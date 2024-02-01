Поветкин будет болеть за Усика в бою с Фьюри: «Конечно, за него. Александр сам не понимает, что он русский человек»

Александр Поветкин объяснил, почему поддержит Усика в бою с Фьюри.

«Это далеко не простой бой. Может быть, Александр техничнее, но Фьюри – неудобный, корявый и духовитый боксер. Ну и, естественно, он больше Усика. И габариты сыграют на руку Фьюри.

А болеть буду… Конечно, за Александра. Несмотря ни на что, буду за него болеть. Может, он сам того не понимает, но он русский человек. Они сами этого не понимают, им задурили голову. В общем, буду болеть за него», – сказал бывший боксер-тяжеловес .

Напомним, что бой и за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе пройдет 17 февраля в Эр-Рияде.

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