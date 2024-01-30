Деметрадзе о России и Украине: «Очень больно, не должно такого происходить между славянскими народами! Дай бог, чтобы мир был»
Георгий Деметрадзе надеется на скорое окончание конфликта России и Украины.
– Вам и Россия, и Украина одинаково небезразличны. Есть надежда, что все это скоро кончится?
– Мне тоже очень больно об этом говорить.
Я далек от политики, но не должно такого происходить между славянскими народами – это же нонсенс! Дай бог, чтобы мир был, – сказал бывший форвард «Алании», киевского «Динамо» и сборной Грузии.
Расскажите, пожалуйста, об этом.
"При этом я примерно понимаю, в чем беспокойство по поводу НАТО - как мы видим, беспилотники из фольги долетают до Москвы и Ярославля. А если это будут ракеты? А станции РЭБ, а самолеты разведчики?"
Сухопутные ракеты в армиях НАТО списаны в конце 80х, и основной упор делается на авиацию. С балтийского моря то поближе запускать и никаких проблем никогда не было.
Версия для любителей коспирологических теорий, таких в РФ много.
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Ну так и как вопрос решился в итоге? Переговорами или оружием? Самое важное-то умалчиваете
"А зачем это российской армии? Вообще России это зачем?"
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а 24.02 зачем было нужно?
Да вы батенька гений тогда.
"они были готовы закончить войну, если мы примем нейтралитет, как Финляндия когда-то. И дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО. Это основное"
Я так понимаю, что там еще сверху возвращение статуса русского языка, может еще что-то по мелочи. Как сейчас Венгры вчера ездили встречаться с кулебой.
А что?
А что касается "нравится или нет", к сожалению когда ты находишься рядом с таким крупными державами как РФ, США, Китай и так далее, ты вынужден учитывать их мнение.
Или вы думаете, что Мексика делает что хочет в своей политике?
то есть Юрий Долгорукий был украинцем? ))
А в целом Арахамия сказал, что РФ они не доверяют, рассматривают это как уловку = Арахамия не знает, каковы реальные цели РФ.
А зачем это российской армии? Вообще России это зачем?
На Украине очень распространено мнение, что Россия ей завидует, но лично мое мнение, что там вообще завидовать нечему, они за 30 лет развалили страну в хлам. И в принципе уровень жизни в РФ выше (в этом моменте все желающие могут закидать меня ватниками).
При этом я примерно понимаю, в чем беспокойство по поводу НАТО - как мы видим, беспилотники из фольги долетают до Москвы и Ярославля. А если это будут ракеты? А станции РЭБ, а самолеты разведчики?
Размести это все в Харькове и во-первых, вся европейская часть России как на ладони, во-вторых, в случае чего, все глушится начисто (это к вопросу о том, почему отсутствие НАТО в Украине важно, а например в Эстонии и Финляндии - нет).
В качестве аналогии можно назвать Карибский кризис. Что то не понравилось США размещение ЯО у себя под боком.
>а не очередных "минских соглашений".
Ой, вот сейчас бы еще рассказывать, как минские соглашения не работали и по чьей вине.
А во-вторых, украинцы даже от такой промежуточной отказались. Почему?