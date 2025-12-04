Трент пропустит около двух месяцев. У защитника «Реала» травма четырехглавой мышцы левого бедра
Трент Александер-Арнолд выбыл на 2 месяца.
Защитник «Реала» Трент Александер-Арнолд выбыл на длительный срок из-за травмы.
Трент получил повреждение в матче Ла Лиги против «Атлетика» (3:0) и был заменен на 55-й минуте.
По результатам обследования у Трента диагностирована травма передней прямой мышцы квадрицепса левой ноги, сообщает пресс-служба «Реала». По данным журналистки Аранчи Родригес, англичанин пропустит около двух месяцев.
Кто выиграет ЧМ-2026?25103 голоса
Испания
Англия
Франция
Бразилия
Аргентина
Германия
Португалия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
