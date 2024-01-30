Маккиннон – 1-й в рейтинге лучших игроков НХЛ по итогам половины сезона, Макдэвид – 2-й, Кучеров – 3-й, Панарин – 13-й (TSN)

Никита Кучеров – третий в рейтинге лучших игроков НХЛ по версии TSN.

TSN опубликовал рейтинг топ-25 лучших хоккеистов по результатам половины регулярного чемпионата нынешнего сезона.

На данный момент в списке лучших бомбардиров лиги лидирует Никита Кучеров (85 баллов), второй – Нэтан Маккиннон (84 очка), третий – Давид Пастрняк (72 балла), четвертое и пятое место делят Джей Ти Миллер (67 баллов) и Коннор Макдэвид (67 баллов).

Список выглядит следующим образом:

1. («Колорадо»)

2. («Эдмонтон»)

3. («Тампа»)

4. («Торонто»)

5. («Колорадо»)

6. («Ванкувер»)

7. (« »)

8. (« »)

9. (« »)

10. («Ванкувер»)

11. (« »)

12. («Ванкувер»)

13. (« »)

14. («Эдмонтон»)

15. Сэм Райнхарт («Флорида»)

16. Вильям Нюландер («Торонто»)

17. Зак Хайман («Эдмонтон»)

18. Тэтчер Демко («Ванкувер»)

19. Джек Хьюз («Нью-Джерси»)

20. Себастьян Ахо («Каролина»)

21. Брэйден Пойнт («Тампа»)

22. Ноа Добсон («Айлендерс»)

23. Виктор Хедман («Тампа»)

24. Митч Марнер («Торонто»)

25. Мэттью Ткачак («Флорида»)