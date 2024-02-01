Месси – в запасе «Интер Майами» на матч с «Аль-Насром» из-за дискомфорта. Изначально его не включили в заявку

Теги Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси товарищеские матчи (клубы) высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

Лионель Месси остался в запасе на матч «Интер Майами» и «Аль-Насра».

Команды из США и Саудовской Аравии проведут товарищескую игру сегодня, 1 февраля. Начало – в 21:00 по московскому времени. 

Изначально нападающий «Интера» Лионель Месси не попал в заявку на этот матч. По информации Marca, это произошло из-за мышечного дискомфорта. Однако вскоре клуб МЛС удалил изначально опубликованный состав и опубликовал новый, где аргентинец уже числился в списке запасных.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду из «Аль-Насра» тоже не сможет принять участие в этой встрече – у него травма. 

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90 комментариев
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Лица фанатов, купивших билеты, представили?
+173
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+171
Развод похлеще МММ
+76
-1
+75
Болельщики будут злы по всем фронтам
+32
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+32
Ответ pit4er
Лица фанатов, купивших билеты, представили?
А ведь наверняка среди них есть те, кто ради этого противостония пол земли пролетел
+30
0
+30
В номинации "Афера года" появился безоговорочный фаворит - организаторы матча
+22
0
+22
Из-за дискомфорта, что не приедет Роналду))
+20
-1
+19
Ответ pit4er
Лица фанатов, купивших билеты, представили?
лица рекламодателей представил?)
+18
0
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Галя, у нас отмена!
+17
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Ответ pit4er
Лица фанатов, купивших билеты, представили?
Да. У них тоже мышечный дискомфорт лица.
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Думаю все ради Роналду и Месси хотели посмотреть игру. Столько пиарили матч, в итоге будет рядовой товарняк. Особенно попали фанаты с билетами на эту игру.
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Знатно подНаср-Али
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Ответ Anya Belova
Болельщики будут злы по всем фронтам
злы будут саудовские шейхи, которые организовали этот матч, как последнюю дуэль Роналду и Месси
+6
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люди покупали билеты ради двух игроков а в итоге: на вам суареза ради утешения и всё
+5
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+4
прикол конечно если учесть что все ради них и затевалось)
+4
0
+4
Так, где мессифаны которые полоскали Кристину за пропуск матча? Ждём Ваши комментарии по данной ситуации
+20
-16
+4
Ответ Эрнандес Эрнандес
А где новость, что Майями проиграла три матча подряд с Месси в составе? ))
В товарняках?
+5
-1
+4
Месси даже без Роналду боится выходить на поле против Аль-Насра
+30
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+3
Вот и поговорили.
+3
0
+3
Ответ funnynerd21
А ведь наверняка среди них есть те, кто ради этого противостония пол земли пролетел
как то обидно стало
+3
0
+3
Ответ Domian
Посмотреть на Кубок Мира и 8 ЗМ) И правильно сделает, что не приедет. Психику надо поберечь, она у него итак не айс)
судя по комментам не айс она не у Роналду))
+4
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Ответ Юсуф Тайсумов
Комментарий удален модератором
Про лч не сказал бы, 3:0 в последнем матче лч)
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Ответ иц а мен
Комментарий скрыт
как будто его клуб чем то лучше 😅
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С-солидарность
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Ну это уже какой то плевок в лицо фанатов. С Роналду поняли травма. А он что? Какой еще дискомфорт за час до игры?
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Ответ иц а мен
Комментарий скрыт
как клуб может быть полупрофессиональным, если там все футболисты на контрактах?
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Достойная ответочка от американцев)
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Зачитать ли фанатам, которые купили билет, трек Оксимирона что ли...
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Последний танец дома
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Ответ Domian
На товарку пофиг) Пусть ЧЕМПИОН МИРА отдохнет.
Ты же рассказывал что саудовцы там бэкхему космические деньги предложили за Месси

А он в итоге не играет

Как так?)))
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"Матч состоится в любую погоду."
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