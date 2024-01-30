Интересы Валиевой в CAS представляла юридическая фирма без большого опыта в спортивном праве («Советский спорт»)

Теги сборная России допинг Олимпийская сборная России CAS Камила Валиева Фигурное катание

Интересы Камилы Валиевой в CAS представляла малоопытная в сфере спорта фирма.

По информации «Советского спорта», российскую фигуристку в Спортивном арбитражном суде (CAS) защищала отечественная юридическая фирма BGP Litigation, которая специализируется на защите бизнеса и ранее не была известна кейсами по спортивному праву.

Накануне CAS дисквалифицировал Валиеву на 4 года за допинг и аннулировал ее результаты от 25 декабря 2021-го. Сборная России лишилась золота Олимпиады-2022 в командном турнире фигуристов.

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136 комментариев
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слили Камилу((
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Так они и защищали бизнес, в первую очередь ... а не спортсменку.
Неплохо получилось раз проблемы лишь у одной спортсменки с дедом.
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Ответ Lanc
Опытные привезли бы дедушку в суд, чтобы он всё рассказал. И собаку тоже.
У опытных и собака бы дала показания, что ела с одной миски )
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Да, мы заметили. А ведь поначалу обещали опытных юристов, которые уже работали с КАС.

Но зачем, если можно взять людей, которые даже с логикой не дружат?

Вот сейчас Камилу прям жалко стало.
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+41
Опытные привезли бы дедушку в суд, чтобы он всё рассказал. И собаку тоже.
+43
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Похоже плана защищать Валиеву и не было, главное чтобы ТШТ и Федерация оказались белыми и пушистыми. То что своих не бросаем одни лишь громкие слова, даже юристов нормальных найти не смогли, Валиева одна там в суде отдувалась по сути, и всю вину на нее и скинули.
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Интересно чей брат , кум , сват владеет данной фирмой , или просто на отвали выбрали?
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вообще повесили все на девчонку, а сами в белом пальто
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Да судя по оправданиям, ее горстка школьников начальных классов отмазывали. Самое забавное, что если бы признались ДАЖЕ СЕЙЧАС в том, что Валиеву так или иначе качали запрещенкой, наверняка дело ограничилось бы двумя годами от декабря 21 года, которые уже истекли. Но это не по-пацански заднюю давать, а даже если чуда не произойдет и дисквал объвят, всегда можно сказать, что это происки врагов запада и открытая русофобия.
+23
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Ответ Lanc
Опытные привезли бы дедушку в суд, чтобы он всё рассказал. И собаку тоже.
Опытные бы раскрутили бы более удобоваримую версию, которая нормально зашла бы под "случайно попало"
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Профессионалы пишут, что очень слабо юристы отработали. Не смогли выстроить линию защиты. Как итог 4 года.
Фирма по сути без опыта по спортивным делам.
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Очевидно, что с самого начала за Камилу никто особо и не собирался бороться
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А чего не Анцелиович? Зря пиарится тут?
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Почему молчит Тутберидзе и их ТШТ не дал ни одного комментария?.
Их всё это разве не касается?
+15
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Ответ lepestok
слили Камилу((
Да. Наняли тех, кто больше поделится. Всё равно понимали, что проиграют
+14
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Интересно. Теперь еще больше убеждаюсь, что Камилу продал кто-то изнутри…
+12
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оно заметно....спасибо, наша экономная федра!
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Очень сомнительная фирма, вообще не занимается спортивными делами и рейтинг там 2.5

Кто-то слил специально? Кто настаивал на такой версии? Она хуже и крема, и помады, и поцелуев, и с....
+11
-1
+10
Просто опыт подыскивался по запросам: - или спортсменку защищать, - или пальто отстирывать!)))
Стирка удалась на славу!
Пальто по-прежнему идеально белое и с дворцом!)))
+13
-3
+10
Огласите сумму, что заплатили им из бюджета России и все станет ясно

Не надо думать, что это случайные люди

Деньги ушли кому надо и никто в накладе не остался, включая главного по олимпизму в России
+11
-1
+10
Ответ lepestok
слили Камилу((
Да это и так понятно было. Виноваты взрослые, а отвечает и несёт наказание Камила...
+11
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+9
Ответ Oleandra
Говорили же, что какие-то иностранные адвокаты будут, которые уже вытаскивали наших спортсменов из передряг? отказались?
После февральских событий иностранные юристы отказались
+9
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+9
Ответ Lilia Sadykova
видимо деньги экономили. Опытные стоят не дешево
Швейцарским юристам запретили представлять граждан РФ. Английским вроде тоже, с юристами США гипотетически могли бы быть варианты, но только гипотетически. В остальных странах и не искали, я полагаю.
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вполне возможно и даже наиболее вероятно, что при имевшемся составе арбитров любая другая фирма получила бы такой же результат - но если бы привлекли фирму с именем, по крайней мере можно было бы сказать, что сделано все для защиты. сейчас так сказать, увы, нельзя
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+7
Ответ Oleandra
Говорили же, что какие-то иностранные адвокаты будут, которые уже вытаскивали наших спортсменов из передряг? отказались?
Им, наверное, в итоге запретили, так есть санкции на оказание России любых юридических услуг. Приехали, короче.
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+7
Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий удален модератором
Грамотный юрист в работе с КАС был просто необходим. Чтобы не было вот таких максимальных сроков.
Той же бобслеистке Сергеевой с 4х лет срок ее юрист уменьшил до 8 месяцев. То же вещество было.
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+7
Ответ Lanc
Опытные привезли бы дедушку в суд, чтобы он всё рассказал. И собаку тоже.
Спалились бы при попытке испечь пирожное
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Разменяли на бронзочку.
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Я не юрист, но, насколько я помню, в один из пакетов санкций как раз включали запрет на оказание резидентам Евросоюза юридических услуг России. Так что опытные, скорее всего, слились из-за санкций, брали тех, кто согласился.
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Нашли виноватых
+9
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