Талиска в стиле Роналду отпраздновал 3-й гол «Интеру» Месси. Криштиану смотрел матч с трибуны
Талиска повторил празднование Криштиану Роналду, забив команде Лионеля Месси.
Полузащитник «Аль-Насра» оформил хет-трик на 73-й минуте товарищеского матча против «Интер Майами» (6:0). После гола 30-летний футболист в прыжке развернулся и отвел руки назад. Болельщики закричали «Siu!»
Лионель Месси в этот момент находился на скамейке запасных. Роналду наблюдал за игрой с трибуны.
Майкл Ричард в стиле Роналду отпраздновал гол «Интеру» Месси за «Аль-Хилаль»
Женщины не понимают сексуальных девиаций ТАКИХ фанатов Месси.
Кстати, четвертое поражение Майами с Месси и ко, подряд.
Это не считая поражение в плей-офф МЛС.
Золотой мяч ему за это надо вручить 😁
Месси, Пеле, Марадона официально величайшая тройка в истории.
Без ЧМ к ним в один ряд даже в теории не встать.
А у Интера сейчас нет предсезонки?)
Фанаты роналду на полном серьезе так остро воспринимают этот рекламный матч?)))