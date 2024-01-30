Феликс выбыл на 4 недели из-за травмы голеностопа. Хавбек «Барсы» пропустит первый матч с «Наполи» в ЛЧ

Жоау Феликс пропустит около месяца из-за травмы.

Напомним, полузащитник «Барселоны» получил повреждение голеностопа во время тренировки.

По информации журналиста Diario Sport Тони Хуанмарти, пропустит около 4 недель из-за этой травмы. Таким образом, он не сможет принять участие в первом матче 1/8 финала чемпионов – «Барса» встретится с «Наполи» 21 февраля.

Португалец выступает за «Барселону» на правах аренды из «Атлетико». В текущем сезоне Жоау отметился 4 голами и 5 ассистами в 18 матчах Ла лиги. Его статистика – здесь.