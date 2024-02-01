Поветкин будет болеть за Усика в бою с Фьюри: «Конечно, за него. Александр сам не понимает, что он русский человек»

Теги Александр Поветкин тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Александр Поветкин объяснил, почему поддержит Усика в бою с Фьюри.

«Это далеко не простой бой. Может быть, Александр техничнее, но Фьюри – неудобный, корявый и духовитый боксер. Ну и, естественно, он больше Усика. И габариты сыграют на руку Фьюри.

А болеть буду… Конечно, за Александра. Несмотря ни на что, буду за него болеть. Может, он сам того не понимает, но он русский человек. Они сами этого не понимают, им задурили голову. В общем, буду болеть за него», – сказал бывший боксер-тяжеловес Александр Поветкин.

Напомним, что бой Александра Усика и Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе пройдет 17 февраля в Эр-Рияде.

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72 комментария
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Вот после такого понимаешь, почему украинцы так сильно продвигают свой язык.
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Голову конечно задурили, тут не поспоришь.
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Поветкин сам не понимает, что он тупой человек
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Ответ Александр Гончаров
Да, но какое отношение имеет украинский язык к русскоязычным регионам? Я вот на нем никогда не говорил и не хочу, чтобы мои дети на нем говорили, навязанный язык.
Навязанный Украиной украинский язык в стране Украина?
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я искренне не понимаю почему русские так упорно считают украинцев русскими
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Поветкин сам не понимает, что он серб.
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Железная логика! Боксёрская!
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24 февраля Усик понял, что он не русский, до этого не знал.
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Ответ kost68
Комментарий скрыт
Кому-то - точно. А кому именно - тут каждый решает в меру своего разума.
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Ответ Черчесыч
24 февраля Усик понял, что он не русский, до этого не знал.
Да, поэтому на Олимпиаде 2012 носил чуб и танцевал гопак, укутанный украинским флагом.
Сразу было видно - русский человек.
+19
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Ответ Адам Нинуху
я искренне не понимаю почему русские так упорно считают украинцев русскими
Имперские амбиции
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Ответ Александр Гончаров
Да, но какое отношение имеет украинский язык к русскоязычным регионам? Я вот на нем никогда не говорил и не хочу, чтобы мои дети на нем говорили, навязанный язык.
Какое отношение имеет русский язык к чеченоязычному региону? Навязанный язык, получается.
+16
-5
+11
После такого заявления, я бы с бОльшим удовольствием посмотрел бой Усика против Поветкина, чем даже Усик-Фьюри)))
+9
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А как он это определил?
Череп измерил?
+9
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+5
Ответ S_Vladimirov
Так ведь и сами украинцы в значительном числе считают себя русскими. И делают это достаточно настойчиво, как мне кажется.
Это чушь. Большинство украинцев никогда себя не считало русскими. В этом и ошибка восприятия многих россиян, которые ошибочно полагают, что если человек говорит по-русски, то он считает себя автоматически русским, Также, как условные ирландцы, шотландцы и валийцы, несмотря на то, что говорят по-английски , они не являются и не считают себя англичанами.
+7
-3
+4
Ответ WaldemarZen
Навязанный Украиной украинский язык в стране Украина?
В Советском Союзе украинцы спокойно изучали и говорили на украинском при официальном русском языке на уровне государства. То же самое сегодня делают, например, татары или якуты, проживая на территории России. Подавление языков нацменьшинств - это вообще какой-то прикол последних лет 30. Глобально на протяжении всей человеческой истории целенаправленное уничтожение локальных культур было, скорее, исключением. Представители локальных культур или добровольно примыкали к большинству или жили себе спокойно. Тч да, навязывание Украиной украинского языка на украинской территории русскоговорящему меньшинству - это ненормально.
+12
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А теперь представьте, чтобы было бы если бы Усик сказал бы такое.
+3
0
+3
При чем в мае 14го он считал себя крымчаниным, в мае 22го только украинцем
+4
-1
+3
Ответ S_Vladimirov
Так ведь и сами украинцы в значительном числе считают себя русскими. И делают это достаточно настойчиво, как мне кажется.
Настойчиво они показывают с февраля 2022, кто они на самом деле
+4
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+2
Как это шариковщина надоела на спортсе..Все эти Ротенберги, Поветкины….
+6
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Ответ Roja
Настойчиво они показывают с февраля 2022, кто они на самом деле
Ну, раз уж ты собрался уважать только тех настойчивых, которые тебя устраивают, то остальные настойчивые как-нибудь справятся самостоятельно.
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Я,как казах,в Казахстане хочу говорить на своем родном языке!Перееду в Россию,научусь говорить на русском!Где бы я не был буду пытаться говорить на языке титульной нации!!!
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Ответ WaldemarZen
Навязанный Украиной украинский язык в стране Украина?
навязывать язык нужно через культуру, кино, литературу, а не принудительно, это дает обратный эффект.
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Ответ Адам Нинуху
я искренне не понимаю почему русские так упорно считают украинцев русскими
Потому что на территории Украины проживает очень много русскоговорящих людей, которые по культурным моментам гораздо ближе к России. Да, западная часть Украины - это действительно не русские от слова совсем. Но это треть страны, если на карту глянуть. Да там вообще дофига национальностей. Но русских очень много.

И запрещать язык - это свинство. В Канаде вон документы официальные печатаются на двух языках. В Бенилюксе люди на трёх языках спокойно говорят. Цивилизованные страны, а не Окраина ))
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Ответ WaldemarZen
Кому?
Огромному количеству людей, оказавшихся в ней после очередной смены границ.
+4
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Ответ WaldemarZen
Нужно навязывать язык? Вы о чём? Кому и зачем нужно навязывать государственный язык?
ну вообще то нужно знать гос язык в стране в которой живёшь
+2
-1
+1
Ответ Timur Tushkanchik
Это чушь. Большинство украинцев никогда себя не считало русскими. В этом и ошибка восприятия многих россиян, которые ошибочно полагают, что если человек говорит по-русски, то он считает себя автоматически русским, Также, как условные ирландцы, шотландцы и валийцы, несмотря на то, что говорят по-английски , они не являются и не считают себя англичанами.
Прямо таки "чушь"? Неплохой заход) Но, если бы у вас получилось, для начала, уразуметь мое (довольно короткое) утверждение, вы бы увидели, что начали спорить вовсе не со мной. Так, что слово "чушь" как-то слишком амбициозно с вашей стороны прозвучало, поверьте.
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Ответ Адам Нинуху
я искренне не понимаю почему русские так упорно считают украинцев русскими
потому что это так и есть, украинцы - не этническое определение, а политическое
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Скажите а мнение Михаил Сергеевича Грушевского по этому вопросу кого нить ИНТЕРЕСУЕТ? или вы его тоже заминусуете? Он задался простым вопросом. Вот есть летописи грамоты... И пр. И в них есть и поляне и древляне.. И радимичи и кривичи проживавших на этих землях. А украинцев нет. Так вот он выяснил в каком письменном документе впервые упоминается слово Украинец в отношении человека.
Но вот какое дело ответ Вам не понравится. Но все притензии к великому украинскому историку. И его книге - история Украины-Руси. Изданой во Львове в 190х годах.
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Поветкин понимает, что Усик русский, а Усик не понимает. Поветкин, тебе надо начать читать. Глупеешь.
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