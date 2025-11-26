Умяров про нового тренера «Спартака»: «Немного изменили игру в обороне, стали сдержаннее. Раньше могли бегать чуть ли не по всему полю»

Наиль Умяров объяснил, что появилось в «Спартаке» после прихода Вадима Романова.

– Манера игры изменилась, подход другой, потому что это разные тренеры, разные видения. Понятно, что схему не стали менять, и, я думаю, не поменяем. Наверное, немного изменились в обороне, раньше мы играли по всему полю, практически в каждой игре 1-в-1.

– Как-то сдержаннее стали?

– Думаю, да, и в центре это сильно бросается [в глаза], потому что раньше могли бегать чуть ли не по всему полю. Наверное, это главное отличие, – заявил полузащитник «Спартака» в интервью Дмитрию Шнякину для шоу «О, Родной футбол» на ВидеоСпортсе’‘ .