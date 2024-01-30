Федерация фигурного катания Канады планирует обжаловать решение ISU по медалям Олимпиады-2022

Теги сборная России ISU CAS сборная Канады Олимпиада-2022 женское катание командные соревнования Федерация фигурного катания Канады дисквалификации Камила Валиева Фигурное катание

Федерации фигурного катания Канады обжалует решение ISU по медалям Олимпиады-2022.

Сборная России по фигурному катанию после дисквалификации Камилы Валиевой лишилась золота командного турнира фигуристов и переместилась на третье место. Канада, занявшая четвертую строчку, осталась на своем месте. 

Решение принял Международный союз конькобежцев. 

«Skate Canada крайне разочарована позицией ISU по поводу присуждения медалей командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что помимо четырехлетней дисквалификации, наказание включает «аннулирование всех соревновательных результатов», достигнутых российской фигуристкой Камилой Валиевой с момента положительного допинг-теста.

ISU в своем решении не применяет Правило 353, которое гласит, что «участники, завершившие соревнование и первоначально занявшие место ниже, чем дисквалифицированный участник, соответственно поднимутся выше».

Skate Canada категорически не согласна с позицией ISU по этому вопросу и рассмотрит все варианты обжалования», – говорится в заявлении организации. 

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

106 комментариев
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А вы попросите себе второй комплект бронзы - Канаде ж не привыкать))
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Канада была на столько прекрасно, что даже с аннулированными баллами осталась на 4 месте )))
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Это на самом деле очень смешно, что Россия без 2 программ все равно осталась на пьедестале. Обкатали на одной ноге 😂
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Еее, эта история будет вечной! Мы в CAS за золотом, они - за бронзой, так еще два года проведем.
Agenda абсолютно понятна.
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Ответ smilehoma
Это на самом деле очень смешно, что Россия без 2 программ все равно осталась на пьедестале. Обкатали на одной ноге 😂
В этом и вся соль проблемы. Их претензии на эти медали просто смешные и дискредитируют сами командные соревнования
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В очередь !
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Ахахахах неудачники, даже с полностью исключенными баллами за 2 проката России канадцы остались без медали 🤣
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Никто и не сомневался, так орали, так ждали медальки, а тут бац....и облом какой. Ну, пусть подают, понервничают немного, опять же америкосы награждение свое никогда не дождуться)
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Есть ощущение, что пролетят канадцы со своей жалобой, и это будет справедливо. Валиева попалась на допинге, но остальные-то наши чистые были. За что их наказывать? За то, что с Камилой в одной команде выступали?
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Ответ ретроградный меркурий
Комментарий скрыт
Скизас кататься надо нормально было,а не ждать сидеть этого балла.
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+11
Л - логика «участники, завершившие соревнование и первоначально занявшие место ниже, чем дисквалифицированный участник, соответственно поднимутся выше». Дисквалифицированного участника убрали, в чем проблема. Недисквалифицированные МиГи, Кацы и Марк остались, команду не дисквалифицировали, они чистые.
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Ответ ретроградный меркурий
Комментарий скрыт
Вам мало того, что Аня золото ЧЕ получит, что результат Камилы в команде аннулировали, и Аня теперь единственная ОЧ--22? Так бронза команды тоже не устраивает только потому что Аню не взяли?
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Ответ smilehoma
Это на самом деле очень смешно, что Россия без 2 программ все равно осталась на пьедестале. Обкатали на одной ноге 😂
А говорили, что без Валиевой не возьмём медали! Золото было бы при любом раскладе, хоть кто был бы вместо неё.
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Ответ LSV
Мадам Дюамель пошлют отстаивать интересы Канады? Какие же они алчные и беспринципные. Впрочем, чему тут удивляться?..
Не, у неё тогда бывший партнёр, который её кинул медаль получит. А тут ещё вопрос, кого она ненавидит больше Эрика Редфорда или русских)
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+8
Жалко американцев, опять вручение золотых медалей откладывается))
Наши бьются за золото, канадцы за бронзу...
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Вот люди балл готовы выпрашивать,а были когда-то ОЧ в команде.Деградация.
+8
-1
+7
Ожидаемо. Честно говоря, я тоже не понимаю логику ИСУ сохранить позиции фигуристок в индивидуальном зачете. Я рад за ребят из нашей команды и надеюсь, что они сохранят свои медали, но апелляция Канады имеет в себе здравое зерно.
+11
-5
+6
Да отдайте им эти бронзовые побрякушки! Пускай подавятся! Зачем они нам? Мы выиграли олимпиаду и нам полагаются золотые медали. А нас как дураков заставляют драться за бронзу с второсортной канадской сборной! Это есть манипуляция дураками в чистом виде. Не стоит в этом участвовать!
+9
-3
+6
Зато у них не будет дунь-дуней!!!
+7
-1
+6
наглости нет предела
предлагаю запретить командные соревнования по фк
+7
-1
+6
Вот они наймут грамотных юристов
+7
-2
+5
Ответ BearS
Это лишь говорит о характере дисциплины и ее популярности. Даже в обеспеченных США/Канаде/Японии люди вынуждены искать нормальную работу, чтобы кататься на коньках (в т.ч. и на ОИ), т.к. денег спонсоров нет - вроде барристы или автомеханика. В РФ же господдержка и заливание госбаблом/пропагандой. Ты можешь представить Валиеву, работающую барристой, чтобы оплатить счета? Вот и я нет. Про субъективный характер оценок в данной дисциплине даже писать неохота. Женщины со всего мира, соревнуются (соревновались) с девочками Тутберидзе до пубертата. (Та же Валиева всего за 2 года превратилась в кабанчика)
Какая пропаганда в фигурном катаний? Россия виновата, что в других странах нет финансов? Зачем столько бреда писать!?
+7
-2
+5
Ответ Наталья Кононенко
Канада была на столько прекрасно, что даже с аннулированными баллами осталась на 4 месте )))
а какая разница, подать в суд их право-тем более наши деятели ОКР ринулись туда первее Канады,имея НИКАКИХ юристов-что мы увидели по делу Ками....
+11
-6
+5
Ответ Федя2024
Да отдайте им эти бронзовые побрякушки! Пускай подавятся! Зачем они нам? Мы выиграли олимпиаду и нам полагаются золотые медали. А нас как дураков заставляют драться за бронзу с второсортной канадской сборной! Это есть манипуляция дураками в чистом виде. Не стоит в этом участвовать!
Вы за спортсменов не решайте, что им делать. Медаль, есть медаль, независимо от цвета. Для кого-то это будет первой и может последней медалью международного уровня.
+7
-2
+5
Что и следовало ожидать
+5
0
+5
Нужно уметь проигрывать. Ожидаемо с их стороны, понятие стыда и гордости им неизвестно. Могут и вторыми золотыми запрыгнуть на ступеньку, и псевдобронзовыми медалями уж точно не поперхнуться
+6
-1
+5
Ответ Дружба11
а какая разница, подать в суд их право-тем более наши деятели ОКР ринулись туда первее Канады,имея НИКАКИХ юристов-что мы увидели по делу Ками....
а Канада имеет НИКАКИХ фигуристов, паритет
+5
-1
+4
Ответ LSV
Мадам Дюамель пошлют отстаивать интересы Канады? Какие же они алчные и беспринципные. Впрочем, чему тут удивляться?..
Тогда, следуя вашей логике, тогда и Щербаковой нефиг отдавать золото ЧЕ. Ее же подвинули вверх в турнирной таблице, почему канадцев так же не подвинуть?
+7
-3
+4
Ответ fewral
Ну, как бы логично. Камилы нет, значит баллы по-другому перераспределяются, тогда канада третья.
Так она была. Дисквалифицирован ее результат. И она лишена ее очков, как по правилам. Остальных всех подвинули с их заработанными очками выше нее/наших. Про накидывание им дополнительных баллов после завершения соревнования в правилах ничего нет.
Вроде, все логично. Если только это не временная подачка нашим/договорняк в надежде на апелляцию Канады и их бронзу.
+4
0
+4
Ответ Mira Val
Л - логика «участники, завершившие соревнование и первоначально занявшие место ниже, чем дисквалифицированный участник, соответственно поднимутся выше». Дисквалифицированного участника убрали, в чем проблема. Недисквалифицированные МиГи, Кацы и Марк остались, команду не дисквалифицировали, они чистые.
Не было пересмора результата женщин, Канада требует поднять их выше на балл. Результаты аннулированы, но максимального балла никто не получил
+5
-1
+4
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