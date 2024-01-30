Феликс выбыл на 4 недели из-за травмы голеностопа. Хавбек «Барсы» пропустит первый матч с «Наполи» в ЛЧ

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс пропустит около месяца из-за травмы.

Напомним, полузащитник «Барселоны» получил повреждение голеностопа во время тренировки. 

По информации журналиста Diario Sport Тони Хуанмарти, Феликс пропустит около 4 недель из-за этой травмы. Таким образом, он не сможет принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов – «Барса» встретится с «Наполи» 21 февраля. 

Португалец выступает за «Барселону» на правах аренды из «Атлетико». В текущем сезоне Жоау отметился 4 голами и 5 ассистами в 18 матчах Ла лиги. Его статистика – здесь.

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41 комментарий
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Ответ XavIniesta2008-2015
Теперь Барселоне нужен ещё один Ямал на левый фланг. Слева могут сыграть ещё Педри и Фермин, но они нужны в центре поля. Также, видимо, придётся форсировать адаптацию Роке к основе
Поддерживаю. Предлагаю выставить такой состав на матч с Наполи:
В воротах/ Тер-Штеген/

В защите / Канселу - Араухо - Араухо -Канселу /

В полузащите / Де Йонг -- Гюндоган-- Де Йонг-- Педри/

В атаке / Ямал - Ямал /
+38
-4
+34
Мед персонал вообще работает? Или там отпуск у них вечный, что игроки ломаются…
+32
-1
+31
Ответ madaev
Нулевая потеря
прикалываетесь что-ли, он хоть на левом фланге креатива добавляет при выходах
+23
0
+23
Ответ ЧИКО
Пора Чави и Деку надевать форму и на поле…. Эта волна травм, просто кошмар…. Все проблемы одновременно…. НО БАРСА СПРАВИТЬСЯ!!!
Не хватало, чтоб ещё и Чави с Деку травмировались...
+10
-1
+9
Ответ Леван Мкртчян
Поддерживаю. Предлагаю выставить такой состав на матч с Наполи: В воротах/ Тер-Штеген/ В защите / Канселу - Араухо - Араухо -Канселу / В полузащите / Де Йонг -- Гюндоган-- Де Йонг-- Педри/ В атаке / Ямал - Ямал /
Под ещё одним Ямалом я имел ввиду таланта из Ла Масии, только уже на позицию левого вингера. Иначе теперь никак, только воспитанники спасут Барсу в условиях этой эпидемии травм
+7
0
+7
Теперь Барселоне нужен ещё один Ямал на левый фланг. Слева могут сыграть ещё Педри и Фермин, но они нужны в центре поля. Также, видимо, придётся форсировать адаптацию Роке к основе
+7
0
+7
Мем «ПОТРАЧЕНО» кратко описывает сезон 2024 у Барселоны
+4
0
+4
Пора Чави и Деку надевать форму и на поле…. Эта волна травм, просто кошмар…. Все проблемы одновременно…. НО БАРСА СПРАВИТЬСЯ!!!
+6
-3
+3
Матч с Наполи ожидается веселее, чем с Вильяреалом. Обе команды переломаны, без тактики, обороны и с хаосом в средней линии. Счёт 5-5 вполне может быть, накидают, как в хоккее.
+2
0
+2
Ответ Вадим Колованов
Мед персонал вообще работает? Или там отпуск у них вечный, что игроки ломаются…
Просто напомню что травмат Дембеле , спокойно играет в ПСЖ
0
0
0
Ответ XavIniesta2008-2015
Разумеется, кантерано не стоит сразу ставить в стартовый состав. Но, он должен быть хотя бы для выхода на замену. Торрес нужен ещё и справа, так как гонять Ямала в каждом матче все 90 минут нельзя Ну или действительно ставить налево Фермина/Педри, но тогда кантерано нужен в центре поля
Слева полузащитников ставили, когда был Бальде, который давал ширину. Сейчас же Бальде на травме
0
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Ответ Achilles 21
там помню вроде абде хотели подтягивать налево, но он не потянул,по мне слишком прямолинеен
Да. Абде старателный , но совсем не уровень .
Если уж до конца быть честным, но довольно бестолковатый бегунок , лезщий в обводку по-поводу и без. Хотя в аренде в Осасуне был неплох, на секунду даже сомнения появились.....
Но потом была предсезонка , где он выдал один хороший матч , а остальные его выходы были , мягко говоря, не очень
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Ответ XavIniesta2008-2015
Под ещё одним Ямалом я имел ввиду таланта из Ла Масии, только уже на позицию левого вингера. Иначе теперь никак, только воспитанники спасут Барсу в условиях этой эпидемии травм
Да там проще с Торресом будет сыграть или схему в очередной раз сменить , чем пытаться выставить еще одного совсем необстреленного кантерано на эту позицию, в таком ответственном матче.

Видимо, с этой позицией не очень сейчас в академии, раз Хави в условиях проблем в этой зоне, делал все что угодно ( смещал туда Педри, Гави в разное время) -- но не привлекал кого-то из Ла-Массии.
Хотя я в этом сезоне почти не следил за академией , так что это лишь догадки, может кто и есть талантливый , но Хави ему просто не доверяет и не привлекает
+1
-1
0
Ответ Леван Мкртчян
Ну это да, но карьеру Фати можно разделить на два этапа -- до крестов и после. При Хави ( а именно этот период мы обсуждали тут на ветке) уже была вторая фаза карьеры Ансу
там помню вроде абде хотели подтягивать налево, но он не потянул,по мне слишком прямолинеен
0
0
0
Ответ Леван Мкртчян
Да там проще с Торресом будет сыграть или схему в очередной раз сменить , чем пытаться выставить еще одного совсем необстреленного кантерано на эту позицию, в таком ответственном матче. Видимо, с этой позицией не очень сейчас в академии, раз Хави в условиях проблем в этой зоне, делал все что угодно ( смещал туда Педри, Гави в разное время) -- но не привлекал кого-то из Ла-Массии. Хотя я в этом сезоне почти не следил за академией , так что это лишь догадки, может кто и есть талантливый , но Хави ему просто не доверяет и не привлекает
там на фати они ставку слева делали
0
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Ответ Леван Мкртчян
Да там проще с Торресом будет сыграть или схему в очередной раз сменить , чем пытаться выставить еще одного совсем необстреленного кантерано на эту позицию, в таком ответственном матче. Видимо, с этой позицией не очень сейчас в академии, раз Хави в условиях проблем в этой зоне, делал все что угодно ( смещал туда Педри, Гави в разное время) -- но не привлекал кого-то из Ла-Массии. Хотя я в этом сезоне почти не следил за академией , так что это лишь догадки, может кто и есть талантливый , но Хави ему просто не доверяет и не привлекает
Разумеется, кантерано не стоит сразу ставить в стартовый состав. Но, он должен быть хотя бы для выхода на замену. Торрес нужен ещё и справа, так как гонять Ямала в каждом матче все 90 минут нельзя
Ну или действительно ставить налево Фермина/Педри, но тогда кантерано нужен в центре поля
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Ответ Achilles 21
там на фати они ставку слева делали
Фати практически всегда был запасным у Хави. Даже , когда он был здоров, Хави часто сувал в эту зону кого угодно, лишь бы не выпускать братишек ФатиТорресов на лево.
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Ответ XavIniesta2008-2015
Разумеется, кантерано не стоит сразу ставить в стартовый состав. Но, он должен быть хотя бы для выхода на замену. Торрес нужен ещё и справа, так как гонять Ямала в каждом матче все 90 минут нельзя Ну или действительно ставить налево Фермина/Педри, но тогда кантерано нужен в центре поля
Вообщем, одну дыру латаем -- появляется другая. И так по кругу)
Лучшее описание реалий Барсы при тренерстве Хави
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Ответ Леван Мкртчян
Фати практически всегда был запасным у Хави. Даже , когда он был здоров, Хави часто сувал в эту зону кого угодно, лишь бы не выпускать братишек ФатиТорресов на лево.
ну его подтягивали к основе и в будущем должен там был играть пока не начал ломаться
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Ответ Леван Мкртчян
Вообщем, одну дыру латаем -- появляется другая. И так по кругу) Лучшее описание реалий Барсы при тренерстве Хави
К сожалению
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Ответ Achilles 21
ну его подтягивали к основе и в будущем должен там был играть пока не начал ломаться
Ну это да, но карьеру Фати можно разделить на два этапа -- до крестов и после.
При Хави ( а именно этот период мы обсуждали тут на ветке) уже была вторая фаза карьеры Ансу
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Ответ XavIniesta2008-2015
Под ещё одним Ямалом я имел ввиду таланта из Ла Масии, только уже на позицию левого вингера. Иначе теперь никак, только воспитанники спасут Барсу в условиях этой эпидемии травм
Не спасут.
Если бы это было возможно, не нужны были бы никакие трансферы.
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Ответ Леван Мкртчян
Фати практически всегда был запасным у Хави. Даже , когда он был здоров, Хави часто сувал в эту зону кого угодно, лишь бы не выпускать братишек ФатиТорресов на лево.
Фати потерял скорость и резкость, поэтому он уже списанный как вингер
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Ответ Tristan...
Не хватало, чтоб ещё и Чави с Деку травмировались...
Да согласен….😵‍💫
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Ответ Ivan Valizer
В данном случае, имхо, вопросы к самому футболисту. Возможно плохо размялся, а возможно неудачное движение на тренировке и крутанул голеностоп. Травма довольно противная и можно получить на ровном месте
Физически слабый вообще.
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Ответ Вадим Колованов
Мед персонал вообще работает? Или там отпуск у них вечный, что игроки ломаются…
В данном случае, имхо, вопросы к самому футболисту. Возможно плохо размялся, а возможно неудачное движение на тренировке и крутанул голеностоп. Травма довольно противная и можно получить на ровном месте
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Ответ Вадим Колованов
Мед персонал вообще работает? Или там отпуск у них вечный, что игроки ломаются…
Ну мед персонал, вроде, и не сломался, так что это проблема Феликса)
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Ответ madaev
Это два гола почти за два месяца
Это тут причем? Речи о временном отрезке не было.
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Ответ madaev
Против подвала лиги?
Атлетико и Бетис - это подвал лиги?
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Ответ Muhammed Lokgaev
прикалываетесь что-ли, он хоть на левом фланге креатива добавляет при выходах
Его креатив редко пользу даёт. Он нестабилен, не имеет крутой скорости, плохо играет без мяча, из-за чего рушится прессинг. Может нужно игрока в целом оценивать, а не обрывками? Лучше пусть Ферран слева бегает, он хотя бы пахарь и отрабатывает до конца
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