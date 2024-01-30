Юристы Валиевой строили линию защиты на версии попадания триметазидина в организм через пирожное, приготовленное ее дедушкой («Советский спорт»)

Теги сборная России допинг CAS Олимпиада-2022 женское катание дисквалификации Камила Валиева Фигурное катание

Защита Валиевой исходила из версии о попадании триметазидина в организм через пирожное.

Об этом сообщает «Советский спорт».

Накануне стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать фигуристку на 4 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин в декабре-2021 на чемпионате России. Об этом стало известно после командного турнира Олимпиады-2022, в котором сборная России заняла первое место.

«По мнению российских юристов, выступавших на слушаниях в CAS в сентябре прошлого года, запрещенный препарат мог попасть в организм российской фигуристки через пирожное, которое приготовил ее дедушка накануне чемпионата России в декабре 2021 года.

Именно проба, взятая после этого турнира, показала наличие триметазидина. Российская сторона утверждала, что дедушка Камилы Валиевой принимал этот препарат по медицинским показаниям и мог неумышленно «занести» допинг в десерт.

Таким образом, по версии российских юристов, это являлось смягчающим обстоятельством, позволявшим требовать отсутствия реального срока дисквалификации.

Однако арбитры CAS, судя по вердикту, не сочли эту версию доказанной», – пишет «Советский спорт», главным редактором которого является известный журналист Евгений Слюсаренко.

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238 комментариев
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Таким образом дедушка Валиевой узнал что он умеет готовить пироженое 🤷
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детский сад
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А вообще очень смешно конечно, Загитова перед ЧР-18 рот полоскала только, боялась лишнего грамма, чтобы не дай бог не поправилась, а Валиева перед ЧР-22 пирожные трескает)) очень все поверили, конечно
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Я, думала про пироженку для спортсменки это смешной прикол, а оказывается вон оно че, Михалыч 🤦‍♀️
И юристы на полном серьёзе решили, что прокатит, особенно после дедушкиного стакана 🤷‍♀️
Ну так то можно было любого со Спортса позвать защитником, результат был бы тем же. Ужасть 😳🧐
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На всем этом фоне,как же нелепо смотрится весь прошлый сезон с этими капюшонами и т.д. Команду жаль...
+76
-9
+67
Ответ Призрачный триксель
На всем этом фоне,как же нелепо смотрится весь прошлый сезон с этими капюшонами и т.д. Команду жаль...
Камила и её окружение все время после ОИ делали все, чтобы ещё больше разозлить МОК, ВАДА. Вот и ответка подоспела.
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Ответ ЧакЧак
детский сад
Дедский сад!
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Господи, как все плохо.. Я даже в теории не могу представить, как в пирожное мог попасть какой бы то ни было препарат. И потом, много вы знаете дедушек, которые готовят пирожные?)
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Дед - иностранный шпион!
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+38
Дедушка готовит пирожные? Я точно понимаю CAS, почему они проигнорировали эту версию.
+40
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Ответ Scorpio1803
Камила и её окружение все время после ОИ делали все, чтобы ещё больше разозлить МОК, ВАДА. Вот и ответка подоспела.
кажется, что это было умышленно.
"Будем провоцировать на максимальное наказание, чтобы появился повод кричать потом, что это всё происки запада".
+38
-3
+35
Ответ imaxim
А вообще очень смешно конечно, Загитова перед ЧР-18 рот полоскала только, боялась лишнего грамма, чтобы не дай бог не поправилась, а Валиева перед ЧР-22 пирожные трескает)) очень все поверили, конечно
А на ЧР мороженое с волонтерами ела.
+34
0
+34
такое чувство, что Валиеву защищали не опытные юристы, а студенты первого курса. жаль её конечно, всю вину на неё бросили, всё в стороне и федерация и тшт никто ей не помог и не защитил. в найденом препарате прежде всего вина взрослых.
+31
-1
+30
Ответ Алеся Ткаченко
А на ЧР мороженое с волонтерами ела.
И Липтоном запивала, ага
+30
0
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Ничего лучше придумать не могли? Такое ощущение, что кто-то специально слил Камиллу и команду.. Нет, ну вот серьезно.. дедушка готовил пирожное? Пирожное для фигуристки.. дедушка… И случайно уронил туда таблетки. 🤦🏻‍♀️
+28
-1
+27
И не стыдно, выгораживая тренеров, подставлять близкого человека, стакан, пирожные, капец... Извиняться перед командой не собирается, только себя жалеет, ну такая "хорошая" девочка, а уж внучка какая..
+30
-4
+26
Даже это домохозяек ничему не научит, что, во-первых, сама Валиева не отрицает, что у нее в организме допинг, во-вторых, что для объяснения они используют столь убогую версию, ну да, не дедушка, а голландский кондитер. Уже за одну такую бредовую версию и попытку выставить суд дураками я бы лет 5 давал, чтобы другим неповадно было
+33
-7
+26
Одна версия офигительнее другой.Дед в пироженку вместо сахара ТМЗ насыпал.
+23
-1
+22
Надо было кинуть клич на спортсе. Вам бы тут раз в 10 правдоподобнее версий накидали.
+20
0
+20
Лучше бы версию со стаканом оставили. Как-то правдоподобнее звучало.
+19
0
+19
Наготовил внученьке в дорогу вкусняшек, чтобы подкрепила силы перед произвольной. Так принято в группе Тутберидзе, питание обеспечивают родственники. Дети хорошо кушают, пироженками балуются, не верьте в наговоры врагов про то, что только полоскают рот водой в соревновательный период.
+21
-2
+19
Даже не знаю почему не прокатило.
+18
-1
+17
А вообще, глядя как выглядит 17ти летняя Валиева, про дедовы пирожные не такой уж и бред...
+19
-2
+17
Уже пирожное, а не стакан )))
Ну вот кто мог поверить в такой бред)) Сами себя закопали поглубже. Без этой чуши приговор мог бы быть мягче.
+16
0
+16
Ведь есть же рабочие версии: обмен жидкостями, стероидное мясо… Нет, у наших то простатит, то дедушка-Агзамов 🤦‍♂️
+18
-2
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Позорище стране, для такой талантливой спортсменки, не могли найти адекватного юриста, и выстроить за 2 года нормальную линию защиты
+16
0
+16
Вот тебе, дедушка, и Юрьев день... Тактика линии защиты и её аргументация ничего кроме горького смеха не вызывает.
+14
0
+14
Да валили юристы Ками как стрелочницу, покрывали чиновничьи попы (не проверившие ее не ясную пробу и утвердившие без результата по пробе состав сборной) и покрывали "святой" штаб Этери,где о,чудо в отличии от всех других спортсменов -девочки прыги исполняют как энереджайзеры-гордись страна и Шветский с допинг кейсами случайно за борт залетел этого штаба,несмотря на то,что вроде врач сборной,но все собачек носил,да в микст зоне с Ками сидел)).
Переложили всю ответственность на девочку и будут жить в шоколаде,а шубы будут истерить про клятый запад и не задавать вопросов-откуда запредельные возможности на ультра си у девочек штаба-все гений Этери животворящий энергией своей надула сверх возможности а не допинг,усиливающий выносливость)))
+19
-5
+14
Ответ ЧакЧак
детский сад
Дедский
+15
-2
+13
Честно говоря, если бы я была арбитром Кас, то в эту бредовую версию не поверила бы. Сначала стакан, потом родили версию с пирожным. Уж лучше бы тогда с версией со стаканом шли до конца.
+13
0
+13
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