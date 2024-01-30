Из-за долгов арестованы счета «Салавата Юлаева» (Baza)

Теги Салават Юлаев КХЛ деньги Хоккей

Счета «Салавата Юлаева» арестованы из-за долгов.

29 января ФНС приостановила операции по всем счетам клуба.

Основанием стало исполнение решения о взыскании налога, сбора, пеней или штрафа, сообщил телеграм-канал Baza.

Руководство клуба надеется решить вопрос с блокировкой счетов в ближайшие месяцы.

На данный момент «Салават Юлаев» находится на третьей позиции в таблице Восточной конференции, набрав 77 баллов в 57 матчах. Команда уже обеспечила себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина в этом сезоне.

11 комментариев
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Ого,в любом случае желаю СЮ и болельщикам чтобы ситуация разрешилась как можно скорее
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А ведь это уже не в первый раз...
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Не стоит волноваться, к медовому спасу разблокируют.
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Снова вылет в первом раунде?
Как и год назад?!
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Сколько же денег должны, что на решение несколько месяцев уйдёт
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В духе времени, так сказать
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Каждый год одно и тоже
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Повторение прошлого и так каждый год по кругу в СЮ !
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Ни чего страшного, госбюджет погасит.

P.S. ни какого негатива к Салавату, просто так система настроена, львиная доля госденег вливается, а это деньги налогоплательщиков, а они ещё их тратят сверх меры, но ничего. Решится.
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началось, перед плей-офф, водомутение....., как это надоело уже...
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