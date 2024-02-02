Талиска в стиле Роналду отпраздновал 3-й гол «Интеру» Месси. Криштиану смотрел матч с трибуны

Теги Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Интер Майами Футбол

Талиска повторил празднование Криштиану Роналду, забив команде Лионеля Месси.

Полузащитник «Аль-Насра» оформил хет-трик на 73-й минуте товарищеского матча против «Интер Майами» (6:0). После гола 30-летний футболист в прыжке развернулся и отвел руки назад. Болельщики закричали «Siu!»

Лионель Месси в этот момент находился на скамейке запасных. Роналду наблюдал за игрой с трибуны.

Майкл Ричард в стиле Роналду отпраздновал гол «Интеру» Месси за «Аль-Хилаль»

Материалы по теме

70 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чувствую у мессифанов долго будет гореть после этой игры, они теперь злые)
+63
-12
+51
Криштиану ему за это верблюда подарит
+34
-3
+31
Месси в стиле последних 1/8 ЛЧ сделал 0+0 против Аль-Насра. Его команда пропустила 6 - это примерно как 8:2 с Баварией.
+30
-9
+21
Маями барса по старой памяти проиграла с разницей в 6 мячей. Днк не пропьёшь, как говорится
+24
-8
+16
Ригоберка созвал экстренное совещание в дискорде - на повестке поиск новых шаблонов для спама в комментах с целью задефать Гимли и барби лигу
+15
-2
+13
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Роналду не было в заявке, но у местных обывателей все равно почему то грустное настроение . Наладьте уже личную жизнь )
+14
-2
+12
Как же бомбит у сами знаете кого, но они пытаются шутить, но все равно чувствуется боль даже через комментарии 😂
+14
-3
+11
Ответ Капибарбер
Сегодня был финал ЧМ, жаль что Рональду как всегда в нём не играл... 😥
Это был финал карьеры Месси, ты напутал малость☝️🤣
+13
-6
+7
Ответ Эдуард Романов
Роналду не было в заявке, но у местных обывателей все равно почему то грустное настроение . Наладьте уже личную жизнь )
Всё тщетно...
Женщины не понимают сексуальных девиаций ТАКИХ фанатов Месси.
+7
0
+7
Ответ Domian
Комментарий скрыт
Величайший трофей в клубном спорте - ЛЧ
+11
-5
+6
Ответ 10ztv
и лак для ногтей
да ребят, у вас явно какие-то проблемы в голове, как вообще можно об этом думать 24 на 7?
+4
-1
+3
Ответ Domian
https://youtu.be/t2BTclJFSkc?si=JHsXBn9lZf-4KJqM Кстати, твой кумир о том, что если португалия выиграет ЧМ, то он тут же уйдет из футбола ибо выше ЧМ просто нет ничего. Мне жаль фанатов роналду. 18.12.2022 - вечная боль этой фан базы.
Что уже отрабатывать начали?)
+3
0
+3
Ответ Франческо Тортик
Месси в стиле последних 1/8 ЛЧ сделал 0+0 против Аль-Насра. Его команда пропустила 6 - это примерно как 8:2 с Баварией.
И это в 36 лет!
+2
0
+2
Ответ Domian
Мне жать фанатов роналду) ЛЧ даже на милю не приближается по исторической значимости к ЧМ. Это факт.
Почему Скалони выиграл ЧМ, а тренером года стал Гвардиола? А когда Снейдер феерил на ЧМ-2010, попутно взяв требл с Интером, ЗМ отдали Мессе за статистику
+2
-1
+1
Тренер Интер Майами - лучший😂 Выпустил месsи на поле, чтобы он вспомнил те самые чувства с разницей в 6 мячей😂😂😂
+5
-4
+1
Уахахахахах. Хорош 🔥🔥🔥🤣🤣🤣🤣.
+6
-5
+1
Тотальное унижение гнома и МЛС
0
0
0
Разница на лицо между чемпионатом пустыни или как там ещё фанатики Месси называют Верблюжья лига и лиги пешеходов т.е бургеров🤣🤣🤣
0
0
0
Интер майами даже с месии не выиграли бы поверьте
0
0
0
хаха вальдано скволь слезы уже пишет текст, совсем другой почерк)))) И так с каждым мессигномиком)) Класс!
+2
-2
0
✌🏻✌🏻

Кстати, четвертое поражение Майами с Месси и ко, подряд.
Это не считая поражение в плей-офф МЛС.

Золотой мяч ему за это надо вручить 😁
0
0
0
Что суарес, бускутс, альба и мопси - бесполезные старые бруски. Майами будет в пользу избавиться от этих дорогих балластов, если их волнует результаты
+4
-4
0
Ответ morphvirg
У Климова и GOATA припекает) Так что, не все так однозначно.
Да все однозначно.
Месси, Пеле, Марадона официально величайшая тройка в истории.
Без ЧМ к ним в один ряд даже в теории не встать.
+1
-1
0
Ответ Domian
Мне жать фанатов роналду) ЛЧ даже на милю не приближается по исторической значимости к ЧМ. Это факт.
Ты всё никак успокоиться не можешь после унижения розовых? Ложись спать , утро вечера мудренее
+1
-1
0
Ответ Leon Petov
Почему Скалони выиграл ЧМ, а тренером года стал Гвардиола? А когда Снейдер феерил на ЧМ-2010, попутно взяв требл с Интером, ЗМ отдали Мессе за статистику
Это другое 😁
0
0
0
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
6-0 каблук
0
0
0
Ответ Эрнандес Эрнандес
✌🏻✌🏻 Кстати, четвертое поражение Майами с Месси и ко, подряд. Это не считая поражение в плей-офф МЛС. Золотой мяч ему за это надо вручить 😁
Когда кринж получил 5:0 от Сельты и 4:1 от Бенфики ты же мне писала что это предсезонка и аль наср еще не набрал форму)
А у Интера сейчас нет предсезонки?)
+2
-2
0
Ответ Сергей Григорьев
Разница на лицо между чемпионатом пустыни или как там ещё фанатики Месси называют Верблюжья лига и лиги пешеходов т.е бургеров🤣🤣🤣
Вопрос без стебя, просто интересно)
Фанаты роналду на полном серьезе так остро воспринимают этот рекламный матч?)))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий