НБА. «Бостон» примет «Индиану», «Голден Стэйт» дома встретится с «Филадельфией» и другие матчи

Теги результаты Бостон Атланта Чикаго Голден Стэйт Индиана Лейкерс Нью-Йорк Филадельфия Торонто НБА Юта Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.

Лидер Восточной конференции «Бостон» примет «Индиану»,  которая выиграла три матча подряд. «Голден Стэйт» дома встретится с «Филадельфией».

НБА

Регулярный чемпионат

Бостон – Индиана
Дата проведения
31 января, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Атланта – Лейкерс
Дата проведения
31 января, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Нью-Йорк – Юта
Дата проведения
31 января, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Чикаго – Торонто
Дата проведения
31 января, 04.00, «United Center»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Филадельфия
Дата проведения
31 января, 06.00, «Chase Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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11 комментариев
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кто выиграет?
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Рассел накидывает 40очков. Утром Джинни Атланте—"Мы не меняем вашего Мюррея на самого Расселла! "))
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Атланта - Лейкерс будет зрелищем не для слабонервных

Говно в степени говна
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Ответ lecterkillhomyuk
У Лал Дэвис точно не играет, Леброн скорее всего тоже. В итоге возвращаемся в минусовой баланс. Хотя с Хемом и со здоровыми Дэвисом и Брони все печально. Худший тренер НБА наверно в истории. Сезон потерян,возможно последний нормальный у Леброна... Лал оказалась гнилая, бездарная и инфантильная франшиза, неспособная даже найти пару стабильных снайперов для команды. Ну и вера в Ривса просто удручает, чел играет сейчас как незадрафтованный игрок, то есть по идее он должен в Джи лиге играть, а не в старте команды НБА
С чего такой минор ))))) Сегодня Леброн, Дэвис и Дило сливали Хьюстону. Когда их убрали, вернулись в -15 с 30ти. Ривз это да, прикол такой, в память о карузо.
Тренер в НБА ничего не решит. Если команда не берёт ответственности за результат, а выполняет указания тренера - это поражения сериями.
А поездка на восток выльется Лал в -2 победы в лучшем случае.
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Ответ Givi Shotadze
С чего такой минор ))))) Сегодня Леброн, Дэвис и Дило сливали Хьюстону. Когда их убрали, вернулись в -15 с 30ти. Ривз это да, прикол такой, в память о карузо. Тренер в НБА ничего не решит. Если команда не берёт ответственности за результат, а выполняет указания тренера - это поражения сериями. А поездка на восток выльется Лал в -2 победы в лучшем случае.
Странно на полном серьёзе обсуждать мусорное время
ps Карузо средний игрок,как и Ривс, лучше в защите, хуже в нападении
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