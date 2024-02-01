Сейм Латвии запретил сборным страны играть против команд России и Беларуси, даже если они выступают в нейтральном статусе
Сейм Латвии запретил сборным страны играть против команд России и Беларуси.
Как сообщается на сайте Сейма, соответствующие поправки внесены в закон о спорте. Запрет будет действовать даже в тех случаях, когда российские и белорусские команды выступают в нейтральном статусе.
Согласно закону, Латвия также не сможет организовывать соревнования по игровым видам спорта с участием сборных из этих двух стран. Это касается как взрослых, так и юниорских турниров.
Отмечается, что поправки не регулируют участие латвийских спортсменов в Олимпийских играх. Решение об этом принимает Латвийский олимпийский комитет.
Странное совпадение, но "не любят" обычно там, куда Нуланды, Джонсоны, Блинкены и Урсулы в командировки летают. Кстати, в соседнюю страну Нуланд на днях заезжала, кажется, сообщила кого новым главкомом назначить.