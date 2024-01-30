Федерация фигурного катания Канады планирует обжаловать решение ISU по медалям Олимпиады-2022

Федерации фигурного катания Канады обжалует решение ISU по медалям Олимпиады-2022.

Сборная России по фигурному катанию после дисквалификации Камилы Валиевой лишилась золота командного турнира фигуристов и переместилась на третье место. Канада, занявшая четвертую строчку, осталась на своем месте.

Решение принял Международный союз конькобежцев.

«Skate Canada крайне разочарована позицией ISU по поводу присуждения медалей командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Спортивный арбитражный суд ( ) постановил, что помимо четырехлетней дисквалификации, наказание включает «аннулирование всех соревновательных результатов», достигнутых российской фигуристкой с момента положительного допинг-теста.

в своем решении не применяет Правило 353, которое гласит, что «участники, завершившие соревнование и первоначально занявшие место ниже, чем дисквалифицированный участник, соответственно поднимутся выше».

Skate Canada категорически не согласна с позицией ISU по этому вопросу и рассмотрит все варианты обжалования», – говорится в заявлении организации.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?