Воронков забросил 12-ю шайбу в сезоне НХЛ – победную в матче с «Сент-Луисом». Он делит 3-е место в гонке снайперов среди новичков

Теги рейтинги Сент-Луис Коламбус НХЛ Дмитрий Воронков Марко Росси Коннор Бедард Адам Фантилли Хоккей

Дмитрий Воронков забросил 12-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Форвард «Коламбуса» стал автором единственной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (1:0). Его признали второй звездой встречи.

В активе россиянина стало 25 (12+13) очков в 44 играх в дебютном сезоне в НХЛ. Он делит 6-е место в гонке бомбардиров среди новичков и 3-е место – в гонке снайперов среди новичков. 

По голам его превосходят Коннор Бедард («Чикаго», 15) и Марко Росси («Миннесота», 13). Столько же шайб у Адама Фантилли («Коламбус», 12). 

Сегодня Воронков (15:29, 1:45 – в большинстве, «+1») нанес 3 броска в створ и 1 мимо, сделал 3 блока, применил 1 силовой прием и получил малый штраф.

20 комментариев
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Удивительно как не плохо Дима в НХЛ освоился! Удачи в следующих играх.
+36
-1
+35
Ответ VintDV
Удивительно как не плохо Дима в НХЛ освоился! Удачи в следующих играх.
Ничего удивительного, он и в Ак Барсе отлично играл, в прошлом году с Радуловым зажигали, первым звеном тащили Казань в финал
+29
-4
+25
Перехватил, отдал, открылся - гол. Красавчик!
+23
0
+23
Красавчик Ворон! 💪
+14
0
+14
Может именно благодаря Воронкову звено Радулова играло. Могут болельщики Ак Барса сказать права ли или нет?
+13
-1
+12
Ответ VintDV
Удивительно как не плохо Дима в НХЛ освоился! Удачи в следующих играх.
Удивительно, что многие здесь смеялись над ним когда-то
+10
0
+10
Ответ Cbj Fan
Может именно благодаря Воронкову звено Радулова играло. Могут болельщики Ак Барса сказать права ли или нет?
Факт остается фактом, звено без Воронкова развалилось, пробовали сохранить, меняли партнеров, но игра в звене не пошла. Радулова тоже во многих сочетаниях пробовали, но прошлогодней игры и статистики у него нет, как и нет такого яркого первого звена, которое решало исходы игр
+8
0
+8
Эххх, а я помню как после 1 матча, где он драку затеяли его назвали дуболомом, который дай-Бог 5 шайб за сезон забросит и будет в 4 звене кататься и хватать удаления, потому что больше ничего не умеет, а КХЛ не показатель ибо сарай
+9
-3
+6
Ничего себе... Воронков, похоже, системообразующий игрок. Интересные дела начинаются.
+6
0
+6
Ответ Cbj Fan
Может именно благодаря Воронкову звено Радулова играло. Могут болельщики Ак Барса сказать права ли или нет?
Так и есть, Лукоянов недавно это и говорил....
+6
0
+6
Ответ VintDV
Удивительно как не плохо Дима в НХЛ освоился! Удачи в следующих играх.
А что удивительного? кто его игры и стиль игры смотрел понимали что он чисто НХЛ ий игрок.
+4
0
+4
Ответ Кино Музыка
Ничего себе... Воронков, похоже, системообразующий игрок. Интересные дела начинаются.
каб еще не удалялся лишний раз в атаке, сильно он с азартом идет вперед
+4
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+4
Ответ amd2003
Удивительно, что многие здесь смеялись над ним когда-то
Что уж на хейтеров внимание обращать
+2
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+2
Приятно когда наши парни играют и забивают,особенно молодые игроки.
Дай бог чтобы играл хорошо и долгой карьеры в НХЛ.
Эх,пару центров бы уровня Федорова если появилось бы
+2
0
+2
Ответ разноцветный логотип
каб еще не удалялся лишний раз в атаке, сильно он с азартом идет вперед
Да уж, финал МЧМ до сих пор в памяти
+2
0
+2
Ответ Маша Шукшина
Ничего удивительного, он и в Ак Барсе отлично играл, в прошлом году с Радуловым зажигали, первым звеном тащили Казань в финал
Удивительно, что у него результативность в НХЛ по сути на уровне последнего сезона в Ак Барсе и сильно лучше сезонов в КХЛ до этого, хотя уровень соперников выше вроде как
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Ответ amd2003
Удивительно, что многие здесь смеялись над ним когда-то
Смеялись не над ним, а над новостями, что типа туго учит английский и собирается вернутся в АкБарс, больше считая вбросом.
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Ответ Cbj Fan
Может именно благодаря Воронкову звено Радулова играло. Могут болельщики Ак Барса сказать права ли или нет?
Полагаю, американские тренеры не за красивые глаза и высокий рост Воронкова почти сразу в центр перевели. И в первую бригаду большинства, кстати.
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Ответ jemz
Приятно когда наши парни играют и забивают,особенно молодые игроки. Дай бог чтобы играл хорошо и долгой карьеры в НХЛ. Эх,пару центров бы уровня Федорова если появилось бы
Пару центров уровня Фёдорова, пару полузащитников уровня Зубова. Но "у нас таких нет, у нас все нормальные ребята")

Если без шуток, то у нас дефицит универсальных центров и защитников ещё с середины нулевых. Как итог, ни одной победы на турнирах с нхловцами.
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