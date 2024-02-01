«Феррари» подтвердила переход Хэмилтона с 2025 года. Контракт подписан по схеме «2+1»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

«Феррари» объявила о подписании контракта с Хэмилтоном.

Согласно заявлению команды, Льюис подписал со Скудерией многолетний контракт и начнет свои выступления за «Феррари» с 2025 года.

Ранее с аналогичным официальным заявлением выступила команда «Мерседес».

О точной продолжительности контракта в заявлении не сказано, однако известный итальянский журналист Лео Туррини, специализирующийся на инсайдах о «Феррари», утверждает, что контракт с Хэмилтоном был подписан по схеме «2+1».

«Мерседес» официально объявил о расставании с Хэмилтоном по окончании сезона-2024 – Льюис продолжит карьеру в «Феррари»

Хэмилтон переходит в «Феррари». Что-о-о?!

34 комментария
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Вот теперь реально будет превозмогать со стратегами и инженерами. А не те сказки, которые пел в Мерсе)
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я даже не помню, когда последний раз подобного размаха новость о переходах кого-то куда-то слышал
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Ответ Eduard Rastryopin
Не совсем понял,а Феррари это зачем нужно? У них хороший дуэт гонщиков находящихся на пике карьеры,которых частенько подводит сама команда. Может просто надо было разобраться с менеджментом?
Хэм лучше Сайнса раз так в десять. Возраст на нем не сказывается, так что решение понятное.
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Алонсо бы туда. Было бы весело)))
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Не совсем понял,а Феррари это зачем нужно?
У них хороший дуэт гонщиков находящихся на пике карьеры,которых частенько подводит сама команда.
Может просто надо было разобраться с менеджментом?
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Странные ощущения будут в 25 году, болея за Феррари с Хэмом в команде, которому, как и многие болельщики Скудерии не питаю симпатий. Придётся превозмогать, как Льюис в Мерсе.
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неужели снова угадал с выбором команды?
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с ума сойти
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думаю к тому моменту доминация Ферстаппена настолько надоест, что для фанатов Феррари которые не любили сэра (включая меня) не составит труда болеть за него всем сердцем 😁
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Ответ Антон Патракеев
Сравнимо с переходом Фигу из Барсы в Реал
Совсем нет. так было бы, если в РБ.
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Ответ Eduard Rastryopin
Не совсем понял,а Феррари это зачем нужно? У них хороший дуэт гонщиков находящихся на пике карьеры,которых частенько подводит сама команда. Может просто надо было разобраться с менеджментом?
Сайнс хороший, но не более
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У меня впервые за очень долгое время ощущение, что Феррари ждёт хорошее будущее. Браво, Фред!
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Ответ mishakmv96
Странные ощущения будут в 25 году, болея за Феррари с Хэмом в команде, которому, как и многие болельщики Скудерии не питаю симпатий. Придётся превозмогать, как Льюис в Мерсе.
А я, как болельщик Льюиса, очень надеюсь, что мой кумир принесёт всегда сопутствующую ему удачу в Красную команду!)
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Ничего хорошего из этого не выйдет.
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Ответ DelNord
Боно не придет с Льюисом, интересно.
Тоже этот вопрос интересует
Но думаю перейдет выкупят контракт
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Ответ Це Зрада!
А я, как болельщик Льюиса, очень надеюсь, что мой кумир принесёт всегда сопутствующую ему удачу в Красную команду!)
Посмотрим, что окажется сильнее: невезучесть Феррари или везучесть Хэма. Самый везучий пилот будет в самой невезучей команде, вселенная схлопнется
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Ответ Eduard Rastryopin
Не совсем понял,а Феррари это зачем нужно? У них хороший дуэт гонщиков находящихся на пике карьеры,которых частенько подводит сама команда. Может просто надо было разобраться с менеджментом?
Сайнс хороший? Уже смешно. Вдобавок хитровыигранный. Намылился в 26 или 27 уйти в Ауди примой и выторговывал контракт на это время.
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Ответ Boris Litvak
спорить не хочу, но замечу, вряд-ли у кого-то хватило бы ума использовать ситуацию с ДРС для достижения победы. У него ещё не было достойного болида.
Вообще-то такой тактикой и без него пользовались
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Ответ mare ftw
я даже не помню, когда последний раз подобного размаха новость о переходах кого-то куда-то слышал
Леброн Джеймс в Майами
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Ответ Le Chan
Тоже этот вопрос интересует Но думаю перейдет выкупят контракт
Не факт, это ему надо будет переезжать в Италию, работать с итальянцами , языковой барьер итд, хотя из мерса так бегут, что может и он уидет, тем более там из мерса он будет не один.
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Ответ mare ftw
я даже не помню, когда последний раз подобного размаха новость о переходах кого-то куда-то слышал
криш в юве?
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Вообще не понял, зачем это Феррари.
Ну если только они отчаялись взять ЛЗ и решили попробовать взять КК.
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С мерина на жеребца)
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Бедный наш местный Лука и его почитатели...
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2+1, Фуры дом престарелых))
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Ну всё, окончательно ухожу из краснюков в персофаны Леклера. Это кабзда.
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Боно не придет с Льюисом, интересно.
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Может, ничего хорошего и не будет, зато будет весело
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Это прекрасная новость для формулы-1, больше переходов богу переходов!
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Новая эра.
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