У Феликса растяжение связок голеностопа. Хавбек «Барсы» получил травму на тренировке

Жоау Феликс получил травму во время тренировки.

По сообщениям пресс-службы «Барселоны», у португальца диагностировано растяжение связок правого голеностопа. Сроки его восстановления не уточняются.

выступает за «Барселону» на правах аренды из «Атлетико». В текущем сезоне полузащитник отметился 4 голами и 5 ассистами в 18 матчах Ла лиги. Его статистика – здесь.