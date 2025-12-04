У Камавинга растяжение связок голеностопа. Травма не столь серьезна, участие хавбека «Реала» в матче с «Сельтой» не исключено (Marca)

У Эдуардо Камавинга травма голеностопа.

Стали известны подробности о травме Эдуардо Камавинга .

Полузащитник «Реала » получил повреждение во вчерашнем матче Ла Лиги с «Атлетиком » (3:0). Его заменили на 69-й минуте.

Француз почувствовал дискомфорт в левом голеностопе после подката соперника. Он пытался продолжить игру, но в итоге из-за боли попросил замену.

Тем не менее, как уточняет Marca, травма оказалась не столь серьезной. Более того, участие игрока в следующем матче Ла Лиги против «Сельты» не исключено.

У Камавинга диагностировано небольшое растяжение связок левого голеностопа. Он будет проходить обследование до субботы, после чего будет определена его готовность к воскресному матчу на «Сантьяго Бернабеу».