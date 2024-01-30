ОКР обжалует решение ISU о лишении России золота командного турнира Олимпиады-2022

Теги сборная России ISU ОКР CAS Олимпиада-2022 командные соревнования Камила Валиева Фигурное катание

ОКР оспорит решение о лишении российских фигуристов золота командного турнира Игр-2022.

Сборная России лишилась золота Олимпиады после дисквалификации Камилы Валиевой. 

«Олимпийский комитет России совершенно точно будет обжаловать в CAS решение ISU о перераспределении итоговых мест командного турнира фигуристов на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине.

Наши юристы уже начали подготовку необходимых документов для подачи апелляции.

Исходим из того, что в соответствии с действующими, применимыми правилами ISU, последствия решения о санкциях в отношении отдельно взятого спортсмена, в данном случае Камилы Валиевой, не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира.

Наша правовая позиция основана, в том числе, на имеющихся прецедентах в практике CAS», – говорится в заявлении Олимпийского комитета России. 

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

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197 комментариев
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Сказ о том, как нас лишат и бронзы...
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А можно больше ничего не обжаловать? Первый ваш юридический успех мы вчера увидели - на всё лицо.
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Главное Камилиных адвокатов не берите, а то и бронзу отнимут.

Дедушка не вывезет двоих.
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Ответ tanya_1111
Комментарий скрыт
Предлагаем не есть допинг
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Да ладно. Теперь и бронзы не дадут. Непонятно другое . Сколько слышно было заявлений про то, что не нужны нам ваши вражеские турниры и Олимпиады, у на своя гордость - проведём Спартакиаду, игры БРИКС, Мордовские узоры и Чемпионат России по прыжкам , а тут во вражеский суд собрались идти, зная заранее что суд нечестный проамериканский и русофобский. Да плюнуть на них на всех и раздать всем фигуристам , включая Валиеву огромные золотые медали по килограмму с бриллиантами. И дать звания народных Олимпийских чемпионов на территории России.
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Параллельно в суд, скорее всего, пойдут и канадцы, и суд логично рассмотрит, что если Россия бронзы не хочет, то почему бы не отдать ее тому, кому она нужнее 🤡
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Ответ tanya_1111
Комментарий скрыт
А что ИСУ в данном случае сделало не так? Аннулировало результаты дисквалифицированной фигуристки.

Спасибо, что хоть бронза осталась...
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Канадцы тоже подадут. В итоге как бы вообще не получилось, что останемся с деревянной медалью.
Адвокаты у нашей стороны слабые.
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Пошли на компромисс, не двигали остальных, а эти облажались и еще хотят улететь под канадцев
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Обжаловать, конечно, можно, но....лучше бы вы обжаловали дисквалификацию защищённого лица на 4 года!!! Следы запрещённого препарата обнаружили в пробе 15-ти летнего подростка и 4 года дисквалификации, а вы все чистенькие?! Как вы могли такое допустить, господа функционеры???
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После драки кулаками не машут. Нужно взять бронзу и всё, а не ноздри раздувать.
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Только юристов берите без сказок о пирожном 🙄
Хоть что то отвоюйте, раз лоханулись со спортсменкой в команднике.
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Ответ Ирина Б.
А мне кажется, терять уже нечего. Зачем нам бронза, если мы завоевали золото. Что бронза, что деревяшка. Какая разница. А выходить на награждение бронзой - себя не уважать. Не нужно этого делать. Пусть засунут себе эту бронзу чиновники МОК в одно место.
Вам может и нечего терять.
У Кондратюка это единственная олимпийская медаль в карьере.
На следующую олимпиаду по квоте в 1го спортсмена (и то если допустят) не попадёт.
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какие-то у нас слабенькие юристы - Камилу размазали, а юристы не пошевелились
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При неудачах не сдавайтесь...
Всегда позорьтесь до конца! . . .
😩
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Ответ deli_skate
Комментарий скрыт
Секундочку, а что они должны были сделать в таком случае? Камила получила максимальный бан, она участница командника. Замена не была произведена. Какие претензии? Ребят же вообще могли обнулить вместе с ней.
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А как они собираются остаться на первом месте, если у них стало на 20 баллов меньше и теперь баллов хватает только для третьего места? За счет чего баллы дисквалифицированной вдруг вернутся?
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Знаем мы ваших юристов, до дедов стакан, то его же пирожные.
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Спасибо сказали бы ИСУ, что бронзу оставили, не пересчитав баллы другим.
Теперь и этого лишат
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Сейчас и бронзы лишимся
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ОКР-надо ликвидировать как БЕСПОЛЕЗНУЮ контору профнепригодных людей,халявно таскающих семьи по загранкам и проедающим огромные бюджеты.
Не пробы Олимпийской сборной _НЕ ПРОВЕРЯЮТ,утверждая состав, ни юристов адекватных подобрать не могут- дырка от бублика, одни ПУСТЫЕ заявления и еще в нашей стране хотят серьезности восприятия с ТАКИМИ то деятелями пустозвонами
+12
-4
+8
Ответ Matilda17
Ожидаемый ход, конечно. Значит, будут подавать апелляцию на решение cas по Камиле. Не могу себе представить, какие нужны доказательства , чтобы оправдать Камилу, с другой стороны хватаются за любую соломинку, будь то дедовы проделки или собака мимо пробегала.
Нужно просто чтоб Тутберидзе взяла всю вину на себя, как это сделала Винер, в ситуации с Кабаевой и Чащиной. Но этого никогда не будет.
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Ещё на два года...
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+7
ОКР - мы это так не оставим,отнимем медаль не тольку у Валиевой,но и у остальных!
+9
-2
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Ну да.2 года доказать что спортсменка невиновна не могли а сейчас вдруг докажут
+7
-1
+6
Ответ Willy Troll
Да ладно. Теперь и бронзы не дадут. Непонятно другое . Сколько слышно было заявлений про то, что не нужны нам ваши вражеские турниры и Олимпиады, у на своя гордость - проведём Спартакиаду, игры БРИКС, Мордовские узоры и Чемпионат России по прыжкам , а тут во вражеский суд собрались идти, зная заранее что суд нечестный проамериканский и русофобский. Да плюнуть на них на всех и раздать всем фигуристам , включая Валиеву огромные золотые медали по килограмму с бриллиантами. И дать звания народных Олимпийских чемпионов на территории России.
Да, не пора ли честь знать?
+8
-2
+6
Решили не отступать, позориться до конца.
Как говорится "Сгорел сарай, гори и хата".
+8
-3
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Ответ V__k
Сказать спасибо господину за подачку с барского стола? Пусть пробуют, ничего не теряют
Т.е наплевать на фигуристов, у которых хоть какая-та медаль за их труд осталась?
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Если верить словам ОКР - у них весомая позиция для апелляции.
Тогда получается, что дело Камилы вели так, чтобы не подставить никого в ее окружении и в российских спортивных организациях в целом. И чтобы санкции коснулись только ее одной, а стране осталась бы золотая медаль ОИ.
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Ответ deli_skate
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А может, лучше с начала самих фигуристов из командника спросить: нужна ли им олимпийская медаль или они готовы вообще без ничего остаться? А судя по бездарным юристам по делу Валиевой очень большая вероятность, что уже и бронзы не будет. И Вы готовы обнулить труд фигуристов, которые ни в чем не виноваты, а виноваты вообще-то наши чиновники, которые поставили в команду спортсменку без проверенной пробы?!
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