Семак «в ужасе» от состояния Ду Кейроса. «Зенит» запросил за аренду хавбека 500 тысяч евро – «Гремио» это не устроило (Иван Карпов)
В «Зените» недовольны Ду Кейросом.
По информации инсайдера Ивана Карпова, главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак «в ужасе» от состояния и уровня бразильского полузащитника.
Отмечается, что этой зимой Ду Кейроса хотел арендовать «Гремио», но бразильский клуб не устроили финансовые запросы «Зенита» – 500 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что на Ду Кейроса претендуют еще три команды, в том числе из чемпионата Бразилии.
Бразилец провел 16 матчей за «Зенит», забил 1 гол и получил 2 желтые карточки. Его подробная статистика – здесь.
Семак недоволен Артуром. «Зенит» подписал бразильца без одобрения главного тренера (Иван Карпов)
Я уже привык что комменты хоть немного задевающие "честь и достоинство" так называемой "народной" команды зачастую удаляются без достаточных на то оснований, а откровенные оскорбления в адрес Зенита от спартаковских болельщиков остаются висеть на ветках.
Вот и этот мой постик уже получил предупреждение о несоответствии правилам сайта. Удалят скорее всего.
https://youtu.be/N4vTXYpqNyU?feature=shared