду
+30
-26
+4
гном специально сел на лавку, чтобы не быть причастным к позору
+3
0
+3
Ответ Artem Piatkov
Если бы Роналду играл в МЛС и всяких Кубках Лиги США, то забивал бы по 100+ голов каждый год Очередное доказательство, что МЛС - театральная лига, как и вся карьерка Месси с Эвребе, Айтекинами и Марчиняками, левыми пенками и купленными ЗМ Разница между КриРо и Месси: 🤟Криш в 37 поехал в АПЛ и оформил 24+3 за сезон, при этом отдав 2 пенальти Бруну, которые тот промазал (с Арсеналом и Астон Виллой) 🙄Мессе же в 35 едет в МЛС, где кроме 10 голов на полу-товарищеском Кубке Лиги ничем не запомнился
А чм в 36 лео и 0+0 плей офф твоего кумира тебе ничего не говорит?
+3
0
+3
Ответ Artem Piatkov
Если бы Роналду играл в МЛС и всяких Кубках Лиги США, то забивал бы по 100+ голов каждый год Очередное доказательство, что МЛС - театральная лига, как и вся карьерка Месси с Эвребе, Айтекинами и Марчиняками, левыми пенками и купленными ЗМ Разница между КриРо и Месси: 🤟Криш в 37 поехал в АПЛ и оформил 24+3 за сезон, при этом отдав 2 пенальти Бруну, которые тот промазал (с Арсеналом и Астон Виллой) 🙄Мессе же в 35 едет в МЛС, где кроме 10 голов на полу-товарищеском Кубке Лиги ничем не запомнился
Если бы это был, если бы то был, если бы
+3
0
+3
Ответ Artem Piatkov
Если бы Роналду играл в МЛС и всяких Кубках Лиги США, то забивал бы по 100+ голов каждый год Очередное доказательство, что МЛС - театральная лига, как и вся карьерка Месси с Эвребе, Айтекинами и Марчиняками, левыми пенками и купленными ЗМ Разница между КриРо и Месси: 🤟Криш в 37 поехал в АПЛ и оформил 24+3 за сезон, при этом отдав 2 пенальти Бруну, которые тот промазал (с Арсеналом и Астон Виллой) 🙄Мессе же в 35 едет в МЛС, где кроме 10 голов на полу-товарищеском Кубке Лиги ничем не запомнился
Мы на ЧМ уже видели сотку другую...
+3
0
+3
как криш учил гол положил ляпорт.
+7
-5
+2
Ответ Artem Piatkov
Если бы Роналду играл в МЛС и всяких Кубках Лиги США, то забивал бы по 100+ голов каждый год Очередное доказательство, что МЛС - театральная лига, как и вся карьерка Месси с Эвребе, Айтекинами и Марчиняками, левыми пенками и купленными ЗМ Разница между КриРо и Месси: 🤟Криш в 37 поехал в АПЛ и оформил 24+3 за сезон, при этом отдав 2 пенальти Бруну, которые тот промазал (с Арсеналом и Астон Виллой) 🙄Мессе же в 35 едет в МЛС, где кроме 10 голов на полу-товарищеском Кубке Лиги ничем не запомнился
🤣🤣🤣 ржу с тебя в голос, такая дичь 🤪
+3
-1
+2
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