У Камавинга растяжение связок голеностопа. Травма не столь серьезна, участие хавбека «Реала» в матче с «Сельтой» не исключено (Marca)
У Эдуардо Камавинга травма голеностопа.
Стали известны подробности о травме Эдуардо Камавинга.
Полузащитник «Реала» получил повреждение во вчерашнем матче Ла Лиги с «Атлетиком» (3:0). Его заменили на 69-й минуте.
Француз почувствовал дискомфорт в левом голеностопе после подката соперника. Он пытался продолжить игру, но в итоге из-за боли попросил замену.
Тем не менее, как уточняет Marca, травма оказалась не столь серьезной. Более того, участие игрока в следующем матче Ла Лиги против «Сельты» не исключено.
У Камавинга диагностировано небольшое растяжение связок левого голеностопа. Он будет проходить обследование до субботы, после чего будет определена его готовность к воскресному матчу на «Сантьяго Бернабеу».
Кто выиграет ЧМ-2026?25114 голосов
Испания
Англия
Франция
Бразилия
Аргентина
Германия
Португалия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
