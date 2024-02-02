Рюдигер травмировался в матче с «Хетафе» и был заменен в перерыве. У «Реала» здоров только один центральный защитник – Начо

Антонио Рюдигер получил травму во время матча с «Хетафе».

У защитника « » возникли проблемы с коленом после столкновения с в концовке первого тайма. Немец доиграл до свистка на перерыв и хромая ушел в раздевалку. Его сопровождали представители медицинского штаба команды.

В перерыве был заменен – вместо него на поле вышел . На позицию центрального защитника опустился .

Начо Фернандес остался единственным профильным игроком, которого «Реал» может задействовать в центре обороны. Помимо Рюдигера, от травм восстанавливаются Давид Алаба и Эдер Милитао.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Реал» (0:2, второй тайм).