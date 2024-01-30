Маккиннон – 1-й в рейтинге лучших игроков НХЛ по итогам половины сезона, Макдэвид – 2-й, Кучеров – 3-й, Панарин – 13-й (TSN)
Никита Кучеров – третий в рейтинге лучших игроков НХЛ по версии TSN.
TSN опубликовал рейтинг топ-25 лучших хоккеистов НХЛ по результатам половины регулярного чемпионата нынешнего сезона.
На данный момент в списке лучших бомбардиров лиги лидирует Никита Кучеров (85 баллов), второй – Нэтан Маккиннон (84 очка), третий – Давид Пастрняк (72 балла), четвертое и пятое место делят Джей Ти Миллер (67 баллов) и Коннор Макдэвид (67 баллов).
Список выглядит следующим образом:
1. Нэтан Маккиннон («Колорадо»)
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
3. Никита Кучеров («Тампа»)
4. Остон Мэттьюс («Торонто»)
5. Кэйл Макар («Колорадо»)
6. Куинн Хьюз («Ванкувер»)
7. Давид Пастрняк («Бостон»)
8. Микко Рантанен («Колорадо»)
9. Коннор Хеллибак («Виннипег»)
10. Элиас Петтерссон («Ванкувер»)
11. Сидни Кросби («Питтсбург»)
12. Джей Ти Миллер («Ванкувер»)
13. Артемий Панарин («Рейнджерс»)
14. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
15. Сэм Райнхарт («Флорида»)
16. Вильям Нюландер («Торонто»)
17. Зак Хайман («Эдмонтон»)
18. Тэтчер Демко («Ванкувер»)
19. Джек Хьюз («Нью-Джерси»)
20. Себастьян Ахо («Каролина»)
21. Брэйден Пойнт («Тампа»)
22. Ноа Добсон («Айлендерс»)
23. Виктор Хедман («Тампа»)
24. Митч Марнер («Торонто»)
25. Мэттью Ткачак («Флорида»)
У Маккиннона 44.6%
У Макди 42%
Не тянет ролевичок никитос против канадского бегунишки!(
Маккинон второй 84
повнимательнее пожалуйста