«Газпром» кучу денег тратит на титульник стадиона «Бешикташа», помогать нам – неинтересно. Газ общий, а мечты сбываются только у вас». Гендиректор «Иркутска» о спонсорах

Гендиректор «Иркутска» рассказал о непростой ситуации со спонсорами.

«Иркутск» дебютировал в 2022-м в профессиональном футболе и занял третье место во Второй лиги Дивизионе Б. За клуб играют местные воспитанники – только один футболист из другого региона.

«Вообще, у меня была идея: хорошо, если какая-то госкорпорация возьмет полностью Вторую лигу. Это большое подспорье. А сейчас получается, что «Газпром» кучу денег выделяет, чтобы быть титульником на стадионе « ». Понимаю, там свои интересы, но вы выделите хотя бы по 20 млн рублей на каждый клуб лиги. Я столько трачу на логистику, перелеты, автобусы, гостиницы.

Ну это же круто будет?

57 млн [бюджет] для частного клуба – серьезные деньги. В следующем году будет уже 75. Мы не просим лишнего. Прихожу к спонсорам: «Давайте вы станете полноценными участниками. Поддержите». Говорят ведь, что спорт неотъемлемая часть жизни. Владимир Владимирович [Путин] выступает: вот год – спорта. Но это не во всех регионах чувствуется. Если мы говорим, что спорт важен, то он важен везде: в Якутии, Чите, Улан-Удэ, , Красноярске. Правильно?

Но почему у Красноярска – и «Енисей», и клуб Единой лига ВТБ, волейбол, хоккей с мячом, все виды спорта, а у нас только хоккей с мячом? Государство чуть-чуть поддерживает баскетбол и волейбол, а остальное все – частная инициатива. Хотя в регионе работают большие корпорации – « », «Роснефть», «Лес Групп», угольные компании. Но они зарегистрированы в Москве, Питере – и не участвуют в этом.

Грустно, весь газ отсюда идет в Китай, а когда я прихожу в «Газпром» или другую компанию, спрашиваю: «Ребят, помогите. Дайте миллионов 20 на команду». – «Нам это неинтересно». Ну вы же качаете отсюда, почему где-то вкладываетесь, а у нас нет?

Многих так обошел, писал письма. Знаю, о чем говорю. Спрашивал: «Ну вы хоть в социалке поучаствуйте! Для людей что-то сделайте. Пусть не нравится футбол, возьмите баскетбол. Создайте команду». Если не помогаешь в спорте, сделай нам дороги и больницы. Но ведь и этого не делают. Пытаешься донести: «Вы уедете в Москву и Питер. Так оставьте хоть что-то о себе, какую-то память». Отвечают: «Мы рабочие места на месторождении создаем. Остальное не обязаны делать».

Повторюсь, мы говорим не про миллиарды. Дайте чуть-чуть, а мы расскажем, как вы развиваете спорт. Ну построили недавно бассейн в Иркутске, передали области. И чего, это все? Ну клево. Вы столько лет здесь, а оставите после себя только бассейн. В народе мы его так и называем – газпромовский.

По сути, это ведь общий газ, а мечты сбываются только у вас. И потом, когда приезжает зенитовская двойка [«Зенит-2»], они ведут себя как короли: «Есть у вас тут магазин нормальный?». Вы чего вообще? Мы такие же люди, мы не отдельная часть России. «Слушайте, в себя придите», – говорю.

Такая вот правда жизни. Происходит переоценка ценностей: ты реально понимаешь, что если бы людям это было важно, у нас было бы все по-другому. Общей идеологии какой-то не хватает», – рассказал Роман Городничев для большого материала Sports.ru о футболе за Уралом.

Футбол за Уралом – наши боль и спасение