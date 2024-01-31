Бронза России в команднике ОИ-2022 и остальные последствия дела Валиевой, Ротенберг и Губерниев – доверенные лица Путина, подробности кутежа Рэшфорда и другие новости

1. После дисквалификации Камилы Валиевой за допинг Международный союз конькобежцев присудил сборной России третье место в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022 (золото у сборной США, Канада недовольна итогами), Анна Щербакова стала чемпионкой Европы 2022 года, а результат Валиевой в личном турнире на Олимпиаде-2022 был аннулирован.

ОКР обжалует решение о лишении России золота командного турнира, ФФКР выразила несогласие с наказанием Валиевой. Выплаты российским фигуристам за выступление на Олимпиаде не будут пересматривать.

Еще стало известно, что юристы Валиевой (без большого опыта в спортивном праве) строили линию защиты на версии попадания триметазидина в организм через пирожное, приготовленное ее дедушкой.

2. Ротенберг, Губерниев, Великая, Алекно, Позднякова, Брусникина, Олюнин вошли в список доверенных лиц Путина на выборах президента России.

3. В 22-м туре АПЛ «Арсенал» победил «Ноттингем Форест», «Астон Вилла» уступила «Ньюкаслу». Все результаты – здесь.

4. НХЛ. «Коламбус» обыграл «Сент-Луис» (1:0), единственную шайбу в матче забросил Воронков (12-я в сезоне, делит 3-е место по голам среди новичков в сезоне), Мерзликин сделал 1-й шатаут за 2 года. «Сан-Хосе» победил «Сиэтл» (2:0).

5. НБА. 37 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Филадельфию» (Эмбиид получил травму), «Бостон» победил «Индиану», «Атланта» справилась с «Лейкерс» и другие результаты.

6. КХЛ. «Нефтехимик» победил «Ладу» в овертайме, «Сибирь» уступила «Ак Барсу».

7. В 1/8 финала Кубка Африки ЮАР выбила Марокко, Сборная Мали обыграла Буркина-Фасо. Определились все четвертьфинальные пары.

В 1/8 финала Кубка Азии гол Файзуллаева принес Узбекистану победу над Таиландом, Южная Корея по пенальти (которые Роберто Манчини не стал досматривать) прошла Саудовскую Аравию.

8. Несколько инсайдов о бразильских игроках «Зенита». Семак якобы недоволен Артуром, «Зенит» подписал бразильца без одобрения главного тренера, утверждает Иван Карпов. Также Семак «в ужасе» от состояния Ду Кейроса. А Вендел якобы 5 раз опаздывал на тренировки «Зенита» на 1-м сборе, но его агент это опроверг.

9. Жоау Феликс растянул связки голеностопа во время тренировки. Полузащитник «Барселоны» выбыл на 4 недели.

10. Маккиннон – 1-й в рейтинге лучших игроков НХЛ по итогам половины сезона по версии TSN, Макдэвид – 2-й, Кучеров – 3-й, Панарин – 13-й.

11. Маркус Рэшфорд пил текилу и коктейли во время вечеринки в среду, рассказала The Sun приглашенная им официантка: «Он был настолько пьян, что мне пришлось дотащить его до кровати».

12. Счета «Салавата Юлаева» арестовали из-за долгов. В клубе сообщили, что это временная мера из-за задолженности по налогам.

13. 9,63 млрд долларов потратили клубы на международные трансферы в 2023-м – это рекорд. Больше всех заплатили английские клубы, заработали – немецкие. Клубы из России потратили 113,8 млн долларов, заработали 154,7 млн.

14. Экс-капитана «Сельты» Мальо обвиняют в сексуальном насилии. Возможно, он потрогал грудь девушки перед матчем с «Эспаньолом» в 2019-м, засунув ей руки под костюм попугая.

15. Мошенники в Таиланде выдают себя за Хаби Алонсо в соцсетях и просят перевести деньги на билет в Англию для работы с «Ливерпулем». Полиция призвала остерегаться их.

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