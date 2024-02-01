Сейм Латвии запретил сборным страны играть против команд России и Беларуси, даже если они выступают в нейтральном статусе

Теги Олимпийская сборная России Политика НОК Латвии Волейбол

Сейм Латвии запретил сборным страны играть против команд России и Беларуси.

Как сообщается на сайте Сейма, соответствующие поправки внесены в закон о спорте. Запрет будет действовать даже в тех случаях, когда российские и белорусские команды выступают в нейтральном статусе.

Согласно закону, Латвия также не сможет организовывать соревнования по игровым видам спорта с участием сборных из этих двух стран. Это касается как взрослых, так и юниорских турниров.

Отмечается, что поправки не регулируют участие латвийских спортсменов в Олимпийских играх. Решение об этом принимает Латвийский олимпийский комитет.

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155 комментариев
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Это сепарация не по признаку государства, а по нации. Что по сути и есть нацизм
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-32
+268
По хорошему международные федерации должны моментально дисквалифицировать сборные латвии за вмешательство государства и оказание давления на федерации. Но это все в прошлом. Сейчас есть только одно правило - мочи Россию как можешь и тебе дадут пряник! Гибридная война во всей красе!
+279
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+261
Ни разу не вмешательство государства в спортивную структуру. Никакого олимпийского бана не будет. ЭТАДРУГОЕ!!!
+147
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+142
Это же прямое вмешательство государства в спорт - за такое нужно отстранить и лишить флага)
+80
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И как теперь жить будем?
+68
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Шпроты видимо съели не совсем свежие.
+63
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+58
Ответ Серега Ракообразное
Комментарий скрыт
Кстати, из Латвии неделю назад выдворили деда 82 лет, который там 57 лет жил. Это что?
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Очень демократично
+60
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+53
А как это можно.Ведь власти не в праве вмешиваться в дела спортивных организаций.Федерация решает с кем играть.
+49
-2
+47
Ответ Otto Kretschmer
Шпроты видимо съели не совсем свежие.
Ес-но, все заводы давно закрыты, остались только старые просроченные консервы.
+40
-1
+39
Чтобы не позориться,что ли?)) Латвия и спорт,это как Украина и независимое государство - несовместимые вещи))
+35
-2
+33
Латвия, конечно, смешна в своей боязни России. Сейчас-то ладно, а потом, когда Россию допустят? Этот ж закон быстро отменять придется.
+35
-2
+33
Ой, такая спортивная держава играть отказалась.. Просто потеря потерь.. 😢
+31
-1
+30
Ответ Александр Гончаров
Ес-но, все заводы давно закрыты, остались только старые просроченные консервы.
Там уже от рижского порта почти ничего не осталось, Россия своим пользуется в Усть-Луге, вот такие решения и идут , видимо от недоедания.
+28
-1
+27
Э, а забор построить до небес, чтобы не дышать одним воздухом с россиянами...
+27
-1
+26
Правильно наверное назвать "Закон о дискриминации в спорте"
+22
-1
+21
Ответ Ювентиниус
Комментарий скрыт
Как-то пофиг любят или не любят.

Странное совпадение, но "не любят" обычно там, куда Нуланды, Джонсоны, Блинкены и Урсулы в командировки летают. Кстати, в соседнюю страну Нуланд на днях заезжала, кажется, сообщила кого новым главкомом назначить.
+21
-1
+20
Как выдавать визы и гражданство родственникам лиц, принимающих решения в РФ, то это пожалуйста. А как дело касается людей, которые никак не могут повлиять на политику, то тут мы проявим всю твердость и принципиальность.
+19
0
+19
Ответ Донован хозяин НБА
Комментарий удален модератором
Кто такие РФцы?
+21
-2
+19
Вот это проблему решили в сейме! Молодцы. Других проблем нет у них ))
+21
-2
+19
а чё латвийцы выступают где-то???
+19
-1
+18
Если бы лет 10 назад Россияне заявили, что не будут соревноваться с латышами, Россию бы сразу забанили во всех видах спорта и обвинили в нацизме.
+16
0
+16
Ответ ретроградный меркурий
Это сепарация не по признаку государства, а по нации. Что по сути и есть нацизм
вы думаете, что татар и дегестанцев пустят?
+19
-3
+16
Ответ Pigmalion
Латвия, конечно, смешна в своей боязни России. Сейчас-то ладно, а потом, когда Россию допустят? Этот ж закон быстро отменять придется.
Шпроты уже давно используются США для бросания говном, а потом наблюдением за тем, что прилипнет. Вот и сейчас, это явный пробный выстрел, чтобы посмотреть, скажет ли что-то МОК про нарушение олимпийского принципа или нет. МОК скорее всего утрется, так что подобные законы скоро примут и еще несколько стран, для закрепления, так сказать.
+20
-6
+14
Вечно обиженные и угнетенные.
+14
0
+14
Население Латвии: 1990 - 2,668 млн.чел., 2022 - 1,873 млн.чел. За 32 года минус 800 тысяч, или 30% страны. Там через пару десятков лет среди миллиона с небольшим и спортсменов-то уже не останется ))) И без этого закона уже некому будет такой запрет соблюдать ) Зря собирались, принимали ) Ну разве что перед заокеанскими хозяевами выслужиться )
+14
-2
+12
Ответ Ювентиниус
Комментарий скрыт
Зато очень любят Израиль,который со всеми соседями живёт дружно и мирно:)))
+13
-1
+12
Ну вот здесь уже нацизм в чистом виде. И не надо оправдываться "общечеловеческими ценностями" и изоляцией, поскольку имеют место быть явные признаки сегрегации по национальному критерию. Даже в отношении "соответствующих" по всем людоедским принципам МОК нейтральных спортсменов. И самое главное - это на законодательном уровне, то есть латвийским спортсменам еще и ответственность может грозить...🤬
+13
-1
+12
Ответ Александр Скворцов
Комментарий скрыт
Вы по примеру одного государства - нацистской Германии - делаете выводы о том, как должен выглядеть нацизм. А вообще-то все гораздо проще - достаточно людей одной нации или группы наций считать неполноценными, относиться не так, как к другим людям и ущемлять в правах. А все остальное, что вы написали - это уже производные
+12
-1
+11
У латвии есть сборные или спортсмены?по моему у них только шпроты и то, раньше были
+12
-1
+11
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