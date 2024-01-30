НБА. «Бостон» примет «Индиану», «Голден Стэйт» дома встретится с «Филадельфией» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.

Лидер Восточной конференции « » примет «Индиану», которая выиграла три матча подряд. « » дома встретится с «Филадельфией».

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.