  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Камавинга растяжение связок голеностопа. Травма не столь серьезна, участие хавбека «Реала» в матче с «Сельтой» не исключено (Marca)
3

У Камавинга растяжение связок голеностопа. Травма не столь серьезна, участие хавбека «Реала» в матче с «Сельтой» не исключено (Marca)

У Эдуардо Камавинга травма голеностопа.

Стали известны подробности о травме Эдуардо Камавинга.

Полузащитник «Реала» получил повреждение во вчерашнем матче Ла Лиги с «Атлетиком» (3:0). Его заменили на 69-й минуте.

Француз почувствовал дискомфорт в левом голеностопе после подката соперника. Он пытался продолжить игру, но в итоге из-за боли попросил замену.

Тем не менее, как уточняет Marca, травма оказалась не столь серьезной. Более того, участие игрока в следующем матче Ла Лиги против «Сельты» не исключено.

У Камавинга диагностировано небольшое растяжение связок левого голеностопа. Он будет проходить обследование до субботы, после чего будет определена его готовность к воскресному матчу на «Сантьяго Бернабеу».

Кто выиграет ЧМ-2026?25114 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoЭдуардо Камавинга
logoЛа Лига
logoЗдоровье
logoСельта
logoтравмы
logoАтлетик
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В «Реале» серьезно обеспокоены травмами Трента и Камавинга (Marca)
4 декабря, 08:42
Трент и Камавинга травмировались в матче с «Атлетиком». Защитника «Реала» заменили на 55-й, хавбека – на 69-й
3 декабря, 19:40
Главные новости
Скалони попросили надеть перчатки, чтобы вынести кубок мира во время жеребьевки ЧМ-2026. Инфантино извинился перед тренером Аргентины, а Лионель пошутил, что его приняли за другого
8 минут назад
Лапочкин об ударе Диего Косты локтем в лицо Глебову на 2-й минуте игры: «Левников посчитал, что рано для карточек, но это желтая. На 4-й он простил Дивеева»
24 минуты назад
«Краснодар» лидирует в РПЛ перед зимней паузой. «Зенит» отстает на одно очко, «Локо» – на 3 очка, ЦСКА – на 4, «Балтика» – 5-я, «Спартак» – 6-й. «Оренбург» и «Сочи» – в зоне прямого вылета
33 минуты назад
Решите футбольный лабиринт и выиграйте футболку любимой легенды или Nintendo Switch
33 минуты назадТесты и игры
«Краснодар» не проигрывает 13 матчей подряд – с 21 сентября. У команды Мусаева 9 побед и 4 ничьих на отрезке – сегодня 3:2 с ЦСКА
34 минуты назад
Чемпионат России. «Краснодар» победил ЦСКА, «Локомотив» забил 4 гола «Сочи» в гостях, «Балтика» выиграла у «Крыльев»
34 минуты назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА впервые за 4 матча. Последняя победа была в августе 2024-го
35 минут назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА – 3:2! Батчи забил и ассистировал Кордобе, Мойзеса удалили на 68-й
35 минут назад
Мойзес получил вторую желтую за фол на Батчи на 68-й минуте игры с «Краснодаром». Жоау забил ЦСКА на 70-й
55 минут назад
Между игроками «Краснодара» и ЦСКА произошла стычка, Кордоба и Мойзес повздорили в подтрибунном помещении. Оласа обвинил армейцев в расизме
сегодня, 17:26Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Англии. «Брайтон» сыграл вничью с «Вест Хэмом», «Фулхэм» уступил «Кристал Пэлас»
7 минут назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд победила «Хоффенхайм», «Гамбург» одолел «Вердер»
7 минут назад
29-летнего футболиста неназванной сборной задержали в Лондоне по подозрению в нападении и драке. Его отпустили под залог, жертва нападения в больнице – расследование продолжается
7 минут назад
«Боруссия» Дортмунд обыграла «Хоффенхайм» – 2:0. Шлоттербек и Брандт забили
9 минут назад
«Наполи» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
13 минут назад
Диогу Далот: «МЮ» показал, что может быть хорош, нужно быть чуть более одержимыми победами и трофеями. Не хочу рассуждать о том, что нужно время – клуб требует результатов здесь и сейчас»
13 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» в гостях у «Лорьяна», «Гавр» и «Париж» голов не забили, «Ницца» уступила «Анже»,
23 минуты назад
Дубль Хиля принес «Балтике» победу над «Крыльями Советов» – 2:0
38 минут назад
Вратарь «Сочи» Дегтев о 2:4 с «Локо»: «Какая хорошая игра, когда четыре мяча в воротах? У нас проблемы в обороне, надо разбираться»
47 минут назад
Баринов после 4:2 с «Сочи»: «Сейчас набрали такую форму, что для «Локомотива» было бы лучше, чтобы паузы в РПЛ не было»
48 минут назад