Интересы Валиевой в CAS представляла юридическая фирма без большого опыта в спортивном праве («Советский спорт»)
Интересы Камилы Валиевой в CAS представляла малоопытная в сфере спорта фирма.
По информации «Советского спорта», российскую фигуристку в Спортивном арбитражном суде (CAS) защищала отечественная юридическая фирма BGP Litigation, которая специализируется на защите бизнеса и ранее не была известна кейсами по спортивному праву.
Накануне CAS дисквалифицировал Валиеву на 4 года за допинг и аннулировал ее результаты от 25 декабря 2021-го. Сборная России лишилась золота Олимпиады-2022 в командном турнире фигуристов.
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Неплохо получилось раз проблемы лишь у одной спортсменки с дедом.
Но зачем, если можно взять людей, которые даже с логикой не дружат?
Вот сейчас Камилу прям жалко стало.
Фирма по сути без опыта по спортивным делам.
Их всё это разве не касается?
Кто-то слил специально? Кто настаивал на такой версии? Она хуже и крема, и помады, и поцелуев, и с....
Стирка удалась на славу!
Пальто по-прежнему идеально белое и с дворцом!)))
Не надо думать, что это случайные люди
Деньги ушли кому надо и никто в накладе не остался, включая главного по олимпизму в России
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