15 из 20 российских клубов КХЛ проголосовали за увеличение лимита на легионеров до пяти игроков

Большинство клубов КХЛ проголосовало за увеличение лимита на легионеров.

С сезона-2023/24 российские команды Фонбет Чемпионата КХЛ могут вносить в заявку на матчи не более трех иностранцев.

«После совещания руководителей клубов голосование по вопросу количества легионеров прошло в запланированные сроки.

По итогам 15 из 20 российских клубов КХЛ проголосовали за увеличение лимита на легионеров с трех до пяти.

Дополнительно отметим, что лига считала и продолжает считать квоту в пять легионеров оптимальной для российских клубов КХЛ», – сообщили пресс-службе КХЛ.