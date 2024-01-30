Деметрадзе о России и Украине: «Очень больно, не должно такого происходить между славянскими народами! Дай бог, чтобы мир был»

Георгий Деметрадзе надеется на скорое окончание конфликта России и Украины.

– Вам и Россия, и Украина одинаково небезразличны. Есть надежда, что все это скоро кончится?

– Мне тоже очень больно об этом говорить.

Я далек от политики, но не должно такого происходить между славянскими народами – это же нонсенс! Дай бог, чтобы мир был, – сказал бывший форвард « », киевского « » и сборной Грузии.