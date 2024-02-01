Месси – в запасе «Интер Майами» на матч с «Аль-Насром» из-за дискомфорта. Изначально его не включили в заявку

Лионель Месси остался в запасе на матч «Интер Майами» и «Аль-Насра».

Команды из США и Саудовской Аравии проведут товарищескую игру сегодня, 1 февраля. Начало – в 21:00 по московскому времени.

Изначально нападающий « » не попал в заявку на этот матч. По информации Marca, это произошло из-за мышечного дискомфорта. Однако вскоре клуб МЛС удалил изначально опубликованный состав и опубликовал новый, где аргентинец уже числился в списке запасных.

Ранее стало известно, что из « » тоже не сможет принять участие в этой встрече – у него травма.