Татьяна Тарасова: «Мне казалось, что я знаю Тутберидзе, но ситуация с Валиевой меня подломила. Возникает аналогия «моя хата с краю, ничего не знаю»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг CAS женское катание Этери Тутберидзе Р-Спорт Камила Валиева Фигурное катание

Тарасова назвала неубедительными слова Тутберидзе о допинг-деле Валиевой.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. Ее тренер Этери Тутберидзе прокомментировала решение: «Относительно вердикта у меня один основной вопрос – а хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях? Потому что хуже вердикта быть и не могло».

«Как теперь будут относиться к Этери Тутберидзе? Какие мы есть, так к нам и будут относиться. Мне казалось, что я знаю Этери, но ситуация с Камилой Валиевой меня подломила. Все слова, сказанные тренером, звучат очень неубедительно.

Есть ли у нас шансы на апелляцию? Я вообще не знаю, защищал ли кто-нибудь Камилу в Спортивном арбитражном суде. Мне кажется, что ее никто не защищал, это видно из решения суда. Или ее защищали непрофессиональные люди, которые не имеют опыта в такой работе.

Тренер говорит, что не знает, кто защищал ее ученицу – мировую звезду фигурного катания. Это что, шутка? Почему тренер сама этим не занималась? На мой взгляд, именно она вместе с профессиональными юристами должна была заниматься защитой Камилы Валиевой.

У меня в данной ситуации возникает аналогия с пословицей «моя хата с краю, и я ничего не знаю», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Почему реакция Тутберидзе на дисквал Валиевой вызывает отторжение

Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?

325 комментариев
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Все пеняют на США, а мне даже представить страшно как бы американцы бились за Камилу будь она американкой, а что сделала наша федра?
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+167
Я не понимаю, они все издеваются там что-ли, и никто не в курсе, что юристов по защите Камилы предоставляла Федерация?????? При чем тут вообще Этери? Она сама юрист? Как она могла защищать Камилу в суде, или как она могла сама выбрать адекватных профессиональных юристов? То что обделалась полностью федерация, почему то все молчат. Боятся что ли?
+172
-67
+105
Ответ rs110
Я не понимаю, они все издеваются там что-ли, и никто не в курсе, что юристов по защите Камилы предоставляла Федерация?????? При чем тут вообще Этери? Она сама юрист? Как она могла защищать Камилу в суде, или как она могла сама выбрать адекватных профессиональных юристов? То что обделалась полностью федерация, почему то все молчат. Боятся что ли?
Она, как тренер, должна быть курсе кто и как защищает её подопечную.
+108
-17
+91
"А хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях? " Это укор и обвинения в плохой защите. А всё перевернули так будто Этери сказала, что не знает, кто защищал.
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+75
тренер сама этим занималось в той мере, в которой тренера допустили до защиты. не понятно, в чем претензия к Тутберидзе. юристов подбирали Минспорт и федерация, с ней не советовались. а по сути Тарасова повторила тезисы Тутберидзе, что защита была равна нулю
+83
-19
+64
А давайте гипотетически представим, что Тутберидзе вот реально не в курсе, откуда у Камилы допинг, а на нее летят проклятья и обвинения со всех сторон, получается, что она даже более пострадашее лицо, чем Камила, которую хотя бы по факту наличия в организме вещества наказали и которая получает со всех сторон поддержку. Справедливо бы было, провести честное независимое расследование, и уже по его итогам делать выводы. Если виновата пусть несет наказание; если нет, не мешало бы всем плюющимся и призываюшим к линчеванию принести извинения. И да, перевирать слова нехорошо, она не говорила, что не знает, кто ее защищал, надо внимательнее читать текст и понимать его суть.
+72
-16
+56
Ответ Большое Путешествие Рузика
"А хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях? " Это укор и обвинения в плохой защите. А всё перевернули так будто Этери сказала, что не знает, кто защищал.
Да уж, просто поражает такое восприятие слов 🤦🏼‍♀️ Тутберидзе какая угодно, но не тупая, ясень пень, она знала, кто защищал, но ошеломлена результатом, как и мы все, ибо защита сработала на отженись
+55
-8
+47
Тарасова выгораживает нашу ФК верхушку... функционеров, которые и должны организовывать все процессы в ФК... Тренер должен тренировать - тем более у Этери коллектив спортсменов вырос, появились пары...
+56
-10
+46
началась полномаштабная атака на Этеру Георгиевну,для этого все и зативалась.Сил Вам Этери.
+76
-32
+44
Ответ Анна Колесникова
Она, как тренер, должна быть курсе кто и как защищает её подопечную.
Надо смотреть должностные инструкции. У нас спортсмены на службе у государства. Представляют страну и т.д вероятно ответственность за всю волокиту несет не тренер, а куча бюрократов, которые курируют спорт?!
+50
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+43
Этери как никому другому было выгодно, чтобы Камилу защитили, а не слили, так как если бы удалось доказать непреднамеренное попадание, то и к окружению вопросов бы не возникло. Удивляют особо одаренные которые считают, что Ками слили в угоду Этери
+50
-7
+43
Ну что теперь распять надо Тутберидзе ? Когда она пачками добывала медали для страны всё норм было.
+59
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+35
Что-то все много хотят от тренера. Тренер тренировать должен и подводить к старту. А остальные люди, кто занимается организацией всего процесса, должны следить за волокитой и бюрократией: отправлять, проверять и т.д.
Осталось принудить подьирать пoпy детишкам, ведь они такие талантливые, успешные, сами бы все сделали, но вот вынуждены тренироваться у тренеров.
В кого ни ткни из спортсменов, сложные , самовлюбленные, зацикленные, местами неумные люди. В придачу к которым идут родители с целью протащить ребенка во чтобы это ни встало по социальной лестнице через спорт.
+40
-6
+34
Ответ tanya_1111
Все пеняют на США, а мне даже представить страшно как бы американцы бились за Камилу будь она американкой, а что сделала наша федра?
вот именно, они за своих ж.опу рвут. Да, несут полный бред, но это работает. Мы же даже бред не можем доказательствами подкрепить.
Факт остаётся фактом: Камила виновата сама, все остальные свою вину не признали.
Это трусость, но кого это волнует?
Конвейер продолжает работать..
+42
-8
+34
Ответ Анна Колесникова
Она, как тренер, должна быть курсе кто и как защищает её подопечную.
Да знает Этери, что юристы были. Вопрос Этери был со смыслом, а вообще усилия-то приложили? Но Тарасовой удобнее было трактовать, что Этери не знает людей.
+39
-6
+33
Этери тут не причем. Да она не эмоциональная, практичная, сухая, но это не делает её виновной. Виноваты высшие чины от спорта, ОКР, ФФКР, РУСАДА, которые не озаботились должной защитой несовершеннолетнего лица-спортсмена сборной, прикрывая свои задницы и свои интересы, и использую Камилу в своих и чужих политических целях.
+36
-6
+30
Оставьте бабушку в покое. Этери никак не могла вести защиту или расследование, по ней самой проходила проверка Русада
+34
-4
+30
Каждый должен заниматься своим делом: тренер тренировать, врачи команды вести спортсменов по здоровью, а всякие комитеты, федерации спортивные отвечать за чистоту спортсменов. Видимо в России не так, раз Тарасова сделала козлом опущения только Тутберидзе
+31
-3
+28
Тренер является заинтересованным лицом и не имеет права учамтвовать в расследовании. Этери действует в рамках закона.
Еӗ не могут достать юридически, бесятся и сочиняют слезливые истории.
+32
-5
+27
Этери ясна сказала, что ей ЗАПРЕТИЛИ вмешиваться в это дело.
+39
-12
+27
Ответ Анна Колесникова
Она, как тренер, должна быть курсе кто и как защищает её подопечную.
Она как не-юрист, не могла влезать в составление линии защиты Камилы юристами.
Я сама юрист и очень хорошо знаю как иногда активный доверитель (лицо, чьи интересы юрист представляет) может испортить процесс. Ляпнет не то - и дело проиграно.
Другое дело что защиту Камилы доверили, очевидно, непрофессионалам. Но тут тоже не угадаешь. Бывает что обращается клиент в адвокатскую контору с громким именем, платит большие деньги, а по факту его защищает не адвокат, чьим именем названа контора, а один из рядовых сотрудников. Или просто профиль не тот, например, нет в известной конторе юристов по спортивному праву (как, очевидно, и случилось с Камилой).
+28
-4
+24
Ответ tanya_1111
Все пеняют на США, а мне даже представить страшно как бы американцы бились за Камилу будь она американкой, а что сделала наша федра?
Отмазали бы влегкую, как Калаланг.
+24
-2
+22
Ответ Anna
А давайте гипотетически представим, что Тутберидзе вот реально не в курсе, откуда у Камилы допинг, а на нее летят проклятья и обвинения со всех сторон, получается, что она даже более пострадашее лицо, чем Камила, которую хотя бы по факту наличия в организме вещества наказали и которая получает со всех сторон поддержку. Справедливо бы было, провести честное независимое расследование, и уже по его итогам делать выводы. Если виновата пусть несет наказание; если нет, не мешало бы всем плюющимся и призываюшим к линчеванию принести извинения. И да, перевирать слова нехорошо, она не говорила, что не знает, кто ее защищал, надо внимательнее читать текст и понимать его суть.
Вот именно.. Люди просто видят и слышат то, что хотят.

Печально за все этим наблюдать.

Тем более Тарасовой, прежде чем бросать такие обвинения коллеге, надо было бы ВНИКНУТЬ в СУТЬ сказанного.

Речь шла о том, ЧТО делала группа ЗАЩИТЫ ! Почему так получилось?!
А не о том, что тренер не знает кто защищал и защищал ли.
+25
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Ответ АннаФ
Я думаю что Тарасова знает куда больше чем говорит. Потому и намекает на вину тренера.
Тарасова в последние годы просто комментатор и не самый хороший... в службе безопасности она не работает... она говорит то что выгодно конкретно ей... и вообще странно, что о ситуации высказывается Тарасова и Рудковская - где собственно те лица, которые строили защиту Камилу? вся ситуация в условиях жуткой пустоты! Отсюда и хаос в информационном поле!
+23
-3
+20
"Мне кажется, что ее никто не защищал, это видно из решения суда. Или ее защищали непрофессиональные люди, которые не имеют опыта в такой работе."
Именно ЭТО и имела ввиду Тутберидзе, когда спрашивала о том, кто Камилу защищал.
Татьяна Анатольевна, какая "хата с краю"?!
И ещё Рудковская туда же((
Сначала разберитесь, что именно сказано, потом парируйте....
+25
-5
+20
Остановите кто-нибудь Тарасову... Позовите ее что ли комментировать, чтоб она наконец оставила Тутберидзе и всех остальных в покое.
+25
-6
+19
Она что должна должна была бросить других спортсменов и таскаться по судам???
Она что юрист??
В прошлом году бросить Акатьеву и Петросян???
И потом если бы даже куда то туда за дверь пускали!!
ТАТ сама в этом не образована, зачем набрасывать на Этери
+24
-7
+17
После всего прочитанного за пару дней создается впечатление, что лучшую в мире фигуристку прохлопали и потеряли, скорее всего навсегда, собственная федерация и тренеры, а так же Олимпийскую золотую медаль. И кто-нибудь уже выйдет расскажет как же так у них вышло
+23
-7
+16
Ответ Syndycate
🤣 Так запретили, что она Слуцкому все детали выложила)
И что она выложила. Она не знает откуда ТМЗ. А вы знаете ? хотите сказать , что Валиева намеренно принимала ?
+25
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+15
Ответ Jessi
Я уже писала, что можно было сдать волосы на экспертизу, можно было взять справку для деда, снять видео, да много что можно было сделать! Приложить побольше бумажек, документов, хоть что-то. Экспертизу не делали, видимо, чтобы не показала курсовой прием препарата. А если нет, так чего бояться? Я к тому, что нужно было цепляться за любую возможность оправдать Валиеву. Если бы это была Диша, Тутберидзе бы так и сделала. Однако Валиева не ее дочь, а учениц будет ещё много.
Тутберидзе не была допущена к принятию решений в отношении защиты Камилы, как вы этого не поймете! Юристов нанимал НОК, а фактически Минспорт, тренеру было приказано просто сотрудничать с ними
+15
-1
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