Трент пропустит около двух месяцев. У защитника «Реала» травма четырехглавой мышцы левого бедра

Трент Александер-Арнолд выбыл на 2 месяца.

Защитник «Реала» Трент Александер-Арнолд выбыл на длительный срок из-за травмы.

Трент получил повреждение в матче Ла Лиги против «Атлетика» (3:0) и был заменен на 55-й минуте.

По результатам обследования у Трента диагностирована травма передней прямой мышцы квадрицепса левой ноги, сообщает пресс-служба «Реала ». По данным журналистки Аранчи Родригес, англичанин пропустит около двух месяцев.