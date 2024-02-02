Рюдигер травмировался в матче с «Хетафе» и был заменен в перерыве. У «Реала» здоров только один центральный защитник – Начо

Теги Реал Мадрид Хетафе Ла Лига травмы Начо Фернандес Антонио Рюдигер Орельен Тчуамени Мэйсон Гринвуд Эдуардо Камавинга Футбол

Антонио Рюдигер получил травму во время матча с «Хетафе».

У защитника «Реала» возникли проблемы с коленом после столкновения с Мэйсоном Гринвудом в концовке первого тайма. Немец доиграл до свистка на перерыв и хромая ушел в раздевалку. Его сопровождали представители медицинского штаба команды.

В перерыве Рюдигер был заменен – вместо него на поле вышел Эдуардо Камавинга. На позицию центрального защитника опустился Орельен Тчуамени.

Начо Фернандес остался единственным профильным игроком, которого «Реал» может задействовать в центре обороны. Помимо Рюдигера, от травм восстанавливаются Давид Алаба и Эдер Милитао.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Реал» (0:2, второй тайм). 

36 комментариев
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Просто какая-то катастрофа с центральными защитниками в этом сезоне. Здоровья Антонио и скорейшего возвращения на поле!
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Это уже реально Чуаменинга
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Опять Гринвуд человека ушатал
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Хорошее трансферное окно, что тут сказать
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Ответ Ainidin Ken
ещё и трансферное окно закрылось...
есть ещё полтора часа
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Ответ Ainidin Ken
ещё и трансферное окно закрылось...
Да будь оно хоть настежь открыто , Реал бы никого не взял на замену , ну а травма Рюдигера- это был лишь вопрос времени , мне больше интересно будет ли промежуток в котором у Реала не останется ни одного профильного ЦЗ
+10
-3
+7
Ответ Адам Альмурзаев
А причем тут оно? У Реала Алаба/Рюдигер/Милитао и Начо претендуют на 2 позиции. А то что аномальное количество травм ни на что не влияет. Какого нормального ЦЗ можно будет купить зная что при восстановление игроков он будет глубоко сидеть в запасе, и возможно даже в заявке не всегда будет попадать?
Варана в платную аренду до конца сезона
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Вроде только сильный ушиб, нет там тяжёлой травмы. Но всё равно под вопросом его участие с АТМ и наверное даже Жироной, а это проблема.
+5
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Ответ NickN
Хорошее трансферное окно, что тут сказать
А причем тут оно? У Реала Алаба/Рюдигер/Милитао и Начо претендуют на 2 позиции. А то что аномальное количество травм ни на что не влияет. Какого нормального ЦЗ можно будет купить зная что при восстановление игроков он будет глубоко сидеть в запасе, и возможно даже в заявке не всегда будет попадать?
+7
-3
+4
Ответ Val Smith
С Чуамени защита теряется. Может схему сменить или Менди в центр попробовать.
Какая схема есть с 1 центральным защитником?
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Будем надеяться, что травма не серьезная
+4
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ещё и трансферное окно закрылось...
+3
-1
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Ответ Адам Альмурзаев
А причем тут оно? У Реала Алаба/Рюдигер/Милитао и Начо претендуют на 2 позиции. А то что аномальное количество травм ни на что не влияет. Какого нормального ЦЗ можно будет купить зная что при восстановление игроков он будет глубоко сидеть в запасе, и возможно даже в заявке не всегда будет попадать?
Для таких ситуаций аренды придумали
+2
0
+2
Такими темпами Карло Анчелотти вспомнит карьеру футболиста и станет играющим тренером
+3
-1
+2
травма не серьезная , он сыграет против Атлетико!
+1
0
+1
Ответ Адам Альмурзаев
А причем тут оно? У Реала Алаба/Рюдигер/Милитао и Начо претендуют на 2 позиции. А то что аномальное количество травм ни на что не влияет. Какого нормального ЦЗ можно будет купить зная что при восстановление игроков он будет глубоко сидеть в запасе, и возможно даже в заявке не всегда будет попадать?
Подскажи пожалуйста, а нельзя взять средненького ЦЗ для подмены основных защитников в тех матчах, когда результат уже сделан? Вот сегодня при счёте 2-0 условный Вальехо не смог бы заменить Тчуа для подстраховки минуте так на 70-80? Француз бы не получил ЖК и спокойно вышел против Атлетико. Или что, расходы в 5-10 и даже в 15 лямов не реализуемы для Реала? Т.е лучше просрать трофеи, за которые вы гарантировано получите много бабок, но не рискнуть вложить небольшую сумму в цз?
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Ответ Alex Serpen
Какая схема есть с 1 центральным защитником?
схема с 3емя ЦЗ, карва и менди смещаются ближе к центру
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Интересно что у него, держим кулачки
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ну это уже смешно просто
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Пару пощечин и придет в порядок ) Здоровья , Рюди! 🇸🇱
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Ответ Hans Castorp
Да будь оно хоть настежь открыто , Реал бы никого не взял на замену , ну а травма Рюдигера- это был лишь вопрос времени , мне больше интересно будет ли промежуток в котором у Реала не останется ни одного профильного ЦЗ
Когда в Начо снова вселится демон и он кого-нибудь сшибет 👌🏽
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Ответ Jan Paskel
есть ещё полтора часа
Вот и пришла чёрная пятница
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Винисиус ведь «пришлый» игрок. А вопрос про молодёжь был в сторону академии, очевидно, учитывая, что ТО закрылось. А с ней у мадридцев как-то давно не заладилось🤷‍♂️
Ну суть в том чтоб подтянуть из кантеры, а остальное уже симантические споры. Сейчас когда центральные защитники поломался и Начо с Тчуамени плохо смотрятся надо пробовать.
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С Чуамени защита теряется. Может схему сменить или Менди в центр попробовать.
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Ответ NickN
Для таких ситуаций аренды придумали
Хорошего игрока в аренду не отдадут, а плохого нет смысла брать
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Ответ Богдан Трач
Хорошего игрока в аренду не отдадут, а плохого нет смысла брать
Ну да. Лучше вот так - вообще без цз
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Пора молодежь подтаскивать.
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Ответ Alex Serpen
Какая схема есть с 1 центральным защитником?
Спартак вроде по такой играл, видел на меме "помогите".
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Ответ Muzaffer Batyrkhodzhaev
травма не серьезная , он сыграет против Атлетико!
Оооо, таджикская аналитика подъехала. Иди снег убирай, уже много снега навалило
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