«Феррари» подтвердила переход Хэмилтона с 2025 года. Контракт подписан по схеме «2+1»

«Феррари» объявила о подписании контракта с Хэмилтоном.

Согласно заявлению команды, Льюис подписал со Скудерией многолетний контракт и начнет свои выступления за «Феррари» с 2025 года.

Ранее с аналогичным официальным заявлением выступила команда «Мерседес».

О точной продолжительности контракта в заявлении не сказано, однако известный итальянский журналист Лео Туррини, специализирующийся на инсайдах о «Феррари», утверждает, что контракт с Хэмилтоном был подписан по схеме «2+1».

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