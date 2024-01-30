У Феликса растяжение связок голеностопа. Хавбек «Барсы» получил травму на тренировке
Жоау Феликс получил травму во время тренировки.
По сообщениям пресс-службы «Барселоны», у португальца диагностировано растяжение связок правого голеностопа. Сроки его восстановления не уточняются.
Феликс выступает за «Барселону» на правах аренды из «Атлетико». В текущем сезоне полузащитник отметился 4 голами и 5 ассистами в 18 матчах Ла лиги. Его статистика – здесь.
Ведь очень много мышечных травм, полученных на тренировках.
Значит, в этом имеется часть вины Хави.
Педри за этот сезон только 2 раза получал мышечные травмы на тренировках.