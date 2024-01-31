Воронков забросил 12-ю шайбу в сезоне НХЛ – победную в матче с «Сент-Луисом». Он делит 3-е место в гонке снайперов среди новичков
Дмитрий Воронков забросил 12-ю шайбу в сезоне НХЛ.
Форвард «Коламбуса» стал автором единственной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (1:0). Его признали второй звездой встречи.
В активе россиянина стало 25 (12+13) очков в 44 играх в дебютном сезоне в НХЛ. Он делит 6-е место в гонке бомбардиров среди новичков и 3-е место – в гонке снайперов среди новичков.
По голам его превосходят Коннор Бедард («Чикаго», 15) и Марко Росси («Миннесота», 13). Столько же шайб у Адама Фантилли («Коламбус», 12).
Сегодня Воронков (15:29, 1:45 – в большинстве, «+1») нанес 3 броска в створ и 1 мимо, сделал 3 блока, применил 1 силовой прием и получил малый штраф.
Дай бог чтобы играл хорошо и долгой карьеры в НХЛ.
Эх,пару центров бы уровня Федорова если появилось бы
Если без шуток, то у нас дефицит универсальных центров и защитников ещё с середины нулевых. Как итог, ни одной победы на турнирах с нхловцами.