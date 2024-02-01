15 из 20 российских клубов КХЛ проголосовали за увеличение лимита на легионеров до пяти игроков
Большинство клубов КХЛ проголосовало за увеличение лимита на легионеров.
С сезона-2023/24 российские команды Фонбет Чемпионата КХЛ могут вносить в заявку на матчи не более трех иностранцев.
«После совещания руководителей клубов голосование по вопросу количества легионеров прошло в запланированные сроки.
По итогам 15 из 20 российских клубов КХЛ проголосовали за увеличение лимита на легионеров с трех до пяти.
Дополнительно отметим, что лига считала и продолжает считать квоту в пять легионеров оптимальной для российских клубов КХЛ», – сообщили пресс-службе КХЛ.
Лайпсик не основа СКА,как эти двое.
в том что цска завезет легов и разрыв в уровне команд увеличится? сейчас рынка легов нет такого, как 5 лет назад.
торпедо не найдёт легов, которые повысят его уровень, так как денег нет
По крайней мере до 4