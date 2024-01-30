Феликс выбыл на 4 недели из-за травмы голеностопа. Хавбек «Барсы» пропустит первый матч с «Наполи» в ЛЧ
Жоау Феликс пропустит около месяца из-за травмы.
Напомним, полузащитник «Барселоны» получил повреждение голеностопа во время тренировки.
По информации журналиста Diario Sport Тони Хуанмарти, Феликс пропустит около 4 недель из-за этой травмы. Таким образом, он не сможет принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов – «Барса» встретится с «Наполи» 21 февраля.
Португалец выступает за «Барселону» на правах аренды из «Атлетико». В текущем сезоне Жоау отметился 4 голами и 5 ассистами в 18 матчах Ла лиги. Его статистика – здесь.
В воротах/ Тер-Штеген/
В защите / Канселу - Араухо - Араухо -Канселу /
В полузащите / Де Йонг -- Гюндоган-- Де Йонг-- Педри/
В атаке / Ямал - Ямал /
Если уж до конца быть честным, но довольно бестолковатый бегунок , лезщий в обводку по-поводу и без. Хотя в аренде в Осасуне был неплох, на секунду даже сомнения появились.....
Но потом была предсезонка , где он выдал один хороший матч , а остальные его выходы были , мягко говоря, не очень
Видимо, с этой позицией не очень сейчас в академии, раз Хави в условиях проблем в этой зоне, делал все что угодно ( смещал туда Педри, Гави в разное время) -- но не привлекал кого-то из Ла-Массии.
Хотя я в этом сезоне почти не следил за академией , так что это лишь догадки, может кто и есть талантливый , но Хави ему просто не доверяет и не привлекает
Ну или действительно ставить налево Фермина/Педри, но тогда кантерано нужен в центре поля
Лучшее описание реалий Барсы при тренерстве Хави
При Хави ( а именно этот период мы обсуждали тут на ветке) уже была вторая фаза карьеры Ансу
Если бы это было возможно, не нужны были бы никакие трансферы.