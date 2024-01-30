ОКР обжалует решение ISU о лишении России золота командного турнира Олимпиады-2022

ОКР оспорит решение о лишении российских фигуристов золота командного турнира Игр-2022.

Сборная России лишилась золота Олимпиады после дисквалификации Камилы Валиевой.

«Олимпийский комитет России совершенно точно будет обжаловать в CAS решение о перераспределении итоговых мест командного турнира фигуристов на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине.

Наши юристы уже начали подготовку необходимых документов для подачи апелляции.

Исходим из того, что в соответствии с действующими, применимыми правилами ISU, последствия решения о санкциях в отношении отдельно взятого спортсмена, в данном случае , не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира.

Наша правовая позиция основана, в том числе, на имеющихся прецедентах в практике », – говорится в заявлении Олимпийского комитета России.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?