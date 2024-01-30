Ротенберг, Губерниев, Великая, Алекно, Позднякова, Брусникина, Олюнин вошли в список доверенных лиц Путина на выборах президента России
ЦИК расширил список доверенных лиц Путина на выборах президента России 2024 года.
Первая часть списка была опубликована в конце декабря, 29 января появилась вторая.
Согласно постановлению ЦИК «О регистрации доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Путина», в список из 198 человек вошли следующие представители спорта:
- Роман Ротенберг, главный тренер СКА;
- Владимир Алекно, экс-тренер сборной России по волейболу;
- Ольга Брусникина, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию;
- Софья Великая, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию;
- Роман Власов, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе;
- Дмитрий Губерниев, комментатор и ведущий «Матч ТВ»;
- Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион по хоккею;
- Федор Конюхов, известный путешественник и океанский гребец;
- Николай Олюнин, призер Олимпийских игр в сноуборд-кроссе;
- София Позднякова, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию;
- Татьяна Покровская, главный тренер сборной России по синхронному плаванию.
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