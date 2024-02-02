Талиска в стиле Роналду отпраздновал 3-й гол «Интеру» Месси. Криштиану смотрел матч с трибуны

Талиска повторил празднование Криштиану Роналду, забив команде Лионеля Месси.

Полузащитник « » оформил хет-трик на 73-й минуте товарищеского матча против « » (6:0). После гола 30-летний футболист в прыжке развернулся и отвел руки назад. Болельщики закричали «Siu!»

в этот момент находился на скамейке запасных. Роналду наблюдал за игрой с трибуны.

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