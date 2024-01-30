Выплаты российским фигуристам за выступление на Олимпиаде-2022 не будут пересматривать

В России не будут пересматривать призовые выплаты фигуристам за Олимпиаду-2022.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Правильно», – ответил представитель Кремля в беседе с журналистами в ответ на просьбу подтвердить, что пересматривать выплаты не планируется.

Накануне Спортивный арбитражный суд ( ) дисквалифицировал на 4 года и аннулировал ее результаты начиная с 25 декабря 2021, в том числе и на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Сборная России после дисквалификации Валиевой лишилась золота командного турнира фигуристов и переместилась на третье место.

За российскую команду, помимо Валиевой, выступали и , и , .