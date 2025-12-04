Артета о травмах «Арсенала»: «Командам, играющим в Европе, нужен дополнительный день отдыха. У нас никогда не было такого календаря, игроки – не машины»
Микель Артета объяснил травмы игроков «Арсенала» сложным календарем.
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета объяснил травмы игроков плотным расписанием матчей.
«Возможно, это не единственная причина [проблем], но мы можем помочь игрокам и всем в лиге сделать то, что мы должны сделать.
Дайте нам дополнительный день [отдыха], особенно командам, которые много играют в Европе. Я имею в виду всех – думаю, мы можем это сделать, потому что мы все от этого выиграем. У нас никогда не было такого календаря – не только в Премьер-лиге, но и во всех международных соревнованиях. Так что нам нужно постараться это изменить.
Думаю, это вопрос здравого смысла. В какой-то момент [матчей] становится слишком много, а игроки – не машины. Но мы должны стараться влиять на это, когда можем», – сказал Артета.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
