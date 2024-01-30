Выплаты российским фигуристам за выступление на Олимпиаде-2022 не будут пересматривать
В России не будут пересматривать призовые выплаты фигуристам за Олимпиаду-2022.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Правильно», – ответил представитель Кремля в беседе с журналистами в ответ на просьбу подтвердить, что пересматривать выплаты не планируется.
Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на 4 года и аннулировал ее результаты начиная с 25 декабря 2021, в том числе и на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Сборная России после дисквалификации Валиевой лишилась золота командного турнира фигуристов и переместилась на третье место.
За российскую команду, помимо Валиевой, выступали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Марк Кондратюк.
А вот у нас на работе девочка ошиблась, не так крепко как КВ, но весьма ощутимо для фирмы, так из нее еще и вычетают
Что касается Валиевой, формально с неё должны взыскать призовые за разные турниры.
Но по существу взыскание долгов с несовершеннолетних (не ИП) - процедура плохо применимая по разным очевидным причинам, притом не только в России.
Если их - и Мигов, и Кацалаповых и Кондаратюка - озолотили как олимпийских чемпионов? В таком статусе?.
За что?.
Пока в Басманный не ходили с иском о непризнании решения КАС
Куда катимся....