У Феликса растяжение связок голеностопа. Хавбек «Барсы» получил травму на тренировке

Теги Барселона Ла Лига травмы Жоау Феликс Здоровье Футбол

Жоау Феликс получил травму во время тренировки.

По сообщениям пресс-службы «Барселоны», у португальца диагностировано растяжение связок правого голеностопа. Сроки его восстановления не уточняются.

Феликс выступает за «Барселону» на правах аренды из «Атлетико». В текущем сезоне полузащитник отметился 4 голами и 5 ассистами в 18 матчах Ла лиги. Его статистика – здесь.

Материалы по теме

39 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
с этим сезоном все понятно , давайте следующий
+27
-1
+26
Ответ b_arfa
Когда весь сезон пол основы в лазарете виноват конечно Хави
Слушайте, но ведь тренеров по физподготовке в команду приводил Хави в составе своего тренерского штаба.
Ведь очень много мышечных травм, полученных на тренировках.

Значит, в этом имеется часть вины Хави.
+20
-2
+18
Барса будто мед штаб на авито нашла.
+16
-2
+14
Ответ Daniil Kotov
Очень много? Кто получил мышечную травму на тренировке?
Иньиго, Араухо и Роберто получали травмы.
Педри за этот сезон только 2 раза получал мышечные травмы на тренировках.
+7
0
+7
Когда весь сезон пол основы в лазарете виноват конечно Хави
+14
-7
+7
Кажется Хави нужно надевать бутсы
+5
-1
+4
ну вот, Ферран теперь на 100% игрок основы. с оссасуной хотел бы увидеть трио ферран-роке-ямаль. кажется идеального момента и быть не может.. но, Роберт поплакал из за ухода Хави летом, так что заслужил 100% быть основным)) Роберто так же поплакал и даже просил не уходить так что возможно и он снова выйдет со скамейку а Фермин не поплакал, пусть по сидит по плачет из за того что не попадает на игру)
+4
0
+4
а в какой день они поймут, что с тренерами по физподготовке какие-то траблы?
+3
0
+3
Ответ BurBon
Ну после слива Жироне как бы все стало понятно с ла лигой. Ну а в лч в лучшем случае 1/8 потолок для этой Барсы.
Да, сезон плохой, но такой же плохой сезон и у Наполи, поэтому должны проходить в 1/4, а там видно будет
+3
0
+3
Ответ Shumer
Барса будто мед штаб на авито нашла.
С пометкой «уценённое»
+5
-2
+3
Что такое не везёт и как с этим бороться...
+2
0
+2
Ответ Shumer
Барса будто мед штаб на авито нашла.
Не на авито, а в службе занятости населения.
+2
0
+2
За то братик в штабе был пристроен у Хави и другие дружки, походу там ни одного профи нет.
+1
0
+1
Ответ TAGAY
ну вот, Ферран теперь на 100% игрок основы. с оссасуной хотел бы увидеть трио ферран-роке-ямаль. кажется идеального момента и быть не может.. но, Роберт поплакал из за ухода Хави летом, так что заслужил 100% быть основным)) Роберто так же поплакал и даже просил не уходить так что возможно и он снова выйдет со скамейку а Фермин не поплакал, пусть по сидит по плачет из за того что не попадает на игру)
Роберто, который Серджио, травмирован 27 января - на 2 недели (ахил).
+1
0
+1
Ответ TAGAY
лучшего бы Рoберт(без О) травмировался, а то уже за.олбался как он вечно все портит на поле, ни паса ни удара,ни скорости..
Лёва, который Роберт - крепкий, однако или нечему ломаться у него.
0
0
0
Ответ Konstantin Frolov
Кажется Хави нужно надевать бутсы
👍
0
0
0
Ответ Konstantin Frolov
Кажется Хави нужно надевать бутсы
Хорошо пасовать будет
0
0
0
Ответ Konstantin Frolov
Кажется Хави нужно надевать бутсы
Сомнительно, а то к лету будет покидать клуб на костылях
0
0
0
Ответ Сикарио
Звонить Негрейре
Главный фанат Барселоны тут как тут 🤣
0
0
0
Ответ & Co1366
Роберто, который Серджио, травмирован 27 января - на 2 недели (ахил).
лучшего бы Рoберт(без О) травмировался, а то уже за.олбался как он вечно все портит на поле, ни паса ни удара,ни скорости..
0
0
0
Ответ TAGAY
лучшего бы Рoберт(без О) травмировался, а то уже за.олбался как он вечно все портит на поле, ни паса ни удара,ни скорости..
Рберт?
0
0
0
Ответ TAGAY
ну вот, Ферран теперь на 100% игрок основы. с оссасуной хотел бы увидеть трио ферран-роке-ямаль. кажется идеального момента и быть не может.. но, Роберт поплакал из за ухода Хави летом, так что заслужил 100% быть основным)) Роберто так же поплакал и даже просил не уходить так что возможно и он снова выйдет со скамейку а Фермин не поплакал, пусть по сидит по плачет из за того что не попадает на игру)
Левандовски играет, потому что Роке совсем недавно перешёл, а Ферран на позиции 9-ки мягко говоря не впечатляет
0
0
0
Ответ Shumer
Барса будто мед штаб на авито нашла.
Конкретно в этой травме медики в чём виноваты ? Такая травма могла быть спокойно получена в каком-нибудь стыке или по чистой случайности
0
0
0
Ответ BurBon
Все будет зависеть в каком составе подойдут к этим играм, если без травм, вполне могут пройти, ответка дома, это плюс.
Мне интересно, что за тренер будет у Наполи, если этот, то все шансы есть
0
0
0
Ответ Иван Величко
Да, сезон плохой, но такой же плохой сезон и у Наполи, поэтому должны проходить в 1/4, а там видно будет
Все будет зависеть в каком составе подойдут к этим играм, если без травм, вполне могут пройти, ответка дома, это плюс.
0
0
0
Нехорошо так говорить, но может это Барсе и на пользу
0
0
0
От Феликса все равно толку мало
0
0
0
" Молодым - везде у нас дорога, старикам - везде у нас... почёт." Илкай & Лёва плюс Ла Масия - актуальный состав.
0
0
0
Тут, при таких раскладах, уже думаешь о том, как бы зацепиться за четверку по итогам сезона.
0
0
0
такая мерзкая травма. Я уже два года не могу избавиться полностью от болей
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий