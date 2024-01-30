Ротенберг о Путине: «Благодаря ему Россия сохраняет суверенитет и пользуется уважением во всем мире. Один из лучших лидеров нашего государства за всю историю»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Владимир Путин олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Политика Хоккей

Роман Ротенберг высказался о том, что стал доверенным лицом Владимира Путина.

«С радостью сообщаю, что я стал доверенным лицом Владимира Владимировича Путина на выборах президента России. Это огромная честь и ответственность для меня лично.

Я всегда поддерживал и продолжаю горячо поддерживать Владимира Владимировича. Он был и остается примером для меня и в жизни, и в управленческой деятельности, и в спорте.

Считаю Владимира Путина одним из лучших лидеров нашего государства за всю его богатейшую историю. Благодаря ему Россия сохраняет суверенитет и пользуется уважением во всем мире.

Владимир Владимирович – мой земляк, к тому же он искренне любит хоккей и активно участвует в его развитии. Благодаря его поддержке сборная выиграла Олимпийские игры и множество других международных турниров.

Буду делать все от меня зависящее, чтобы и эта избирательная кампания завершилась уверенной победой Владимира Владимировича Путина. Не сомневаюсь, что граждане России снова выберут лучшего кандидата в президенты. Вместе победим!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Ротенберг, Губерниев, Великая, Алекно, Позднякова, Брусникина, Олюнин вошли в список доверенных лиц Путина на выборах президента России

Материалы по теме

186 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Так уважают, что даже ордер на арест выписали в марте 23 в Гааге.
+199
-16
+183
остается только догадываться как остальные 196 стран умудряются сохранять свой суверенитет, ведь у них нет Путина
+185
-3
+182
Ответ bear7904
Так уважают, что даже ордер на арест выписали в марте 23 в Гааге.
Выписали с огромным уважением)
+167
-6
+161
Благодаря ему о Россию вытирают ноги все, кому не лень. Сперва были сырьевой базой (да и в какой-то степени продолжаем быть) для "ненавистного" Запада, а теперь и вассалами Китая с Турцией стали. Да чего уж говорить, мы за военные технологии у КНДР и Ирана оружие получаем, потому что собственная промышленность в... За 23 года правления Васильича планомерно убивается образование, медицина, промышленность, социалка и пр. сферы. О каком суверенитете и уважении бормочет эта петрушка? Да с нас смеются все цивилизованные страны. Про эмиграцию умов и рукастых специалистов вообще молчу. За 90-е и после могилизации у нас людей, наверное, свалило соразмерно, а может и больше, тому, как от Гражданской войны бежали в прошлом столетии, хотя там вообще всё наложилось: последствия голода при Николашке 2, Первая мировая и т.д.
+89
-2
+87
Ответ omega pepega
остается только догадываться как остальные 196 стран умудряются сохранять свой суверенитет, ведь у них нет Путина
Да, удивительно, как Россия воообще сотни лет существовала до появления солнцеликого.
+75
-1
+74
Недостаточно глубоко, Роман.
Язык ещё поглубже
+72
-3
+69
Что то про пацанов ничего не сказал, про ленинградскую улицу.
+56
-2
+54
Один из "лучших" точно. Ни кто, так элегантно, не подкладывал страну под Поднебесную.
+47
-5
+42
Немного не так я представлял себе уважение
+38
-2
+36
Ушел бы как положено в 2008 году, оставил бы после себя в целом хорошую память. А так, войдет в историю как очередной диктаторишка навроде Пиночета, Милошевича, Франко, Салазара, Хорти, Муссолини, Мугабе, Менгисту Хайле Мариама, или Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга.
+35
-1
+34
Ответ Константин Мееров
Комментарий скрыт
у России и Белоруссии нет суверенитета. За них принимают решения в Пекине господа.
+39
-7
+32
Ответ Валерий Канушин
Комментарий удален модератором
Коммент про «лечь под штатников» именно то, ради чего стоило прервать двухлетнее молчание на спортсе, бгг.
+31
-2
+29
Ответ keeslov
Комментарий скрыт
Не, спасибо.
Предпочитаю не лизать кому-то жопу
+27
-1
+26
"Благодаря его поддержке сборная выиграла Олимпийские игры и множество других международных турниров."
А че так скромно? Почему не сказал что только благодаря ему Земля вертится
+25
0
+25
Ответ Константин Мееров
Комментарий скрыт
Да. Там ещё Оману серебряные запасы продали. Так что не только Китай с Турцией теперь ))
+15
0
+15
и снова нет тэга "римминг"...
+14
-1
+13
Ответ Pigmalion
Комментарий скрыт
Китай за бесценок скупает необработанный лес, а сейчас еще российские уголь и нефть, и получает добавочную прибыль со всего этого богатства. Кажется этим по телевизору пугают, когда говорят про необходимость суверенитета? Что придет коварный враг и захватит необъятные богатства нашей Родины?
+15
-3
+12
Ответ Константин Мееров
Комментарий скрыт
А за Беларусь кто принимает решения, подскажете, пожалуйста? Просто хочу понять вашу точку зрения. Любая маленькая страна имеет более большого и сильного союзника, от которого зависит, но это не означает, что нет сувереитета.
+13
-1
+12
Спорт вне политики (с)
+14
-3
+11
Схожу блевану
+11
-1
+10
Ответ Валерий Канушин
Комментарий удален модератором
Штатники лично мою семью, жившую бедно, в 90-е гуманитаркой спасали. До сих пор помню бочки с маслом подсолнечным с надписью USA.
+13
-3
+10
Ответ Maturmalai
Ушел бы как положено в 2008 году, оставил бы после себя в целом хорошую память. А так, войдет в историю как очередной диктаторишка навроде Пиночета, Милошевича, Франко, Салазара, Хорти, Муссолини, Мугабе, Менгисту Хайле Мариама, или Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга.
Ну как хорошую, уже тогда делов наделать успел: Политковская, Норд-Ост, Курск, вторая чеченская.
+10
-1
+9
Ответ Vazuza
Мой земляк, финн
Открой википедию и посмотри где Рома родился.
+9
0
+9
Не ну каждый имеет право на выражение своей позиции и политической в том числе. И если команда на поле и вне его добивается успеха раз за разом наверное не так плохо уж и дела идут.
+8
0
+8
Ответ GibsonFlyingV
Ненавижу их всех
Иди убейся ,зачем так страдать, болезный. Этак до палаты №6 недолго.
+10
-2
+8
Ответ Caniball
Спорт полностью погряз в политике. С головой ушел туда. Причем это во всем мире.
Да, но только там не орут этот лозунг каждый день при любом удобном случае.
+11
-3
+8
Почетно, не поспоришь, главное про команду не забывать, тем более, предстоит начинать на новой арене. Уверен, что крепкий тренерский штаб сработает, как надо. А так успехов, чего уж.
+8
0
+8
Ответ bear7904
Так уважают, что даже ордер на арест выписали в марте 23 в Гааге.
так это западные варвары из Гааги ордер выписали, а прогрессивный авангард человеческой цивилизации в лице КНДР, Сирии, Зимбабве и Эритреи как раз-таки уважают
+11
-3
+8
Ты меня уважаешь, я тебя уважаю, мы с тобой уважаемые люди
+10
-2
+8
Ответ ДудьСдулся
Ничего не меняется на спортсе: Ротенберг Язык Тронообладатель
По-другому публику не привлечь, на Спортсе это прекрасно понимают.
+8
0
+8
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий