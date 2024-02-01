Поветкин будет болеть за Усика в бою с Фьюри: «Конечно, за него. Александр сам не понимает, что он русский человек»
Александр Поветкин объяснил, почему поддержит Усика в бою с Фьюри.
«Это далеко не простой бой. Может быть, Александр техничнее, но Фьюри – неудобный, корявый и духовитый боксер. Ну и, естественно, он больше Усика. И габариты сыграют на руку Фьюри.
А болеть буду… Конечно, за Александра. Несмотря ни на что, буду за него болеть. Может, он сам того не понимает, но он русский человек. Они сами этого не понимают, им задурили голову. В общем, буду болеть за него», – сказал бывший боксер-тяжеловес Александр Поветкин.
Напомним, что бой Александра Усика и Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе пройдет 17 февраля в Эр-Рияде.
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Сразу было видно - русский человек.
Череп измерил?
И запрещать язык - это свинство. В Канаде вон документы официальные печатаются на двух языках. В Бенилюксе люди на трёх языках спокойно говорят. Цивилизованные страны, а не Окраина ))
Но вот какое дело ответ Вам не понравится. Но все притензии к великому украинскому историку. И его книге - история Украины-Руси. Изданой во Львове в 190х годах.