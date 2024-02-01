Ди Мария о Гарначо: «Не праздновал бы голы в стиле Роналду на его месте, ха. Делал бы то, что Месси»

Ди Мария в шутку посоветовал Гарначо праздновать голы в стиле Месси, а не Роналду.

«Единственное, чего я не стал бы делать на его месте, – это праздновать в стиле , ха. Я бы забил гол и отпраздновал бы как . Я придерживаюсь этого. Больше всего с ним шутит и разговаривает Родри [де Поль]. Он постоянно над ним шутит, и это нормально.

Гарначо – очень быстрый игрок, у него невероятные способности. Он наберется опыта и привнесет его в сборную, где тоже можно многому научиться и продолжить прогрессировать. Сборная сильно помогла мне вырасти в техническом плане, это впечатляет.

Думаю, с опытом все придет. Когда я был молод, то хотел создавать 30 моментов за игру. С годами понимаешь, что десять более качественных эпизодов ценятся больше. У него большое, очень большое будущее. Все зависит от него, от его головы, от умения справиться со всем этим.

Я не так много могу сказать. Он играет за « », и у этого явно есть причина», – сказал вингер «Бенфики».

В этом сезоне 19-летний футболист забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 29 матчах за «Юнайтед». Его статистику можно найти здесь.

Паредес о Гарначо: «Роналду – его кумир, мы подшучивали над ним, а он очень нервничал. В сборной Аргентины ему приходится приспосабливаться – у нас есть свой кумир»