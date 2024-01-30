Семак «в ужасе» от состояния Ду Кейроса. «Зенит» запросил за аренду хавбека 500 тысяч евро – «Гремио» это не устроило (Иван Карпов)

В «Зените» недовольны Ду Кейросом.

По информации инсайдера Ивана Карпова, главный тренер сине-бело-голубых «в ужасе» от состояния и уровня бразильского полузащитника.

Отмечается, что этой зимой Ду Кейроса хотел арендовать « », но бразильский клуб не устроили финансовые запросы « » – 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что на претендуют еще три команды, в том числе из чемпионата Бразилии.

Бразилец провел 16 матчей за «Зенит», забил 1 гол и получил 2 желтые карточки. Его подробная статистика – здесь.

Семак недоволен Артуром. «Зенит» подписал бразильца без одобрения главного тренера (Иван Карпов)