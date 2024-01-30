Из-за долгов арестованы счета «Салавата Юлаева» (Baza)
Счета «Салавата Юлаева» арестованы из-за долгов.
29 января ФНС приостановила операции по всем счетам клуба.
Основанием стало исполнение решения о взыскании налога, сбора, пеней или штрафа, сообщил телеграм-канал Baza.
Руководство клуба надеется решить вопрос с блокировкой счетов в ближайшие месяцы.
На данный момент «Салават Юлаев» находится на третьей позиции в таблице Восточной конференции, набрав 77 баллов в 57 матчах. Команда уже обеспечила себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина в этом сезоне.
Как и год назад?!
P.S. ни какого негатива к Салавату, просто так система настроена, львиная доля госденег вливается, а это деньги налогоплательщиков, а они ещё их тратят сверх меры, но ничего. Решится.