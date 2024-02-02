Рюдигер травмировался в матче с «Хетафе» и был заменен в перерыве. У «Реала» здоров только один центральный защитник – Начо
Антонио Рюдигер получил травму во время матча с «Хетафе».
У защитника «Реала» возникли проблемы с коленом после столкновения с Мэйсоном Гринвудом в концовке первого тайма. Немец доиграл до свистка на перерыв и хромая ушел в раздевалку. Его сопровождали представители медицинского штаба команды.
В перерыве Рюдигер был заменен – вместо него на поле вышел Эдуардо Камавинга. На позицию центрального защитника опустился Орельен Тчуамени.
Начо Фернандес остался единственным профильным игроком, которого «Реал» может задействовать в центре обороны. Помимо Рюдигера, от травм восстанавливаются Давид Алаба и Эдер Милитао.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Реал» (0:2, второй тайм).