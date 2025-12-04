Баринов оштрафован на 100 тысяч рублей за нецензурные оскорбления болельщиков «Спартака» после матча в Кубке
Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов оштрафован за инцидент после игры со «Спартаком» (2:3) в Фонбет Кубке России.
После ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Баринов подошел к трибунам, и болельщики «Спартака» стали показывать в его адрес средние пальцы и другие жесты. На это хавбек ответил: «Че ты там показываешь, черт ######, спускайся сюда, #### ты там показываешь». Затем футболист подошел к сотрудникам «Локо» и указал на тех, кто его провоцировал.
«На основе открытых источников рассмотрели дисциплинарное нарушение, которое совершил после матча Дмитрий Баринов. Направляясь в подтрибунное помещение, он остановился у трибуны и, обращаясь к зрителям, произнес ненормативную лексику и оскорбление.
Он принял участие в заседании по ВКС, юрист «Локомотива» приехал лично. Баринов сказал, что не сдержался, были в его речи оскорбления и нецензурная лексика. Он ответил людям, которые оскорбляли его, показывали средний палец, они были в атрибутике «Спартака» на центральной трибуне.
Учли все факторы в данной ситуации, но есть отягчающие обстоятельства – женщины и дети, которые просили автограф, могли слышать слова Баринова. За оскорбительное поведение в отношении иных лиц, которое не повлекло удаления и не было отмечено в протоколе, КДК оштрафовал Баринова на 100 тысяч рублей», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.