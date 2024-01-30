9,63 млрд долларов потратили клубы на международные трансферы в 2023-м – это рекорд. Больше всех заплатили английские клубы, заработали – немецкие

Теги премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига трансферы ФИФА рекорды деньги Футбол

Футбольные клубы поставили рекорд по трансферным расходам в 2023 году.

Это следует из отчета ФИФА о трансферах за прошлый год. В нем рассматриваются только трансферы между клубами из разных стран, без учета переходов внутри одной страны.

В 2023-м на такие переходы было потрачено 9,63 млрд долларов США – на 48,1% больше, чем в 2022 году (6,5 млрд долларов). Предыдущий рекорд, установленный в 2019 году, был превышен на 2,28 млрд долларов (7,35 млрд долларов).

Больше всех на трансферы игроков из-за рубежа потратили английские клубы – 2,96 млрд долларов. Немецкие клубы заработали больше всех на продаже игроков в другие страны – более 1,2 млрд долларов.

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17 комментариев
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Игроки становятся всё хуже, но стоят всё больше.
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В футбол играют все а зарабатывают - немцы😂
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Больше всех заплатили английские клубы, заработали – немецкие, профукали - саудовские
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Ответ MstAndreev
ФФП работает!
как вы по одной этой цифре поняли, работает ФФП или нет?
+6
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Ответ fbd
С чего это игроки становятся хуже?
С того, что всякие коты в мешке с одним сезоном типа Антони теперь стоят под 100.
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А сколько потратили, чтобы у всех интернет с большим трудом работал?
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Ответ fbd
С чего это игроки становятся хуже?
С того, что лет 15 почти смотрим "Месси или Роналду". Уже и блюдо протухло, скоро выбрасывать, но за 15 лет так и не уродилось смены.

Ну и хоть что-то из себя представляющих игроков уже даже мешковым клубам не хватает. За всякие холодильники дают 80 лимонов, потому что дешевле - совсем мрак. А в 2001 году можно было Зидана купить.
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АПЛ впереди даже с учётом того, что самые дорогие трансферы года в статистику не попали (Кайседо, Райс). А были ещё Хаверц, Маунт, Лавиа и тд.

По количеству трансферов на первом месте вроде Португальская лига
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Почему в долларах? Это же европейские клубы
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Где 5-я экономика мира с Фан уд ?
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Огласите весь список, пожалуйста.
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в Европе расчёт в долларах?
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Ответ Under
как вы по одной этой цифре поняли, работает ФФП или нет?
Это очевидно! Лудогорец будет наказан!)
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Ответ Фан Рубина
Игроки становятся всё хуже, но стоят всё больше.
С чего это игроки становятся хуже?
+1
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Ответ Акира_1
С того, что всякие коты в мешке с одним сезоном типа Антони теперь стоят под 100.
Так цены выросли, но игроки же хуже не стали.
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Ответ Ahmad Munir
АПЛ впереди даже с учётом того, что самые дорогие трансферы года в статистику не попали (Кайседо, Райс). А были ещё Хаверц, Маунт, Лавиа и тд. По количеству трансферов на первом месте вроде Португальская лига
учитывая,что речь про траты,то так себе достижение. лишь очередное подтверждение лиги с самым большим мешком денег.
впереди тут Бундеслига. Немцы умеют оставаться в плюсе.
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