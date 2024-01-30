Выплаты российским фигуристам за выступление на Олимпиаде-2022 не будут пересматривать

Теги сборная России танцы на льду CAS Олимпиада-2022 пары мужское катание женское катание Никита Кацалапов Виктория Синицина командные соревнования Дмитрий Песков дисквалификации Анастасия Мишина Александр Галлямов ТАСС Камила Валиева Марк Кондратюк Фигурное катание

В России не будут пересматривать призовые выплаты фигуристам за Олимпиаду-2022.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Правильно», – ответил представитель Кремля в беседе с журналистами в ответ на просьбу подтвердить, что пересматривать выплаты не планируется.

Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на 4 года и аннулировал ее результаты начиная с 25 декабря 2021, в том числе и на Олимпиаде-2022 в Пекине. 

Сборная России после дисквалификации Валиевой лишилась золота командного турнира фигуристов и переместилась на третье место. 

За российскую команду, помимо Валиевой, выступали Анастасия Мишина и Александр ГаллямовВиктория Синицина и Никита КацалаповМарк Кондратюк

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39 комментариев
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Помню, смеялись над Зубковым, что он ОЧ на территории России. Похоже, скоро таких ОЧ станет ещё больше
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Но при этом спорт вне политики, пустите в Париж на Олимпиаду!
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Ой, кто бы сомневался. Могли бы и не напоминать. Только еще одно раздражение в копилку.
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Выплаты не пересмотрят, а виновнице торжества еще и премию выпишут.
А вот у нас на работе девочка ошиблась, не так крепко как КВ, но весьма ощутимо для фирмы, так из нее еще и вычетают
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А наказывать кого-нибудь будете? Или прикроетесь "гн*лым" западом?
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халява за счет налогоплательщиков
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Это ежу понятно
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откуда только ненависти к спортсменам в комментариях? даже если предположить, что невероятно одаренная девочка Камила приняла допинг из чьих то известных или неизвестных ей рук (зачем ей это в момент, когда она явная фаворитка), неужели не ясно, что приняла она его не самостоятельно, и заслуживает компенсации в любом случае, если не моральной, то хотя бы материальной.
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Ответ A_Bechter
А Щербаковой доплатят за золото ЧЕ?
Сначала Валиева должна деньги вернуть
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Ответ Lavkaspice
Выплаты не пересмотрят, а виновнице торжества еще и премию выпишут. А вот у нас на работе девочка ошиблась, не так крепко как КВ, но весьма ощутимо для фирмы, так из нее еще и вычетают
Так это из-за жадности вашего начальника, который не ценит своих работников. А тут пресс-секретарь ясно сказал, что ничего вычитать не будут.
+3
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+3
А Щербаковой доплатят за золото ЧЕ?
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+3
Подарок от налогоплательщиков допингистке
+6
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+3
Остальным членам команды - понятно.
Что касается Валиевой, формально с неё должны взыскать призовые за разные турниры.
Но по существу взыскание долгов с несовершеннолетних (не ИП) - процедура плохо применимая по разным очевидным причинам, притом не только в России.
+4
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Зачем пересматривать. Только переименовать - бронза с золотым отливом.
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Т.е. статья УК РФ "Мошенничество" перестала существовать,и вместо наказания за мошенничество в России теперь выдают премии?
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кто бы сомневался
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Вот у Валиевой бы надо забрать, пусть её ТШ компенсирует!
+6
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Предлагаю им авансом и за 26-й год заочно выдать)
+3
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В наше время быть допингистом или иметь уголовное дело за границей стало знаком почета
+6
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Ответ Лиза Михайлова
Потому что они олимпийские чемпионы и есть.
А почему тогда эти два года линчевали Валиеву, за то что она "лишила" команду золота?
Если их - и Мигов, и Кацалаповых и Кондаратюка - озолотили как олимпийских чемпионов? В таком статусе?.
За что?.
+4
-3
+1
Ответ Блинчик
А что пересматривать, если для нас они ОЧ на территории России?))
Ещё нет
Пока в Басманный не ходили с иском о непризнании решения КАС
+1
0
+1
А ещё респект и уважуха...
Куда катимся....
+6
-5
+1
Ещё и за следующую обещают доплатить. Страна возможностей...
+3
-2
+1
И что, спортсменов даже не расстреляют, как этого желают, топающие ножками "свидетели святого запада"?
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А что пересматривать, если для нас они ОЧ на территории России?))
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Вот это и называется у нас «Борьба с допингом»
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Ответ NataliaB.3003
А почему тогда эти два года линчевали Валиеву, за то что она "лишила" команду золота? Если их - и Мигов, и Кацалаповых и Кондаратюка - озолотили как олимпийских чемпионов? В таком статусе?. За что?.
За что? А разве кого-то интересовали именно выплаты? Разве это в деле главное? А медали, статус с ними связанный, а престиж и репутация страны? Это вообще бесценно, если учесть что для оч.многих только выход на одну Олимпиаду и есть.
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Ответ NataliaB.3003
А почему тогда эти два года линчевали Валиеву, за то что она "лишила" команду золота? Если их - и Мигов, и Кацалаповых и Кондаратюка - озолотили как олимпийских чемпионов? В таком статусе?. За что?.
А кто её линчевал ?
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Ответ Фикиск Фусов
Необходимо лишить выплат и бмв конфисковать
И сразу у Вас все наладится, вы думаете? Вряд ли
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Ответ Антон Сватковский
Остальным членам команды - понятно. Что касается Валиевой, формально с неё должны взыскать призовые за разные турниры. Но по существу взыскание долгов с несовершеннолетних (не ИП) - процедура плохо применимая по разным очевидным причинам, притом не только в России.
Скоро станет совершеннолетней
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