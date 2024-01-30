«Газпром» кучу денег тратит на титульник стадиона «Бешикташа», помогать нам – неинтересно. Газ общий, а мечты сбываются только у вас». Гендиректор «Иркутска» о спонсорах

Теги Зенит премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция Газпром Владимир Путин Вторая лига Б Зенит-2 Иркутск деньги Футбол

Гендиректор «Иркутска» рассказал о непростой ситуации со спонсорами.

«Иркутск» дебютировал в 2022-м в профессиональном футболе и занял третье место во Второй лиги Дивизионе Б. За клуб играют местные воспитанники – только один футболист из другого региона. 

«Вообще, у меня была идея: хорошо, если какая-то госкорпорация возьмет полностью Вторую лигу. Это большое подспорье. А сейчас получается, что «Газпром» кучу денег выделяет, чтобы быть титульником на стадионе «Бешикташа». Понимаю, там свои интересы, но вы выделите хотя бы по 20 млн рублей на каждый клуб Второй лиги. Я столько трачу на логистику, перелеты, автобусы, гостиницы. 

Ну это же круто будет?

57 млн [бюджет] для частного клуба – серьезные деньги. В следующем году будет уже 75. Мы не просим лишнего. Прихожу к спонсорам: «Давайте вы станете полноценными участниками. Поддержите». Говорят ведь, что спорт неотъемлемая часть жизни. Владимир Владимирович [Путин] выступает: вот год – спорта. Но это не во всех регионах чувствуется. Если мы говорим, что спорт важен, то он важен везде: в Якутии, Чите, Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске. Правильно? 

Но почему у Красноярска – и «Енисей», и клуб Единой лига ВТБ, волейбол, хоккей с мячом, все виды спорта, а у нас только хоккей с мячом? Государство чуть-чуть поддерживает баскетбол и волейбол, а остальное все – частная инициатива. Хотя в регионе работают большие корпорации – «Газпром», «Роснефть», «Лес Групп», угольные компании. Но они зарегистрированы в Москве, Питере – и не участвуют в этом.

Грустно, весь газ отсюда идет в Китай, а когда я прихожу в «Газпром» или другую компанию, спрашиваю: «Ребят, помогите. Дайте миллионов 20 на команду». – «Нам это неинтересно». Ну вы же качаете отсюда, почему где-то вкладываетесь, а у нас нет? 

Многих так обошел, писал письма. Знаю, о чем говорю. Спрашивал: «Ну вы хоть в социалке поучаствуйте! Для людей что-то сделайте. Пусть не нравится футбол, возьмите баскетбол. Создайте команду». Если не помогаешь в спорте, сделай нам дороги и больницы. Но ведь и этого не делают. Пытаешься донести: «Вы уедете в Москву и Питер. Так оставьте хоть что-то о себе, какую-то память». Отвечают: «Мы рабочие места на месторождении создаем. Остальное не обязаны делать».

Повторюсь, мы говорим не про миллиарды. Дайте чуть-чуть, а мы расскажем, как вы развиваете спорт. Ну построили недавно бассейн в Иркутске, передали области. И чего, это все? Ну клево. Вы столько лет здесь, а оставите после себя только бассейн. В народе мы его так и называем – газпромовский. 

По сути, это ведь общий газ, а мечты сбываются только у вас. И потом, когда приезжает зенитовская двойка [«Зенит-2»], они ведут себя как короли: «Есть у вас тут магазин нормальный?». Вы чего вообще? Мы такие же люди, мы не отдельная часть России. «Слушайте, в себя придите», – говорю. 

Такая вот правда жизни. Происходит переоценка ценностей: ты реально понимаешь, что если бы людям это было важно, у нас было бы все по-другому. Общей идеологии какой-то не хватает», – рассказал Роман Городничев для большого материала Sports.ru о футболе за Уралом. 

Футбол за Уралом – наши боль и спасение

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131 комментарий
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Мне кажется, это иноагент
+219
-6
+213
Ответ Michael Scott
А какой экономический смысл в том, чтобы быть титульниками у Бешикташа или Шальке? Без такого маркетинга российский газ покупали бы хуже?
Такой же как и реклама Газпрома на тв - смысла не имеет
+83
-8
+75
Все так и есть.
+67
-7
+60
А какой экономический смысл в том, чтобы быть титульниками у Бешикташа или Шальке?

Без такого маркетинга российский газ покупали бы хуже?
+66
-10
+56
Такая вот правда жизни. Происходит переоценка ценностей: ты реально понимаешь, что если бы людям это было важно, у нас было бы все по-другому.

Все как есть
Слов нет..
+60
-7
+53
В Иркутске примерно половина населения города живёт без газа. Вот что печально
+56
-6
+50
Ответ Владимир Владимир
Мне кажется, это иноагент
Как и все здравомыслящие россияне)
+59
-16
+43
Кстати, про Зенит-2 и нормальные магазины. Сын родственника со своей командой ездил на какой то чемпионат Северозападного округа и там играла молодежка Зенита тоже. Боже, родственник рассказывал, что вели себя как примы, пальцы распустили «мы Зенит, вы никто». Так что, в написанное очень даже верю
+40
-11
+29
Ответ Владимир Владимир
Мне кажется, это иноагент
Единогласно.. так и запишем..)
+27
-4
+23
Ответ MustOilHelsinki
В Иркутске примерно половина населения города живёт без газа. Вот что печально
а в Красноярске магистрального газа нет вообще
+21
-3
+18
Ответ MustOilHelsinki
В Иркутске примерно половина населения города живёт без газа. Вот что печально
Необходимо под этим коментом передать привет чуваку, который он-лайн в ютубе жег газ в Ростове на зависть эуропейцам
+24
-7
+17
Здоровья тебе, мужик!
+16
-1
+15
Дискредитация или что это было.
Да как посмел, на кого глаза поднял ?
+17
-4
+13
Ответ schwein
Я вам сходу накидаю 15-20 компаний, в которых крутятся схожие деньги. Особенно на фоне запросов в 20 млн. Хоть одна из них в списках просящих фигурирует? Нет
Ой Газпром обидели. Так Вы тогда читайте материал полностью и накидайте нам эти 15-20 компаний, которые титульники у Бешикташа и Шальке. Просим, просим.
+10
-1
+9
Ответ schwein
Мне вот интересно, почему каждый такой деятель идет прямиком в Газпром? У нас больше нет в стране крупного бизнеса? Или в чем дело?
Так гендир, и говорит в тексте про Роснефть и Лес Групп ещё, ну и ладно социалка, но Газпром качает газ в Иркутске, который примерно на 50% газифицирован это как вообще
+10
-2
+8
Вот это подарочек Миллеру на днюху и встречу доверенных лиц просроченного.
+16
-8
+8
Ответ Владимир Владимир
Мне кажется, это иноагент
Нет, просто наивный.
Приходит в Газпром и просит 20 млн руб! Руб! Даже не долларов!
В Газпроме думают, что этот попрошайка от нас какую то мелочь просит…
А надо просить 2 ярда, из которых 1, естественно, откатом вернуть «хорошему человеку» из Газпрома.
+7
0
+7
напоминаю:
Стоимость соглашения "Газпрома" с Европейским футбольным союзом о спонсорстве Лиги чемпионов УЕФА на сезоны 2018-2020 годов составляет 210,63 млн евро, следует из материалов российской компании.
+10
-3
+7
Красава мужик
+12
-5
+7
Ответ Fedoseich
Как и все здравомыслящие россияне)
-Ты мне здесь того..
- Чего того?
- Прекрати говорю..
- Чего прекратить то..
- Чего.. чего..Мыслить здраво прекрати..
+10
-4
+6
Народ совсем разбушевался в последняя время, ох уж эти происки Запада, так и менчтают развалить стабильность в стране!
+9
-3
+6
Ну если это не попытка развалить страну, то как минимум почётное звание иноагента!
+7
-2
+5
Ответ Michael Scott
А какой экономический смысл в том, чтобы быть титульниками у Бешикташа или Шальке? Без такого маркетинга российский газ покупали бы хуже?
До 2014 года это была мягкая сила, возможность завести нужные знакомства во влиятельных кругах в Германии, экспансия на Европу. Уже после закулисные игры и чистая политика
+7
-3
+4
Ответ I[26]I
пусть в РУСАЛ сходит как минимум два алюминиевых предприятия в области самое что смешное о них ни слова вообще
Русал спорт не спонсирует и не преподносит себя народным достоянием.
+5
-2
+3
С какой стати Газпром именно ДОЛЖЕН помогать частному футбольному клубу? А лично мне не должен, например, по такой логике? А почему?
+5
-2
+3
Ответ schwein
Я вам сходу накидаю 15-20 компаний, в которых крутятся схожие деньги. Особенно на фоне запросов в 20 млн. Хоть одна из них в списках просящих фигурирует? Нет
Пиши список. Оценим твое понимание ситуации.
+3
0
+3
А разве сделка с Бешикташем состоялась? Помню, была инфа, что турки отказались.
+4
-1
+3
Ответ ss_podonok
напоминаю: Стоимость соглашения "Газпрома" с Европейским футбольным союзом о спонсорстве Лиги чемпионов УЕФА на сезоны 2018-2020 годов составляет 210,63 млн евро, следует из материалов российской компании.
Какой позор.
Так еще и не смогли выйти из группы с Брюгге и Мальме
+4
-1
+3
Кабы компании в местный бюджет налоги платили, то можно было бы и разговаривать, а так всё известно куда идёт, а потом перераспределяется, местные филиалы крупных компаний даже если захотели бы поучаствовать то не смогли бы.
+3
0
+3
Ответ MustOilHelsinki
В Иркутске примерно половина населения города живёт без газа. Вот что печально
Да. Давайте в городе с самой дешёвой электроэнергией в стране зачем-то проведём газ. Хотелось бы знать, зачем
+3
0
+3
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