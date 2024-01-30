НБА. «Бостон» примет «Индиану», «Голден Стэйт» дома встретится с «Филадельфией» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.
Лидер Восточной конференции «Бостон» примет «Индиану», которая выиграла три матча подряд. «Голден Стэйт» дома встретится с «Филадельфией».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 января, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 31 января, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 31 января, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 31 января, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 31 января, 06.00, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Говно в степени говна
Тренер в НБА ничего не решит. Если команда не берёт ответственности за результат, а выполняет указания тренера - это поражения сериями.
А поездка на восток выльется Лал в -2 победы в лучшем случае.
ps Карузо средний игрок,как и Ривс, лучше в защите, хуже в нападении