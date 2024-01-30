ОКР обжалует решение ISU о лишении России золота командного турнира Олимпиады-2022
ОКР оспорит решение о лишении российских фигуристов золота командного турнира Игр-2022.
Сборная России лишилась золота Олимпиады после дисквалификации Камилы Валиевой.
«Олимпийский комитет России совершенно точно будет обжаловать в CAS решение ISU о перераспределении итоговых мест командного турнира фигуристов на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине.
Наши юристы уже начали подготовку необходимых документов для подачи апелляции.
Исходим из того, что в соответствии с действующими, применимыми правилами ISU, последствия решения о санкциях в отношении отдельно взятого спортсмена, в данном случае Камилы Валиевой, не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира.
Наша правовая позиция основана, в том числе, на имеющихся прецедентах в практике CAS», – говорится в заявлении Олимпийского комитета России.
Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?
Дедушка не вывезет двоих.
Спасибо, что хоть бронза осталась...
Адвокаты у нашей стороны слабые.
Хоть что то отвоюйте, раз лоханулись со спортсменкой в команднике.
У Кондратюка это единственная олимпийская медаль в карьере.
На следующую олимпиаду по квоте в 1го спортсмена (и то если допустят) не попадёт.
Всегда позорьтесь до конца! . . .
😩
Теперь и этого лишат
Не пробы Олимпийской сборной _НЕ ПРОВЕРЯЮТ,утверждая состав, ни юристов адекватных подобрать не могут- дырка от бублика, одни ПУСТЫЕ заявления и еще в нашей стране хотят серьезности восприятия с ТАКИМИ то деятелями пустозвонами
Как говорится "Сгорел сарай, гори и хата".
Тогда получается, что дело Камилы вели так, чтобы не подставить никого в ее окружении и в российских спортивных организациях в целом. И чтобы санкции коснулись только ее одной, а стране осталась бы золотая медаль ОИ.