Воронков забросил 12-ю шайбу в сезоне НХЛ – победную в матче с «Сент-Луисом». Он делит 3-е место в гонке снайперов среди новичков

Дмитрий Воронков забросил 12-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Форвард « » стал автором единственной шайбы в матче регулярного чемпионата с « » (1:0). Его признали второй звездой встречи.

В активе россиянина стало 25 (12+13) очков в 44 играх в дебютном сезоне в НХЛ. Он делит 6-е место в гонке бомбардиров среди новичков и 3-е место – в гонке снайперов среди новичков.

По голам его превосходят («Чикаго», 15) и («Миннесота», 13). Столько же шайб у («Коламбус», 12).

Сегодня Воронков (15:29, 1:45 – в большинстве, «+1») нанес 3 броска в створ и 1 мимо, сделал 3 блока, применил 1 силовой прием и получил малый штраф.