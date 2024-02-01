Киевское «Динамо» о матче «Ордабасы» с «Факелом»: «Российским клубам нет места в мировом футболе. Осуждаем решение команд выходить на поле против них»

Теги Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) высшая лига Молдова высшая лига Казахстан Факел Ордабасы Политика Петрокуб Sports.ru - Казахстан Футбол

Киевское «Динамо» раскритиковало «Ордабасы» за желание сыграть с «Факелом».

Клуб Мир РПЛ и команда из Казахстана должны сыграть 10 февраля.

«ФК «Динамо» Киев не планирует проводить товарищеский матч с «Ордабасы».

Казахстанский футбольный клуб «Ордабасы» сообщил о запланированном товарищеском матче с киевским «Динамо» 16 февраля. Эта информация не соответствует действительности, ведь в этот день нашей команды запланирован контрольный матч с ФК «Петрокуб» (Молдова).

Также, как стало известно, ФК «Ордабасы» планирует товарищескую игру (здесь и далее формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru) с «Факелом» из Воронежа.

Российским клубам нет места в мировом футболе, и мы осуждаем решение некоторых клубов выходить на поле против них», – сказано в заявлении «Динамо».

98 комментариев
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Больные, просто больные
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Идите до конца. Уберите название Динамо. Более советское даже сложно представить. Ну и снесите памятник Лобановскому. Он же сборную СССР тренировал, да не один раз
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+107
Ответ Artem Piatkov
Очень жаль, что моё любимое Киевское Динамо превратилось в гнилой политпроэкт... Раньше была команда, за которую хотелось болеть... Маслов, Лобановский, Шевченко, Ребров... История, Громкие Победы, Еврокубки, Золотые Мячи... Статус самой популярной и лучшей команды Союза! Теперь же унылое УГ без перспектив🤢🤮
В ненавистном украинскими патриотами "Совке" у них было лучшее не только в футболе: был Космос, промышленность, ВПК, наука, спорт, культура с миллиоными тиражами разного украинского продукта от Владивостока до Еревана, был Крым и Донбасс мирно сосуществующий со Львовом и Киевом.Но незалежные патриоты за 30 лет как бубонная чума уничтожили всё
+106
-11
+95
Очень жаль, что моё любимое Киевское Динамо превратилось в гнилой политпроэкт...

Раньше была команда, за которую хотелось болеть...
Маслов, Лобановский, Шевченко, Ребров...
История, Громкие Победы, Еврокубки, Золотые Мячи...

Статус самой популярной и лучшей команды Союза!

Теперь же унылое УГ без перспектив🤢🤮
+95
-17
+78
Совсем с головой не дружат в Киеве.
+56
-4
+52
Еще одно заявление Динамо Киев: ТРЕБУЕМ ГРОШЕЙ ОТ ОРДАБАСЫ!!1!!1!!1!
+50
-2
+48
С таким подходом никогда и никому не доказать, что плохие парни в конфликте - русские. Из того, что делается логично следует , что плохими парнями являются те, кто хочет запретить всё русское, в том числе людей.
+44
-1
+43
Может украинским клубам нет места в мировом футболе, как представителям страны, где на госуровне не осуждают нацистские формирования. Тот же Азов, весь в свастике, даже входит официально в состав ВСУ. Ещё с 90-х годов там поддерживаются русофобские настроения.
+43
-4
+39
Ну, нет места и нет. Вам-то место есть, чего так нервничать?
+33
-1
+32
Факел: «Украине нет места на территории Европы»
+28
-1
+27
и кто то еще говорит что на украине не против русских только потому что они русские. расизм классический. все правильно делаем
+26
-1
+25
Настоящий патриотизм - это когда ты говоришь, что нельзя играть с российскими клубами, но твой руководитель на следующий месяц после начала конфликта между Украиной и РФ вывозит из страны 17.6 млн долларов наличными.
+25
-1
+24
Ответ trav
Больные, просто больные
Такова современная Украина, увы
+27
-6
+21
Кем они себя возамнили.Они уже говорят от лица всего футбольного мира.Европейские чиновники тряпки ,вот поэтому так происходит .
+21
-1
+20
Уаф,уаф...
+21
-2
+19
Ответ kost68
Комментарий скрыт
да,государственный переворот случился и стали кричать - москаляку на гиляку,потом решили на практике это воплотить,но что то пошло не так.
+17
-1
+16
Когда не станет Украины, то как раз их клубам не будет места в мировом футболе.
+17
-3
+14
Я вырос на самом принципиальном противостоянии футбола СССР в 80х Спартак - динамо-к, всегда испытывал неприязнь к дк, но и уважение одновременно. Сейчас же это просто омерзительная помойка, вызывающая брезгливость...
+15
-1
+14
ну что, хохлозащитники? вас за людей не считают, а вы так и будете за них топить?
+13
0
+13
Ответ Rio de Janeiro
В ненавистном украинскими патриотами "Совке" у них было лучшее не только в футболе: был Космос, промышленность, ВПК, наука, спорт, культура с миллиоными тиражами разного украинского продукта от Владивостока до Еревана, был Крым и Донбасс мирно сосуществующий со Львовом и Киевом.Но незалежные патриоты за 30 лет как бубонная чума уничтожили всё
Космос, промышленность и все остальное было от РСФСР.. Сами они ни во что не вложились. Республика реципиент..пиявка, одним словом..
+15
-4
+11
украине не будет места в мире
+14
-3
+11
Всем на...ть на мнение киевского Динамо. Только потявкивать умеют как и высшее украинское руководство.
+12
-2
+10
Спорт не должен быть полностью политизированным , как раз таки Олимпиада была символом против войн и сплочением народов , те бараны которые вешают ярлыки на футбольные клубы и сборные по нац признаку являются нацистами. Фифа Уефа две продажные конторы войн по миру куча идет , дисквал только у нас хотя тот же конфликт Палестины и Израиля не менее безчеловечен по отношению к мирным жителям. Осуждать надо любые стороны орущие что кто то не достоин учавствовать в том или ином виде спорта , пару дисквалов за такие выходки все нормализуется
+10
-1
+9
Я, конечно, всё понимаю, но не много ли паны украинцы на себя берут?
+10
-1
+9
Ответ Андрей Балабаев
Идите до конца. Уберите название Динамо. Более советское даже сложно представить. Ну и снесите памятник Лобановскому. Он же сборную СССР тренировал, да не один раз
они сошлются на то, что это международное слово. Динамо Хьюстон знаешь? вот в их честь назвали))
+10
-2
+8
Ответ Андрей Балабаев
Идите до конца. Уберите название Динамо. Более советское даже сложно представить. Ну и снесите памятник Лобановскому. Он же сборную СССР тренировал, да не один раз
Они уже все памятники Ленину снесли, лучше не стало
+8
-1
+7
вот это их триггерит с ничего не значащего матча, что же будет, когда будут официальные матчи)
+7
-1
+6
Звездеть - не мешки с цементом в Мариуполе носить.
ИМХО, Окраине немного пора уже смотреть в сторону нац.чемпионатов Польши и Венгрии. Ибо там уже в принципе немного области Укро-Рейха предварительно попилили. Между собой. Ещё помогают и публично поддерживают, но нет-нет, да и проговариваются, каких бы территорий они хотели.
+6
0
+6
Ответ trav
Больные, просто больные
Ну зато все увидели настоящую сущность и русофию, которой "нет"
+5
0
+5
🤡🤡🤡
+5
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+5
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