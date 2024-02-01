Татьяна Тарасова: «Мне казалось, что я знаю Тутберидзе, но ситуация с Валиевой меня подломила. Возникает аналогия «моя хата с краю, ничего не знаю»
Тарасова назвала неубедительными слова Тутберидзе о допинг-деле Валиевой.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. Ее тренер Этери Тутберидзе прокомментировала решение: «Относительно вердикта у меня один основной вопрос – а хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях? Потому что хуже вердикта быть и не могло».
«Как теперь будут относиться к Этери Тутберидзе? Какие мы есть, так к нам и будут относиться. Мне казалось, что я знаю Этери, но ситуация с Камилой Валиевой меня подломила. Все слова, сказанные тренером, звучат очень неубедительно.
Есть ли у нас шансы на апелляцию? Я вообще не знаю, защищал ли кто-нибудь Камилу в Спортивном арбитражном суде. Мне кажется, что ее никто не защищал, это видно из решения суда. Или ее защищали непрофессиональные люди, которые не имеют опыта в такой работе.
Тренер говорит, что не знает, кто защищал ее ученицу – мировую звезду фигурного катания. Это что, шутка? Почему тренер сама этим не занималась? На мой взгляд, именно она вместе с профессиональными юристами должна была заниматься защитой Камилы Валиевой.
У меня в данной ситуации возникает аналогия с пословицей «моя хата с краю, и я ничего не знаю», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Почему реакция Тутберидзе на дисквал Валиевой вызывает отторжение
Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?
Осталось принудить подьирать пoпy детишкам, ведь они такие талантливые, успешные, сами бы все сделали, но вот вынуждены тренироваться у тренеров.
В кого ни ткни из спортсменов, сложные , самовлюбленные, зацикленные, местами неумные люди. В придачу к которым идут родители с целью протащить ребенка во чтобы это ни встало по социальной лестнице через спорт.
Факт остаётся фактом: Камила виновата сама, все остальные свою вину не признали.
Это трусость, но кого это волнует?
Конвейер продолжает работать..
Еӗ не могут достать юридически, бесятся и сочиняют слезливые истории.
Я сама юрист и очень хорошо знаю как иногда активный доверитель (лицо, чьи интересы юрист представляет) может испортить процесс. Ляпнет не то - и дело проиграно.
Другое дело что защиту Камилы доверили, очевидно, непрофессионалам. Но тут тоже не угадаешь. Бывает что обращается клиент в адвокатскую контору с громким именем, платит большие деньги, а по факту его защищает не адвокат, чьим именем названа контора, а один из рядовых сотрудников. Или просто профиль не тот, например, нет в известной конторе юристов по спортивному праву (как, очевидно, и случилось с Камилой).
Печально за все этим наблюдать.
Тем более Тарасовой, прежде чем бросать такие обвинения коллеге, надо было бы ВНИКНУТЬ в СУТЬ сказанного.
Речь шла о том, ЧТО делала группа ЗАЩИТЫ ! Почему так получилось?!
А не о том, что тренер не знает кто защищал и защищал ли.
Именно ЭТО и имела ввиду Тутберидзе, когда спрашивала о том, кто Камилу защищал.
Татьяна Анатольевна, какая "хата с краю"?!
И ещё Рудковская туда же((
Сначала разберитесь, что именно сказано, потом парируйте....
Она что юрист??
В прошлом году бросить Акатьеву и Петросян???
И потом если бы даже куда то туда за дверь пускали!!
ТАТ сама в этом не образована, зачем набрасывать на Этери