Ротенберг, Губерниев, Великая, Алекно, Позднякова, Брусникина, Олюнин вошли в список доверенных лиц Путина на выборах президента России

Теги Владимир Алекно Владимир Путин Федор Конюхов Дмитрий Губерниев Ольга Брусникина Татьяна Покровская Софья Великая Александр Кожевников Роман Власов Роман Ротенберг Николай Олюнин Политика София Позднякова Хоккей

ЦИК расширил список доверенных лиц Путина на выборах президента России 2024 года.

Первая часть списка была опубликована в конце декабря, 29 января появилась вторая.  

Согласно постановлению ЦИК «О регистрации доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Путина», в список из 198 человек вошли следующие представители спорта:

Президентские выборы в России пройдут в марте 2024 года. 

Доверенные лица Путина – кто они? Мы изучили всех и нашли самых преданных

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64 комментария
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Позор нации
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Конюхову зачем всё это. Плавал бы себе на лодке в океане и не лез в политику
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Будем знать «героев» в лицо
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Запомним.
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Путин идёт на выборы без гражданской авиации, без "второй армии мира", без "Газпрома" в Европе, без российского флага в спорте, но с тринадцатью пакетами санкций и кучкой артистов со спортсменами в доверенных лицах
И долларом по девяносто
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+31
Ответ Вадим Сидоров
Конюхову зачем всё это. Плавал бы себе на лодке в океане и не лез в политику
Ага. Такой красавела, типа вам тут всего хорошего, а я на Мадагаскар пошел по дну океана.
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Будут проводить соревнования, кто лучше оближет.
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Им уже никогда не отмыться......
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ЦИК его вчера зарегистрировал ( кстати, кто-нибудь видел очереди за сбор подписей в его поддержку? 300 тыщ челу надо было набрать,как самовыдвиженцу. За Надеждина эти очереди все видели, а кто не видел-впеоед на Ютуб, там роликов полно, , то как он эти подписи насобирал вообще? Хотя о чем я?)) Какие выборы вообще...) Но на чудо я все же надеялся, а вдруг бы Элоска Памфилова вспомнила, что она когда-то была вполне приличным человеком, и сказала бы:
«Вы уже пожилой, у вас всё позади, да к тому же вы не имеете права избираться более двух сроков подряд». Но чуда не случилось (
Главное что она не перепутала бумажки и вместо регистрации кандидата не обьявила результатьі голосования. Там ведь давно уже все утверждено
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+19
Ответ buba 99
ЦИК его вчера зарегистрировал ( кстати, кто-нибудь видел очереди за сбор подписей в его поддержку? 300 тыщ челу надо было набрать,как самовыдвиженцу. За Надеждина эти очереди все видели, а кто не видел-впеоед на Ютуб, там роликов полно, , то как он эти подписи насобирал вообще? Хотя о чем я?)) Какие выборы вообще...) Но на чудо я все же надеялся, а вдруг бы Элоска Памфилова вспомнила, что она когда-то была вполне приличным человеком, и сказала бы: «Вы уже пожилой, у вас всё позади, да к тому же вы не имеете права избираться более двух сроков подряд». Но чуда не случилось ( Главное что она не перепутала бумажки и вместо регистрации кандидата не обьявила результатьі голосования. Там ведь давно уже все утверждено
А зачем ему очереди? Клич подали среди всех бюджетников на местах, те и расписались (тюрьмы, психушки, окопы, школы, администрации районов, городов, областей и т.д. + не забываем рукопожатые регионы, где рисуют >90% за него). Уж 300 тыс. по всей стране среди тех, что я перечислил, всяко найдутся. Но с пунктами, конечно, забавно выходило, когда в метро ставили, а люди просто мимо проходили, что к середине дня их уже убирали за ненадобностью. Вот примерно так у нас граждане поддерживают пересидента.
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+18
Кожевникову браво! Губерниев как ни старался, а язык все равно повел куда надо)
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Только Ротенберг не по алфавиту?
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Спорт вне политики, говорили они)
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-1
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Особо не слежу… а Алекно давно скурвился?
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Фёдор Конюхов-амбассадор Ролтон
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У Ромки Ротенберг гражданство Великобритании и Финляндии, это страны НАТО. Ромка иноагент и доверенное лицо президента. ВТФ
+9
-2
+7
Ответ В поисках смысла
Позор нации
Что вы, что вы - это элита!)
+9
-3
+6
список нерукопожатных
+6
-1
+5
Ответ Кирилл Шмидт
Особо не слежу… а Алекно давно скурвился?
С 14-го
+5
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+4
Валуев,Терешкова,Третьяк -алё-балё!!! Они что зря языки стирали об нежнейшую точку великого? Вот засада для них
+5
-2
+3
Самое интересное. Ротенберг -1, остальные по алфавиту. Чемпион подхалимажа.
+2
0
+2
Хоспаде, какие жалкие политтехнологи)) ребята живут поздними 90-ми
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+2
Ответ Fona
Губерниев вроде последнее время умные вещи говорил, но нельзя же строить иллюзии, что он адекватный человек
Я ранее на одной из веток писал, что это ручной оппозиционер, как и Жириновский. Разнарядку дают сверху, чтобы играл на контрастах, вот он и писал противоположное мнению партии мнение (как с поездкой на ОИ), но буквально на следующий день в другом вопросе уже топил за государственность. Где надо ради хайпа против ветра ссать - он в первых рядах, но и нос по ветру держит в важных вопросах, чтобы потом доверенным лицом быть. Более омерзительного персонажа сложно придумать, на фоне него даже Ромка Ротенберг и пр. лизоблюды выглядят не такими негодяями, потому что занимают одну манеру поведения за бабло.
+1
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Список ....
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Ответ fatov65@mail.ru
Только Ротенберг не по алфавиту?
Видимо, ранжировка была по глубине сами знаете чего.
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Список всё больше и больше.. а моей бабушки в нём до сих пор нет.. вот тебе и благодарность
+1
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+1
Футбольных людей нет и это радует !
+2
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А Конюхову зачем нужен этот балаган?
+2
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+1
Ответ Назар Игорь
А Конюхову зачем нужен этот балаган?
Деньги на кругосветки не просто так получаются...
+1
0
+1
как достал этот цирк
+3
-2
+1
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