Ротенберг, Губерниев, Великая, Алекно, Позднякова, Брусникина, Олюнин вошли в список доверенных лиц Путина на выборах президента России

ЦИК расширил список доверенных лиц Путина на выборах президента России 2024 года.

Первая часть списка была опубликована в конце декабря, 29 января появилась вторая.

Согласно постановлению ЦИК «О регистрации доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Путина», в список из 198 человек вошли следующие представители спорта:

, главный тренер ;

, экс-тренер сборной России по волейболу;

Ольга Брусникина, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию;

, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию;

Роман Власов, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе;

, комментатор и ведущий « »;

, двукратный олимпийский чемпион по хоккею;

, известный путешественник и океанский гребец;

, призер Олимпийских игр в сноуборд-кроссе;

, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию;

, главный тренер сборной России по синхронному плаванию.

Президентские выборы в России пройдут в марте 2024 года.

Доверенные лица Путина – кто они? Мы изучили всех и нашли самых преданных