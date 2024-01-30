Юристы Валиевой строили линию защиты на версии попадания триметазидина в организм через пирожное, приготовленное ее дедушкой («Советский спорт»)
Защита Валиевой исходила из версии о попадании триметазидина в организм через пирожное.
Об этом сообщает «Советский спорт».
Накануне стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать фигуристку на 4 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года.
Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин в декабре-2021 на чемпионате России. Об этом стало известно после командного турнира Олимпиады-2022, в котором сборная России заняла первое место.
«По мнению российских юристов, выступавших на слушаниях в CAS в сентябре прошлого года, запрещенный препарат мог попасть в организм российской фигуристки через пирожное, которое приготовил ее дедушка накануне чемпионата России в декабре 2021 года.
Именно проба, взятая после этого турнира, показала наличие триметазидина. Российская сторона утверждала, что дедушка Камилы Валиевой принимал этот препарат по медицинским показаниям и мог неумышленно «занести» допинг в десерт.
Таким образом, по версии российских юристов, это являлось смягчающим обстоятельством, позволявшим требовать отсутствия реального срока дисквалификации.
Однако арбитры CAS, судя по вердикту, не сочли эту версию доказанной», – пишет «Советский спорт», главным редактором которого является известный журналист Евгений Слюсаренко.
Все о решении суда по Валиевой: почему такое суровое наказание и есть ли шанс оспорить?
И юристы на полном серьёзе решили, что прокатит, особенно после дедушкиного стакана 🤷♀️
Ну так то можно было любого со Спортса позвать защитником, результат был бы тем же. Ужасть 😳🧐
"Будем провоцировать на максимальное наказание, чтобы появился повод кричать потом, что это всё происки запада".
Ну вот кто мог поверить в такой бред)) Сами себя закопали поглубже. Без этой чуши приговор мог бы быть мягче.
Переложили всю ответственность на девочку и будут жить в шоколаде,а шубы будут истерить про клятый запад и не задавать вопросов-откуда запредельные возможности на ультра си у девочек штаба-все гений Этери животворящий энергией своей надула сверх возможности а не допинг,усиливающий выносливость)))