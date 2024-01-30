Ротенберг о Путине: «Благодаря ему Россия сохраняет суверенитет и пользуется уважением во всем мире. Один из лучших лидеров нашего государства за всю историю»

Роман Ротенберг высказался о том, что стал доверенным лицом Владимира Путина.

«С радостью сообщаю, что я стал доверенным лицом Владимира Владимировича Путина на выборах президента России. Это огромная честь и ответственность для меня лично.

Я всегда поддерживал и продолжаю горячо поддерживать Владимира Владимировича. Он был и остается примером для меня и в жизни, и в управленческой деятельности, и в спорте.

Считаю Владимира Путина одним из лучших лидеров нашего государства за всю его богатейшую историю. Благодаря ему Россия сохраняет суверенитет и пользуется уважением во всем мире.

Владимир Владимирович – мой земляк, к тому же он искренне любит хоккей и активно участвует в его развитии. Благодаря его поддержке сборная выиграла Олимпийские игры и множество других международных турниров.

Буду делать все от меня зависящее, чтобы и эта избирательная кампания завершилась уверенной победой Владимира Владимировича Путина. Не сомневаюсь, что граждане России снова выберут лучшего кандидата в президенты. Вместе победим!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Ротенберг, Губерниев, Великая, Алекно, Позднякова, Брусникина, Олюнин вошли в список доверенных лиц Путина на выборах президента России