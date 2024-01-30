Маккиннон – 1-й в рейтинге лучших игроков НХЛ по итогам половины сезона, Макдэвид – 2-й, Кучеров – 3-й, Панарин – 13-й (TSN)

Теги рейтинги Нью-Джерси Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Флорида Ванкувер Колорадо Эдмонтон Сидни Кросби НХЛ Виктор Хедман Артемий Панарин Никита Кучеров Виннипег Нэтан Маккиннон Джей Ти Миллер Сэм Райнхарт Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Вильям Нюландер Давид Пастрняк Тэтчер Демко Брэйден Пойнт Коннор Хеллибак Митч Марнер Микко Рантанен Остон Мэттьюс Себастьян Ахо Мэттью Ткачак Зак Хайман Элиас Петтерссон Кэйл Макар Куинн Хьюз Джек Хьюз Ноа Добсон Хоккей

Никита Кучеров – третий в рейтинге лучших игроков НХЛ по версии TSN.

TSN опубликовал рейтинг топ-25 лучших хоккеистов НХЛ по результатам половины регулярного чемпионата нынешнего сезона.

На данный момент в списке лучших бомбардиров лиги лидирует Никита Кучеров (85 баллов), второй – Нэтан Маккиннон (84 очка), третий – Давид Пастрняк (72 балла), четвертое и пятое место делят Джей Ти Миллер (67 баллов) и Коннор Макдэвид (67 баллов).

Список выглядит следующим образом:

1. Нэтан Маккиннон («Колорадо»)

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

3. Никита Кучеров («Тампа»)

4. Остон Мэттьюс («Торонто»)

5. Кэйл Макар («Колорадо»)

6. Куинн Хьюз («Ванкувер»)

7. Давид ПастрнякБостон»)

8. Микко РантаненКолорадо»)

9. Коннор ХеллибакВиннипег»)

10. Элиас Петтерссон («Ванкувер»)

11. Сидни КросбиПиттсбург»)

12. Джей Ти Миллер («Ванкувер»)

13. Артемий ПанаринРейнджерс»)

14. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)

15. Сэм Райнхарт («Флорида»)

16. Вильям Нюландер («Торонто»)

17. Зак Хайман («Эдмонтон»)

18. Тэтчер Демко («Ванкувер»)

19. Джек Хьюз («Нью-Джерси»)

20. Себастьян Ахо («Каролина»)

21. Брэйден Пойнт («Тампа»)

22. Ноа Добсон («Айлендерс»)

23. Виктор Хедман («Тампа»)

24. Митч Марнер («Торонто»)

25. Мэттью Ткачак («Флорида»)

32 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Обычная вкусовщина. Игроки прекрасные. Но по своему влиянию на игру команды Кучу нет сейчас равных, как по мне
+56
-11
+45
Ответ Дима Миронов
Ну что вы хотите от канадского сайта,сейчас спортс ру выкатит свой рейтинг 1 Куч 2 Панарин 3 Маккиннон 4 Бобровский 5 Макдэвид
Я вас умоляю.Скорее в рейтинге спортса вообще никого из русских не будет)
+42
-4
+38
Ответ Bartez1986
Обычная вкусовщина. Игроки прекрасные. Но по своему влиянию на игру команды Кучу нет сейчас равных, как по мне
Тампа забила на данный момент 174 гола, Куч непосредственно, по очкам, поучаствовал в 48.8% голов команды.
У Маккиннона 44.6%
У Макди 42%
+28
-1
+27
Ну, не буду говорить про данный рейтинг, просто сухие цифры. Кучеров - 1.74 очка за игру, Макдэвид - 1.56. Причем Кучеров в огромном отрыве по очкам в своей команде
+27
-5
+22
Ну что вы хотите от канадского сайта,сейчас спортс ру выкатит свой рейтинг 1 Куч 2 Панарин 3 Маккиннон 4 Бобровский 5 Макдэвид
+27
-5
+22
Я доверяю только данным ВЦИОМ
+18
-3
+15
В списке лучших бомбардиров лидирует как раз Куч, поправьте, пожалуйста
+6
-1
+5
в рейтинге российского Спорт-Экспресса Овечкин будет в тройке.
+5
0
+5
Всегда веселят такие рейтинги, потому что по факту любого игрока из первой двадцатки - он будет невероятно важен для своей команде и в топе лиги. И как их по старшинству расставлять?)
+3
-1
+2
Посмотрите на каком месте Макар и Рантанен. И на каком месте Поинт и Хедман. И какие доводы остаются в пользу того, что Харт должны отдать Биг Маку?
+2
0
+2
Это у Кучерова 85 баллов а у Маккиннона 84
+2
-1
+1
Ответ frol92
Позорище, а не рейтинг... ну какое 3 место?
Первый из не Маков же.☝️
+1
0
+1
Ответ Bartez1986
Обычная вкусовщина. Игроки прекрасные. Но по своему влиянию на игру команды Кучу нет сейчас равных, как по мне
обычная вкусовщина. игроки прекрасные. но по своему влиянию на игру команды Маккинону нет сейчас равных, как по мне
+15
-14
+1
Ответ Моё Моя
Не, Панарин будет в топе, он же борец с системой))
И Задоров)
0
0
0
Ответ Михаил Дьяконов
Ну, не буду говорить про данный рейтинг, просто сухие цифры. Кучеров - 1.74 очка за игру, Макдэвид - 1.56. Причем Кучеров в огромном отрыве по очкам в своей команде
А в том сезоне А в позатом
Не тянет ролевичок никитос против канадского бегунишки!(
0
0
0
Ответ Михаил Дьяконов
Ну, не буду говорить про данный рейтинг, просто сухие цифры. Кучеров - 1.74 очка за игру, Макдэвид - 1.56. Причем Кучеров в огромном отрыве по очкам в своей команде
ну это как в футболе только голы считать или голы и передачи.. кто забил и отдал больше, тот и лучше
0
0
0
Ответ Непристойное предложение
русофобы!!!
Гойда!
0
0
0
Ни одного игрока Бостона и один из Виннепега )
0
0
0
Хеллибак имеет такую статистику за счет системы игры Виннипега и у его сменщика Броссуа она даже еще лучше, а теперь можно посмотреть статы вратарей Аризоны и станет очевидно, что Ингрэм реальный топ в этом сезоне
0
0
0
После скандала с Валиевой Кучеров упал на одну позицию. Если еще какой-нибудь скандальчик случится, то еще ниже упадет.
+1
-1
0
Райнхарт с 37+25 в 49 матчах на 15 месте?
0
0
0
С первым местом согласен, разница в одно очко, но значительно выше +– у Мака, а вот на втором должен быть Куч, всё-таки лучший бомбардир и самое большое влияние на игру команды. Второго Мака по привычке поставили, играет чуть хуже самого себя.
+2
-2
0
Странно, что не Кросби первый.
+3
-3
0
Кучеров лидирует в списке бомбардиров 85
Маккинон второй 84
повнимательнее пожалуйста
+2
-2
0
Уж Макдэвид точно не вписывается
+5
-5
0
А че Кросби не в тройке? Ума лишились чтоли??
+4
-4
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий