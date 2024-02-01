Лапорт забил «Интер Майами» со своей половины поля, «Аль-Наср» повел 3:0 на 12-й минуте. Роналду улыбался на трибуне
Эмерик Лапорт забил гол со своей половины поля.
«Аль-Наср» проводит товарищеский матч с «Интер Майами». К 12-й минуте саудовская команда ведет со счетом 3:0.
Третий гол в этом матче забил защитник Эмерик Лапорт – он поразил ворота соперника, пробив со своей половины поля и перебросив вратаря Дрейка Кэллендера, который вышел за пределы штрафной.
Ход матча вызвал улыбку у форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, наблюдавшего за игрой с трибун. Португалец не играет из-за травмы.
Очередное доказательство, что МЛС - театральная лига, как и вся карьерка Месси с Эвребе, Айтекинами и Марчиняками, левыми пенками и купленными ЗМ
Разница между КриРо и Месси:
🤟Криш в 37 поехал в АПЛ и оформил 24+3 за сезон, при этом отдав 2 пенальти Бруну, которые тот промазал (с Арсеналом и Астон Виллой)
🙄Мессе же в 35 едет в МЛС, где кроме 10 голов на полу-товарищеском Кубке Лиги ничем не запомнился
С ним бы летели не 3, а 4:0 :)