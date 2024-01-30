Деметрадзе о России и Украине: «Очень больно, не должно такого происходить между славянскими народами! Дай бог, чтобы мир был»

Теги Динамо Киев Георгий Деметрадзе премьер-лига Россия сборная Грузии по футболу Алания Владикавказ Политика Чемпионат.com Футбол

Георгий Деметрадзе надеется на скорое окончание конфликта России и Украины.

– Вам и Россия, и Украина одинаково небезразличны. Есть надежда, что все это скоро кончится?

– Мне тоже очень больно об этом говорить.

Я далек от политики, но не должно такого происходить между славянскими народами – это же нонсенс! Дай бог, чтобы мир был, – сказал бывший форвард «Алании», киевского «Динамо» и сборной Грузии.

104 комментария
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"но не должно такого происходить между славянскими народами" такое не должно происходить между любыми народами.
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На войне политики дают боеприпасы, богатые дают еду, а бедные отдают своих детей. Когда война закончится, политики пожимают друг другу руки. Богатые поднимают цены на продовольствие. А бедные ищут могилы своих детей. (Сербск. пословица)
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КЛассный форвард и человек порядочный, никого не выделяет, тактично ответил.
+44
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий удален модератором
у тебя нет противоречия в голове между двумя частями текста?
+38
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+29
Ответ existing_god
у тебя нет противоречия в голове между двумя частями текста?
А у него вообще есть голова? Иначе, как он сидит и думает, как бы Москву не захватили солдаты НАТО, когда по факту, Москву отправились захватывать собственные русские "патриоты" из пригожинских полков? Но этого неудобного факта он старается не замечать.
+42
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+26
Ответ schwein
Пожалуй, я на каждой ветке буду задавать этот вопрос. После откровений Арахамии и прочих украинских деятелей, на второй год войны мне стало более менее понятно, за что воюет РФ. За что воюют украинцы, для меня до сих пор загадка. Просто потому что приехал Борис Джонсон и сказал воевать? А коллективному западу нужно сохранить лицо, потому что они вложили миллиарды евро впустую? Так что ли?
>"мне стало более менее понятно, за что воюет РФ"

Расскажите, пожалуйста, об этом.
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Ответ sp.msk.86
КЛассный форвард и человек порядочный, никого не выделяет, тактично ответил.
Да, достойно играл за киевское Динамо в своё время
+10
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+9
Очень крут был в «Алании», с большим уважением к его профессиональной карьере отношусь
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Ответ Sweeet
Комментарий скрыт
Ты временной порядок не путай, сначала отобрали земли, а потом на этой почве возникла ненависть. Во вторых больше верь телевизору.
+18
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Ответ existing_god
у тебя нет противоречия в голове между двумя частями текста?
Скорее всего заранее подготовленный текст для бота
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Ответ schwein
>то значит что в любой момент российская армия может начать абсолютно тоже самое, что и было до этого. А зачем это российской армии? Вообще России это зачем? На Украине очень распространено мнение, что Россия ей завидует, но лично мое мнение, что там вообще завидовать нечему, они за 30 лет развалили страну в хлам. И в принципе уровень жизни в РФ выше (в этом моменте все желающие могут закидать меня ватниками). При этом я примерно понимаю, в чем беспокойство по поводу НАТО - как мы видим, беспилотники из фольги долетают до Москвы и Ярославля. А если это будут ракеты? А станции РЭБ, а самолеты разведчики? Размести это все в Харькове и во-первых, вся европейская часть России как на ладони, во-вторых, в случае чего, все глушится начисто (это к вопросу о том, почему отсутствие НАТО в Украине важно, а например в Эстонии и Финляндии - нет). В качестве аналогии можно назвать Карибский кризис. Что то не понравилось США размещение ЯО у себя под боком. >а не очередных "минских соглашений". Ой, вот сейчас бы еще рассказывать, как минские соглашения не работали и по чьей вине.
Как зачем? Что бы поставить своих людей, получить активы, и т.д. и т.п. Ну как в Крыму, где шустро переделили всё в нужные карманы. Деньги, власть, влияние. В России то все кормушки давно заняты, а дети-внуки подрастают, каждый хочет свой кусок пирога. Когда-то рост экономики давал регулярно новые кормушки, но те времена давно прошли.

"При этом я примерно понимаю, в чем беспокойство по поводу НАТО - как мы видим, беспилотники из фольги долетают до Москвы и Ярославля. А если это будут ракеты? А станции РЭБ, а самолеты разведчики?"

Сухопутные ракеты в армиях НАТО списаны в конце 80х, и основной упор делается на авиацию. С балтийского моря то поближе запускать и никаких проблем никогда не было.
Версия для любителей коспирологических теорий, таких в РФ много.
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Подписываюсь
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+5
Верные слова нашел.
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+4
Ответ schwein
>то значит что в любой момент российская армия может начать абсолютно тоже самое, что и было до этого. А зачем это российской армии? Вообще России это зачем? На Украине очень распространено мнение, что Россия ей завидует, но лично мое мнение, что там вообще завидовать нечему, они за 30 лет развалили страну в хлам. И в принципе уровень жизни в РФ выше (в этом моменте все желающие могут закидать меня ватниками). При этом я примерно понимаю, в чем беспокойство по поводу НАТО - как мы видим, беспилотники из фольги долетают до Москвы и Ярославля. А если это будут ракеты? А станции РЭБ, а самолеты разведчики? Размести это все в Харькове и во-первых, вся европейская часть России как на ладони, во-вторых, в случае чего, все глушится начисто (это к вопросу о том, почему отсутствие НАТО в Украине важно, а например в Эстонии и Финляндии - нет). В качестве аналогии можно назвать Карибский кризис. Что то не понравилось США размещение ЯО у себя под боком. >а не очередных "минских соглашений". Ой, вот сейчас бы еще рассказывать, как минские соглашения не работали и по чьей вине.
"В качестве аналогии можно назвать Карибский кризис. Что то не понравилось США размещение ЯО у себя под боком."
================
Ну так и как вопрос решился в итоге? Переговорами или оружием? Самое важное-то умалчиваете

"А зачем это российской армии? Вообще России это зачем?"
=================
а 24.02 зачем было нужно?
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Ответ sp.msk.86
по ауре определяешь?)
По себе он определяет. Что такое осторожность, он знает, а вот порядочность сравнить не с чем.
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Ответ Денис Давыдов
Комментарий скрыт
У тебя заплатка, на штанине отклеилась
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0
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Ответ Комиссар Правды
Так по крайней мере это их, Украины, выбор, им никто ничего не навязывал. Они сами решили для себя взять курс на Европу. Видя, как люди там живут, и как живут люди у себя, в России, в Беларуси, в Армении - разве можно их за это винить?
Что дала Европа Украине? Безвиз? С голым задом, зато безвиз . И обещание, что лет через 100 примут в ЕС.
+4
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Ответ Андрей Собченко
откуда же вас таких тупых только берут... а за что воевали наши дедушки-бабушки в 41-45?
Удивительное дело. Я прихожу на ветку и спрашиваю "я ничего не понимаю, объясните мне пожалуйста". И все что вы можете, это назвать меня тупым, ничего не объясняя?
Да вы батенька гений тогда.
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Ответ Michael Scott
>"мне стало более менее понятно, за что воюет РФ" Расскажите, пожалуйста, об этом.
Так вот же:
"они были готовы закончить войну, если мы примем нейтралитет, как Финляндия когда-то. И дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО. Это основное"
Я так понимаю, что там еще сверху возвращение статуса русского языка, может еще что-то по мелочи. Как сейчас Венгры вчера ездили встречаться с кулебой.
А что?
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Ответ Код да Винчи
Комментарий скрыт
по ауре определяешь?)
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Ответ Комиссар Правды
Так ты пиши корректно. Украине предлагали, чтобы ЛНР и ДНР стали вторым и третьим Крымом. Ну и зачем Украине на это соглашаться?
В составе Украины. Читай внимательно ты. Не захотели, теперь это территории России.
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Ответ Комиссар Правды
Уже один раз приняли "нейтралитет" в 2014. И вот к чему это привело. Не нужно никаких полумер. Что такое вообще "нейтралитет"? Типо мы не будем в состоянии сами определять свое будущее? Делать так, как мы посчитаем нужным? А тебе бы самому нравилось, если бы кто-то указывал тебе как делать, особенно если это расходится с твоим видением?
Я может быть ошибаюсь, но в 2014м ни слова не было про нейтралитет.
А что касается "нравится или нет", к сожалению когда ты находишься рядом с таким крупными державами как РФ, США, Китай и так далее, ты вынужден учитывать их мнение.
Или вы думаете, что Мексика делает что хочет в своей политике?
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Ответ sp.msk.86
КЛассный форвард и человек порядочный, никого не выделяет, тактично ответил.
Из статьи в Вики "8 июля 2010 года сотрудниками Главного управления Тбилиси и контртеррористического центра МВД Грузии Деметрадзе был задержан по обвинению в связях с воровским миром[4], в частности, с криминальным авторитетом Вато Кипиани[5], а также за участие в подпольном тотализаторе, где являлся коллектором, взыскивающим деньги с неплательщиков по долгам тотализатора[6]. 23 марта 2011 года был приговорён Тбилисским городским судом к 6 годам лишения свободы[7]. В декабре 2012 года по амнистии вышел на свободу[8][9]."
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Ответ Wiley Fox
Славянский генотип в России появился с территории современных Украины и Беларуси Никаких славян на территории современной Москвы и близко не было ещё в 16 веке А Деметрадзе бы вспомнить о потери Грузией своих территорий. Это для него нормально, что ли?
А так ты хохол - это многое объясняет ))

то есть Юрий Долгорукий был украинцем? ))
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Ответ Комиссар Правды
Уже один раз приняли "нейтралитет" в 2014. И вот к чему это привело. Не нужно никаких полумер. Что такое вообще "нейтралитет"? Типо мы не будем в состоянии сами определять свое будущее? Делать так, как мы посчитаем нужным? А тебе бы самому нравилось, если бы кто-то указывал тебе как делать, особенно если это расходится с твоим видением?
Я извиняюсь, а сейчас Украина делает то, что считает нужным ее заокеанский хозяин, и ничего ее не смущает?:)
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+2
Ответ Pigmalion
Если посмотрите то самое интервью Арахамии, то по его словам главное и основное требование России - нейтральный статус Украины.
Это было основное требование на переговорах в Стамбуле, а не основная цель вообще.

А в целом Арахамия сказал, что РФ они не доверяют, рассматривают это как уловку = Арахамия не знает, каковы реальные цели РФ.
+5
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Ответ Vladislav Zhalobkevich
Нейтралитет - это значит что в любой момент российская армия может начать абсолютно тоже самое, что и было до этого. Например если в США/ЕС будет политический кризис. Кому такое счастье надо? Это перимирие, аналог того, что было с 2014 по 2022 год. Очевидно же, что в Украине хотят устойчивого мира, а не очередных "минских соглашений".
>то значит что в любой момент российская армия может начать абсолютно тоже самое, что и было до этого.
А зачем это российской армии? Вообще России это зачем?
На Украине очень распространено мнение, что Россия ей завидует, но лично мое мнение, что там вообще завидовать нечему, они за 30 лет развалили страну в хлам. И в принципе уровень жизни в РФ выше (в этом моменте все желающие могут закидать меня ватниками).
При этом я примерно понимаю, в чем беспокойство по поводу НАТО - как мы видим, беспилотники из фольги долетают до Москвы и Ярославля. А если это будут ракеты? А станции РЭБ, а самолеты разведчики?
Размести это все в Харькове и во-первых, вся европейская часть России как на ладони, во-вторых, в случае чего, все глушится начисто (это к вопросу о том, почему отсутствие НАТО в Украине важно, а например в Эстонии и Финляндии - нет).
В качестве аналогии можно назвать Карибский кризис. Что то не понравилось США размещение ЯО у себя под боком.
>а не очередных "минских соглашений".
Ой, вот сейчас бы еще рассказывать, как минские соглашения не работали и по чьей вине.
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Ответ Michael Scott
Это пересказ российской позиции на переговорах в Стамбуле со слов украинского чиновника – в конкретных обстоятельствах марта-апреля 2022. Только из чего следует, что нейтралитет Украины – это и была реальная цель России, а не промежуточная, тактическая?
Ничего не следует. Но, во-первых, других нет, а додумывать я не склонен. Или вы думаете, что как сейчас модно пугать на западе, Путин пойдет дальше через Украину?
А во-вторых, украинцы даже от такой промежуточной отказались. Почему?
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Ответ Комиссар Правды
Такой же автономией, какой по итогу стал Крым? Бгг...вы хоть читайте, что пишете-то
Причём тут Крым? Крым наш. В составе России.
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Ответ Комиссар Правды
Не один Гиркин конечно. Вообще, в сети есть слитые телефонные переговоры подотчетных ФСБ лиц, которые организовали квизимитинги на территории юго-востока, начиная со Славянска.
«Слитые разговоры» - это прям отдельный вид ципсошной деятельности:)))
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