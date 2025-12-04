  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Артета о травмах «Арсенала»: «Командам, играющим в Европе, нужен дополнительный день отдыха. У нас никогда не было такого календаря, игроки – не машины»
49

Артета о травмах «Арсенала»: «Командам, играющим в Европе, нужен дополнительный день отдыха. У нас никогда не было такого календаря, игроки – не машины»

Микель Артета объяснил травмы игроков «Арсенала» сложным календарем.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета объяснил травмы игроков плотным расписанием матчей.

«Возможно, это не единственная причина [проблем], но мы можем помочь игрокам и всем в лиге сделать то, что мы должны сделать.

Дайте нам дополнительный день [отдыха], особенно командам, которые много играют в Европе. Я имею в виду всех – думаю, мы можем это сделать, потому что мы все от этого выиграем. У нас никогда не было такого календаря – не только в Премьер-лиге, но и во всех международных соревнованиях. Так что нам нужно постараться это изменить.

Думаю, это вопрос здравого смысла. В какой-то момент [матчей] становится слишком много, а игроки – не машины. Но мы должны стараться влиять на это, когда можем», – сказал Артета.

Кто выиграет ЧМ-2026?24756 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
logoМикель Артета
logoАрсенал
logoЗдоровье
календарь
logoтравмы
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Артета о 2:0 с «Брентфордом»: «Арсенал» доминировал и создал самые опасные моменты. Горжусь футболистами после такой недели – они играли, не восстановившись»
3 декабря, 22:41
«Арсенал» не проигрывает 18 матчей – 15 побед, 3 ничьих. Последнее поражение было в августе
3 декабря, 21:33
Главные новости
«Краснодар» лидирует в РПЛ перед зимней паузой. «Зенит» отстает на одно очко, «Локо» – на 3 очка, ЦСКА – на 4, «Балтика» – 5-я, «Спартак» – 6-й. «Оренбург» и «Сочи» – в зоне прямого вылета
4 минуты назад
Решите футбольный лабиринт и выиграйте футболку любимой легенды или Nintendo Switch
4 минуты назадТесты и игры
Чемпионат России. «Краснодар» победил ЦСКА, «Локомотив» забил 4 гола «Сочи» в гостях, «Балтика» выиграла у «Крыльев»
5 минут назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА – 3:2! Батчи забил и ассистировал Кордобе, Мойзеса удалили на 68-й
6 минут назад
Мойзес получил вторую желтую за фол на Батчи на 68-й минуте игры с «Краснодаром». Жоау забил ЦСКА на 70-й
26 минут назад
Между игроками «Краснодара» и ЦСКА произошла стычка, Кордоба и Мойзес повздорили в подтрибунном помещении. Оласа обвинил армейцев в расизме
38 минут назадВидео
Чемпионат Испании. «Реал» против «Сельты», «Эспаньол» – «Райо», «Севилья» сыграла вничью с «Валенсией»
44 минуты назадLive
Оласа обвинил ЦСКА в расизме: «Одному из моих партнеров сказали «гребаный негр»
47 минут назад
Чемпионат Италии. «Наполи» против «Ювентуса», «Лацио» – «Болонья», «Рома» проиграла «Кальяри» в гостях
сегодня, 17:03Live
Галактионов после 4:2 с «Сочи»: «Локомотив» провел работу над ошибками в эпизодах, где ранее терял очки. Игроки по‑новому раскрываются и проводят один из лучших сезонов в карьере»
сегодня, 17:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Краснодар» не проигрывает 13 матчей подряд – с 21 сентября. У команды Мусаева 9 побед и 4 ничьих на отрезке – сегодня 3:2 с ЦСКА
5 минут назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА впервые за 4 матча. Последняя победа в РПЛ была в августе 2024-го
6 минут назад
Дубль Хиля принес «Балтике» победу над «Крыльями Советов» – 2:0
9 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Хоффенхайм». 2:0 – Шлоттербек и Брандт забили. Онлайн-трансляция
14 минут назадLive
Вратарь «Сочи» Дегтев о 2:4 с «Локо»: «Какая хорошая игра, когда четыре мяча в воротах? У нас проблемы в обороне, надо разбираться»
18 минут назад
Баринов после 4:2 с «Сочи»: «Сейчас набрали такую форму, что для «Локомотива» было бы лучше, чтобы паузы в РПЛ не было»
19 минут назад
Невилл о поражении «Арсенала» от «Астон Виллы»: «Сейчас не время паниковать – они наверняка проиграют пару матчей. У них была самая тяжелая неделя в сезоне, возможно»
29 минут назад
Гехи о срыве трансфера в «Ливерпуль»: «Я знаю, что у Бога есть план для меня, и он осуществится. Моим приоритетом всегда было играть в футбол»
30 минут назад
«Франция – Сенегал! Основа против резерва». Агуэро рассмеялся над шуткой блогера во время стрима жеребьевки ЧМ-2026
45 минут назад
Мостовой про 1:1: «Проиграло бы «Динамо» – сейчас бы понеслось. «Спартак» вообще разнесли бы. А ничья – вроде бы тишина, все успокоились. И конкуренты рады»
57 минут назад