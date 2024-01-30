9,63 млрд долларов потратили клубы на международные трансферы в 2023-м – это рекорд. Больше всех заплатили английские клубы, заработали – немецкие

Футбольные клубы поставили рекорд по трансферным расходам в 2023 году.

Это следует из отчета о трансферах за прошлый год. В нем рассматриваются только трансферы между клубами из разных стран, без учета переходов внутри одной страны.

В 2023-м на такие переходы было потрачено 9,63 млрд долларов США – на 48,1% больше, чем в 2022 году (6,5 млрд долларов). Предыдущий рекорд, установленный в 2019 году, был превышен на 2,28 млрд долларов (7,35 млрд долларов).

Больше всех на трансферы игроков из-за рубежа потратили английские клубы – 2,96 млрд долларов. Немецкие клубы заработали больше всех на продаже игроков в другие страны – более 1,2 млрд долларов.