Ди Мария о Гарначо: «Не праздновал бы голы в стиле Роналду на его месте, ха. Делал бы то, что Месси»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду высшая лига Португалия Бенфика МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Анхель Ди Мария высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Алехандро Гарначо Футбол

Ди Мария в шутку посоветовал Гарначо праздновать голы в стиле Месси, а не Роналду.

«Единственное, чего я не стал бы делать на его месте, – это праздновать в стиле Криштиану, ха. Я бы забил гол и отпраздновал бы как Месси. Я придерживаюсь этого. Больше всего с ним шутит и разговаривает Родри [де Поль]. Он постоянно над ним шутит, и это нормально.

Гарначо – очень быстрый игрок, у него невероятные способности. Он наберется опыта и привнесет его в сборную, где тоже можно многому научиться и продолжить прогрессировать. Сборная сильно помогла мне вырасти в техническом плане, это впечатляет.

Думаю, с опытом все придет. Когда я был молод, то хотел создавать 30 моментов за игру. С годами понимаешь, что десять более качественных эпизодов ценятся больше. У него большое, очень большое будущее. Все зависит от него, от его головы, от умения справиться со всем этим.

Я не так много могу сказать. Он играет за «Манчестер Юнайтед», и у этого явно есть причина», – сказал вингер «Бенфики».

В этом сезоне 19-летний футболист забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 29 матчах за «Юнайтед». Его статистику можно найти здесь.

Паредес о Гарначо: «Роналду – его кумир, мы подшучивали над ним, а он очень нервничал. В сборной Аргентины ему приходится приспосабливаться – у нас есть свой кумир»

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30 комментариев
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Роналду что в свои 20-25, что в 39 лет - ориентир для большинства нападающих новой школы, включая Мбаппе, Холланда и многих других, здорово, что берут пример именно с лучших!
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+32
У нас не принято не облизывать Леонида, Гарначо, чти правила, пожалуйста
+30
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+20
Де Поль, Эми Мартинес, Кун, Линекер и ДиМа - самые отбитиые фанаты Лео Месси. И если желание Куна и Де Поля отдать за Лео жизнь или сделать ему приятно я ещё могу понять, то схожие желания старика Линекера вызывают вопросы...
+24
-8
+16
Ответ Штаны Габора Кирая
Комментарий удален модератором
У сборной Аргентины есть традиция: перед каждой тренировкой полным составом стоять на коленях, молиться и плакать, пока Месси 1000 раз чеканит мяч и ослепляет всех собравшихся лучами своей божественности.
+20
-7
+13
Просто парень подражает чуваку которому за 38 лет и все равно забивает как молодой пацан по 50 голов
+19
-10
+9
Ответ Alex Rhea
Де Поль, Эми Мартинес, Кун, Линекер и ДиМа - самые отбитиые фанаты Лео Месси. И если желание Куна и Де Поля отдать за Лео жизнь или сделать ему приятно я ещё могу понять, то схожие желания старика Линекера вызывают вопросы...
Про Кассано, итальянского Мостового забыл.
+11
-3
+8
Гарначо правильно выбрал себе кумира, чтобы приблизиться к Роналду надо пахать и пахать постоянно, работать над собой. Это можно сделать, все в его руках. Даже если достигнет 50% от Роналду, это уже отличный результат будет.

Чтобы приблизиться к Месси, нужны тепличные условия, Хави с Иньестой в самом соку, судьи, помогающие в Ла Лиге, в ЛЧ Эвребе, Айтекин и прочие, на ЧМ должны в каждом мачте пенальти рисовать, награды раздают так за имя и за голы в бургер-лиге. Нет, до такого точно не дотянуться никогда.
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Сейчас меси обидется,и не будет вызывать Гарначо в сборную
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Потому что все Аргентинцы должны быть подзвездышами Месси.
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а как Месси празднует голы - чета запамятовал 🤷‍♂️
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Анжела Би Мария моя любимая прон звезда - никогда меня не разочаровывает своими умениями deepthroat.
+6
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Ответ Любезный Коссутий
а как Месси празднует голы - чета запамятовал 🤷‍♂️
Махает с трибуны пиццей.
+2
0
+2
Эта плакса ещё и советы по зализыванию отверстия умудряется давать.
+3
-1
+2
очередная подстилка месси) как же у них всех подгорает, что Роналду главный кумир большинства молодых, что его празднование самое популярное в мире)
+5
-3
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Гарначо хоть с игры забивает,а не как наш Месси с липовой пеньки в игре с Аль-Хилялем.
+7
-5
+2
Гарначо, похоже, любит плыть против течения
+4
-2
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Уже писал но напишу ещё раз. Не будь у Месси сложного, в плане здоровья, детства и будь он сантиметров на семь выше, то он бы не был столь привлекательным продуктом для маркетологов от всех сфер продаж.
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Ответ фк кабинет
Гарначо хоть с игры забивает,а не как наш Месси с липовой пеньки в игре с Аль-Хилялем.
Забавная шутка, особенно учитывая, что у Месси больше всех голов с игры без учета пенальти в истории футбола. При этом, он не игрок, который пасется в чужой штрафной, а больше креативщик, который ищет свободные зоны на поле передачами и создает их дриблингом. Уникальный футболист, которых еще не было, потому ему так поклоняются и боготворят многие фанаты футбола, даже голосуют за него по инерции, выбирая лучшего, когда он уже на пенсии.
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ясно, Ди Мария - это Отец Абду (Октагон) :)
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вот любят же аргентинцы чуваков, которые хорошо пинают мяч, возносить в статус святых при жизни. хотя может как раз поэтому у них такие игроки и появляются
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Ответ Дима
как раз таки принято и слова старика Анхеля тому подтверждение
ты видимо ещё одно "не" не углядел)
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Комментарий удален модератором
Ответ Alex Rhea
я вообще заметил, что за Лео либо ветераны из 70-х и 90-х, либо аргентинцы. Ещё ни разу не слышал, чтоб молодой талант сказал, что Лео послужил для него примером. Совершенно не вдохновляющий персонаж этот Лионель
Беллингем, Мусиала, Виртц?)
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Ответ JENNINGS
Роналду что в свои 20-25, что в 39 лет - ориентир для большинства нападающих новой школы, включая Мбаппе, Холланда и многих других, здорово, что берут пример именно с лучших!
Ну да это молодое поколение не видели ничего кроме Месси и Роналду
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Главное, чтобы некоторые прочитали дальше заголовка)))
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