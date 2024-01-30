Из-за долгов арестованы счета «Салавата Юлаева» (Baza)

Счета «Салавата Юлаева» арестованы из-за долгов.

29 января ФНС приостановила операции по всем счетам клуба.

Основанием стало исполнение решения о взыскании налога, сбора, пеней или штрафа, сообщил телеграм-канал Baza.

Руководство клуба надеется решить вопрос с блокировкой счетов в ближайшие месяцы.

На данный момент « » находится на третьей позиции в таблице Восточной конференции, набрав 77 баллов в 57 матчах. Команда уже обеспечила себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина в этом сезоне.