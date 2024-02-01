Татьяна Тарасова: «Мне казалось, что я знаю Тутберидзе, но ситуация с Валиевой меня подломила. Возникает аналогия «моя хата с краю, ничего не знаю»

Тарасова назвала неубедительными слова Тутберидзе о допинг-деле Валиевой.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. Ее тренер Этери Тутберидзе прокомментировала решение: «Относительно вердикта у меня один основной вопрос – а хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях? Потому что хуже вердикта быть и не могло».

«Как теперь будут относиться к Этери Тутберидзе? Какие мы есть, так к нам и будут относиться. Мне казалось, что я знаю Этери, но ситуация с Камилой Валиевой меня подломила. Все слова, сказанные тренером, звучат очень неубедительно.

Есть ли у нас шансы на апелляцию? Я вообще не знаю, защищал ли кто-нибудь Камилу в Спортивном арбитражном суде. Мне кажется, что ее никто не защищал, это видно из решения суда. Или ее защищали непрофессиональные люди, которые не имеют опыта в такой работе.

Тренер говорит, что не знает, кто защищал ее ученицу – мировую звезду фигурного катания. Это что, шутка? Почему тренер сама этим не занималась? На мой взгляд, именно она вместе с профессиональными юристами должна была заниматься защитой Камилы Валиевой.

У меня в данной ситуации возникает аналогия с пословицей «моя хата с краю, и я ничего не знаю», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Почему реакция Тутберидзе на дисквал Валиевой вызывает отторжение

Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?