Семак «в ужасе» от состояния Ду Кейроса. «Зенит» запросил за аренду хавбека 500 тысяч евро – «Гремио» это не устроило (Иван Карпов)

Теги Зенит Сергей Семак Гремио высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Ду Кейрос Футбол

В «Зените» недовольны Ду Кейросом.

По информации инсайдера Ивана Карпова, главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак «в ужасе» от состояния и уровня бразильского полузащитника.

Отмечается, что этой зимой Ду Кейроса хотел арендовать «Гремио», но бразильский клуб не устроили финансовые запросы «Зенита» – 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что на Ду Кейроса претендуют еще три команды, в том числе из чемпионата Бразилии.

Бразилец провел 16 матчей за «Зенит», забил 1 гол и получил 2 желтые карточки. Его подробная статистика – здесь.

Семак недоволен Артуром. «Зенит» подписал бразильца без одобрения главного тренера (Иван Карпов)

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56 комментариев
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Следующий пост какой будет? Что Семака упал в обморок, увидев пивной живот Вендела, который он положил на стол во время клубного завтрака?
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+80
Семак недоволен Карпом,хоть это и рыба
+68
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+63
Мне кажется, что он уже откровенно глумится на СМИ, которые любой его пост перепечатывают.
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Вот у Карпа горит😁😁😁
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+19
я думаю в Зените по приколу эти факты выдумывает кто-то и сливает Карпу время от времени, а сами потом угарают сидят)
+21
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+19
Чета у Карпова жесткий приступ диареи)
+14
0
+14
А можно эту болтливую рыбу как-то забанить в теге команды? Я понимаю, что спортсу пофиг что тащить, но нормальные люди таким брезгуют.
+14
-5
+9
Видимо Карпов та беззубая старуха из песни Высоцкого, иначе объяснить его нерест слухов непонятно.
+9
-2
+7
Ответ Step_up
Следующий пост какой будет? Что Семака упал в обморок, увидев пивной живот Вендела, который он положил на стол во время клубного завтрака?
Упал в обморок от недоедания
+9
-3
+6
- алло,Иван Карпов? Привет! Это Семак,я в " ужасе" от Ду Кейроса!- наверное как-то так и было.
+8
-2
+6
Так в ужасе или не в ужасе, просто заголовок и текст говорят противоположные вещи
+5
0
+5
Я в ужасе от того, во что превращают Спортс вот эти анны сунцовы и прочие новиковы.
+11
-6
+5
Карпов это импортозамещенный Романо?
+4
0
+4
Ответ Вадим Григорьев
Заходишь на ветку зенита, читаешь и понимаешь,ну не могут взрослые , нормальные люди так общаться. Вы или дети или секта...
Толи дело вы и твои товарищи. Только новость про чемпиона вышла и вы тут как тут.
+4
0
+4
Скорее всего это чатДЖиПиТи генерирует такие "инсайды" в таком количестве.
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+3
Ответ Назар Игорь
А что ты ожидал от откровенно проспартаковского сайта? Я уже привык что комменты хоть немного задевающие "честь и достоинство" так называемой "народной" команды зачастую удаляются без достаточных на то оснований, а откровенные оскорбления в адрес Зенита от спартаковских болельщиков остаются висеть на ветках. Вот и этот мой постик уже получил предупреждение о несоответствии правилам сайта. Удалят скорее всего.
Просто скопируешь их пост,только поменяешь название города и команды, сразу кому то оскорбительно(а нам нет?) и исчезает бес следа.
+3
0
+3
Ответ schwein
Мне кажется, что он уже откровенно глумится на СМИ, которые любой его пост перепечатывают.
А что ты ожидал от откровенно проспартаковского сайта?
Я уже привык что комменты хоть немного задевающие "честь и достоинство" так называемой "народной" команды зачастую удаляются без достаточных на то оснований, а откровенные оскорбления в адрес Зенита от спартаковских болельщиков остаются висеть на ветках.
Вот и этот мой постик уже получил предупреждение о несоответствии правилам сайта. Удалят скорее всего.
+19
-16
+3
Ответ Глыба
Комментарий скрыт
Коммент человека,который хотел чтобы было так не скрывает это,покрывая откровенную чухню.Пхахахаха😂🤣
+8
-5
+3
О, тёпленькая пошла!
+4
-2
+2
опять Карпов))) этому столику больше не наливать!)
+2
0
+2
Карпову ещё кто-то верит?
+4
-3
+1
Ответ Вадим Григорьев
Заходишь на ветку зенита, читаешь и понимаешь,ну не могут взрослые , нормальные люди так общаться. Вы или дети или секта...
Залей ещё пару рюмах, может пройдёт
+2
-1
+1
Откуда этот "потерпевший" Карпов взялся?
+2
-1
+1
Ответ fil_spb
А можно эту болтливую рыбу как-то забанить в теге команды? Я понимаю, что спортсу пофиг что тащить, но нормальные люди таким брезгуют.
👍да чёт прорвало дядю. Гофман, блин
+1
0
+1
Ответ Сергей Солдатов
опять Карпов))) этому столику больше не наливать!)
У Булгакова есть более точная фраза для данного случая:

https://youtu.be/N4vTXYpqNyU?feature=shared
0
0
0
Ответ fil_spb
А можно эту болтливую рыбу как-то забанить в теге команды? Я понимаю, что спортсу пофиг что тащить, но нормальные люди таким брезгуют.
О такой фишке все мечтают ещё со времён Мутко и Прядкина.
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Ответ Арсений1990
Так он же травоядный, он любой рыбой не доволен
Рыбу то можно. Мясо нельзя, свинину там....
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Ответ Глыба
не факт, что он рыбу совсем не ест, все-таки рыба это не мясо
А женщина не человек?
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Ответ Арсений1990
Так он же травоядный, он любой рыбой не доволен
не факт, что он рыбу совсем не ест, все-таки рыба это не мясо
+2
-2
0
Ответ Nick Crosier
Семак недоволен Карпом,хоть это и рыба
Так он же травоядный, он любой рыбой не доволен
+6
-6
0
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