15 из 20 российских клубов КХЛ проголосовали за увеличение лимита на легионеров до пяти игроков

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Большинство клубов КХЛ проголосовало за увеличение лимита на легионеров.

С сезона-2023/24 российские команды Фонбет Чемпионата КХЛ могут вносить в заявку на матчи не более трех иностранцев.

«После совещания руководителей клубов голосование по вопросу количества легионеров прошло в запланированные сроки.

По итогам 15 из 20 российских клубов КХЛ проголосовали за увеличение лимита на легионеров с трех до пяти.

Дополнительно отметим, что лига считала и продолжает считать квоту в пять легионеров оптимальной для российских клубов КХЛ», – сообщили пресс-службе КХЛ.

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36 комментариев
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Интересно, что за 5 команд ,которых устраивает нынешний лимит? (Понятно, что один из них СКА с коренным русским Лайпсиком,а остальные кто)
+22
-8
+14
за Уралом лимит должен ещё выше быть, человек 10 я думаю😬
+15
-6
+9
Ответ Великий Кукурузо
за Уралом лимит должен ещё выше быть, человек 10 я думаю😬
А за океаном до 30 можно...
+8
-1
+7
В любом случае пока не изменится ситуация в мире нормальных легионеров из Европы не будет, так и будут всякие Ди ехать
+8
-3
+5
А когда лимит на смену гражданства введут?
+5
-1
+4
Ответ Иван Буренков
Интересно, что за 5 команд ,которых устраивает нынешний лимит? (Понятно, что один из них СКА с коренным русским Лайпсиком,а остальные кто)
Про коренных русских Менелла и Ли невогодно писать,плюсиков не поставят.
Лайпсик не основа СКА,как эти двое.
+6
-2
+4
Ответ skbor52@icloud.com
Тот же Ди повышает конкуренцию. Молодые не искусственно заходят в команду, а им нужно выиграть конкуренцию
Ну я не знаю, он выглядел хуже всех в команде, даже Силантьев сильнее оказался, таких трусовозов не надо, но для слабых клубов 5 легов это спасение, что неплохо
+3
0
+3
Ответ vzi
Авангард, Сочи, Витязь и Сибирь.
"Авангард" - вряд ли. Мы всегда топили за расширение лимита
+4
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+3
Ответ skbor52@icloud.com
И кто мешает привозить хороших легионеров. Пусть скауты лучше работают
Весь скаутинг в КХЛ – посмотреть элитпроспект, из лучших игроков АХЛ приехал только Андреофф и то он не сильно блещет, опять же для богатых клубов остаётся брать котов в мешке или переманить тех, кто в КХЛ уже играет. Финны и чехи очень большой рынок игроков, а его сейчас нет
+3
-1
+2
Ответ Nanip
В любом случае пока не изменится ситуация в мире нормальных легионеров из Европы не будет, так и будут всякие Ди ехать
Тот же Ди повышает конкуренцию. Молодые не искусственно заходят в команду, а им нужно выиграть конкуренцию
+2
0
+2
Ответ vzi
Авангард, Сочи, Витязь и Сибирь.
🤡, Авангард то здесь при чём?! Есть факты? Или так, лишь бы воздух испортить?
+6
-4
+2
Ответ Vitaly A.
А руководство при этом твердит о необходимости сохранять сильных доморщенных игроков в стране... как все это сочетается?
Как лимит влияет на сохранение сильных доморощенных игроков?
+1
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+1
Ответ Великий Кукурузо
за Уралом лимит должен ещё выше быть, человек 10 я думаю😬
Конечно!!! А то кто-то всех скупает, и в лиге не кому играть!!! Полностью согласен!!
+2
-1
+1
Ответ Иван Буренков
Интересно, что за 5 команд ,которых устраивает нынешний лимит? (Понятно, что один из них СКА с коренным русским Лайпсиком,а остальные кто)
а в чем выгода условного Торпедо ?
в том что цска завезет легов и разрыв в уровне команд увеличится? сейчас рынка легов нет такого, как 5 лет назад.
торпедо не найдёт легов, которые повысят его уровень, так как денег нет
+2
-1
+1
А что так мало?Надо как минимум 10 легионеров.Потом говорить ,что молодёжь уезжает.Хорошие легионеры не поедут,а средние зачем своих таких много.
+2
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+1
Надеюсь лимит увеличат
По крайней мере до 4
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Против ЦСКА, СКА и их бастарды: Сочи, куньлунь, Витязь. Как пить дать!
+1
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Кто же эти 5 команд, думающих иначе?
+2
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Ответ Иван Буренков
Интересно, что за 5 команд ,которых устраивает нынешний лимит? (Понятно, что один из них СКА с коренным русским Лайпсиком,а остальные кто)
Мне тоже интересно🤔
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Спасибо за прошлогоднюю новость, люблю такое.
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Ответ Максим Столбов
Локомотив, Барыс, Динамо Минск(этим двоим не всё равно), возможно Ак Барс и Куньлунь конечно же.
Ак барс за 5 были
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Ответ Angryslon
Барыс, Динамо Минск и Куньлунь скорее всего. На них лимит не распространяется. Ну и может кто-то из аутсайдеров.
Написано же российских. Барыс , Минск и Куньлунь вообще не голосовали, лимит на них и так не распространяется
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Ответ Максим Столбов
Локомотив, Барыс, Динамо Минск(этим двоим не всё равно), возможно Ак Барс и Куньлунь конечно же.
Барыс , Минск и Куньлунь российские клубы что ли? На них лимит и так не действует
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Ответ Максим Столбов
Локомотив, Барыс, Динамо Минск(этим двоим не всё равно), возможно Ак Барс и Куньлунь конечно же.
на счёт Минска и Барыса предположение имеет смысл
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Ответ Nanip
Ну я не знаю, он выглядел хуже всех в команде, даже Силантьев сильнее оказался, таких трусовозов не надо, но для слабых клубов 5 легов это спасение, что неплохо
И кто мешает привозить хороших легионеров. Пусть скауты лучше работают
0
0
0
А руководство при этом твердит о необходимости сохранять сильных доморщенных игроков в стране... как все это сочетается?
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Там Третьяк с Минспорта грудью встанут против, и не только грудью, пожалуй...)))
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