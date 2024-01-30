Юристы Валиевой строили линию защиты на версии попадания триметазидина в организм через пирожное, приготовленное ее дедушкой («Советский спорт»)

Защита Валиевой исходила из версии о попадании триметазидина в организм через пирожное.

Об этом сообщает «Советский спорт».

Накануне стало известно, что Спортивный арбитражный суд ( ) принял решение дисквалифицировать фигуристку на 4 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин в декабре-2021 на чемпионате России. Об этом стало известно после командного турнира Олимпиады-2022, в котором сборная России заняла первое место.

«По мнению российских юристов, выступавших на слушаниях в CAS в сентябре прошлого года, запрещенный препарат мог попасть в организм российской фигуристки через пирожное, которое приготовил ее дедушка накануне чемпионата России в декабре 2021 года.

Именно проба, взятая после этого турнира, показала наличие триметазидина. Российская сторона утверждала, что дедушка принимал этот препарат по медицинским показаниям и мог неумышленно «занести» допинг в десерт.

Таким образом, по версии российских юристов, это являлось смягчающим обстоятельством, позволявшим требовать отсутствия реального срока дисквалификации.

Однако арбитры CAS, судя по вердикту, не сочли эту версию доказанной», – пишет «Советский спорт», главным редактором которого является известный журналист Евгений Слюсаренко.

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