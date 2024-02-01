«Феррари» подтвердила переход Хэмилтона с 2025 года. Контракт подписан по схеме «2+1»
«Феррари» объявила о подписании контракта с Хэмилтоном.
Согласно заявлению команды, Льюис подписал со Скудерией многолетний контракт и начнет свои выступления за «Феррари» с 2025 года.
Ранее с аналогичным официальным заявлением выступила команда «Мерседес».
О точной продолжительности контракта в заявлении не сказано, однако известный итальянский журналист Лео Туррини, специализирующийся на инсайдах о «Феррари», утверждает, что контракт с Хэмилтоном был подписан по схеме «2+1».
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У них хороший дуэт гонщиков находящихся на пике карьеры,которых частенько подводит сама команда.
Может просто надо было разобраться с менеджментом?
Но думаю перейдет выкупят контракт
Ну если только они отчаялись взять ЛЗ и решили попробовать взять КК.